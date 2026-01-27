FINLANDIA. Helsinki sorveglierà il Baltico per evitare nuove “rotture” di cavi sottomarini

Gli sforzi per migliorare la sorveglianza delle infrastrutture sottomarine sono aumentati a causa di diversi incidenti che spesso hanno coinvolto navi della “flotta ombra” russa, sospettate di aver danneggiato cavi nel Mar Baltico.

La Finlandia istituirà un nuovo meccanismo di sorveglianza marittima per prevenire ulteriori danni ai cavi sottomarini, secondo quanto riporta EuroNews.

Il meccanismo sarà istituito in collaborazione con altri stati del Mar Baltico e fa parte del piano della Commissione Europea per rafforzare la sicurezza delle infrastrutture di dati e telecomunicazioni.

Mikko Hirvi, responsabile della sicurezza marittima della Guardia di frontiera finlandese, ha dichiarato il 26 gennaio che includerà hub nella regione che “scambieranno informazioni, analisi dei rischi, valutazioni delle minacce e informazioni in tempo reale (…) Ciò comporta anche lo sviluppo di capacità di sorveglianza, inclusi sensori, tecnologie correlate ed esercitazioni”, ha aggiunto. “Invece di costruire nuove strutture, le informazioni verrebbero inviate alle “strutture di guardia di frontiera” esistenti, ha affermato Hirvi.

Gli sforzi per migliorare la sorveglianza delle infrastrutture sottomarine sono aumentati a seguito di diversi incidenti che hanno coinvolto navi della “flotta ombra” russa, sospettate di aver danneggiato cavi nel Mar Baltico.

L’utilizzo delle navi ombra ha anche sollevato preoccupazioni ambientali in merito agli incidenti, data la loro età e l’incerta copertura assicurativa.

A Capodanno, la Finlandia ha sequestrato una nave cargo che trasportava acciaio russo, sospettata di aver danneggiato un cavo di telecomunicazioni tra Helsinki e Tallinn.

Hirvi ha affermato che dovrebbero essere preparati a incidenti simili in futuro, dati gli “insoliti danni alle infrastrutture sottomarine critiche” degli ultimi anni.

“Il numero di navi della flotta ombra che navigano nel Mar Baltico non è diminuito, ha affermato Hirvi. “Stiamo parlando di una media di 45 navi a settimana… e gran parte di esse appartengono alla flotta ombra” che si muove nel Golfo di Finlandia ed è “carica di petrolio russo”, ha aggiunto.

L’Europa nel suo complesso è in stato di massima allerta dopo che i sorvoli di droni nello spazio aereo della NATO hanno raggiunto una portata senza precedenti lo scorso settembre, spingendo i leader a concordare la creazione di un “muro di droni” lungo i loro confini per rilevare, tracciare e intercettare meglio i droni che violano lo spazio aereo europeo.

A novembre, la NATO ha dichiarato che un nuovo sistema anti-drone statunitense era stato schierato sul fianco orientale dell’alleanza. A seguito di una violazione dello spazio aereo polacco, il Segretario Generale della NATO Mark Rutte ha annunciato la creazione del programma Eastern Sentry, che mira a scoraggiare ulteriori incursioni russe.

Anna Lotti

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/