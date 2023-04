DEDOLLARIZZAZIONE. I francesi acquistano GNL in Yuan

La battaglia della Cina per ridurre il potere e la portata dell’egemonia del dollaro è andata significativamente avanti. In primo luogo, il governo brasiliano ha annunciato mercoledì scorso di aver concordato con Pechino che tutti gli scambi bilaterali saranno ora regolati nelle loro valute locali, anziché in dollari.

L’accordo forse non è una sorpresa, data l’enfasi posta su questo tema da Pechino negli ultimi anni e il fatto che la Cina sia il principale partner commerciale del Brasile.

Il secondo passo è stata la notizia che la compagnia petrolifera nazionale cinese Cnooc e la francese TotalEnergies avevano completato il primo scambio di Gnl della Cina regolato in yuan.

Lo Shanghai Petroleum and Natural Gas Exchange ha fatto questo annuncio martedì. Circa 65.000 tonnellate di Gnl importate dagli Emirati Arabi Uniti sono passate di mano, si legge in una nota.

TotalEnergies ha confermato, riporta Reuters, che la transazione riguardava il Gnl importato dagli Emirati Arabi Uniti, ma non ha rilasciato ulteriori commenti.

Il Global Times, tabloid statale, ha citato esperti petroliferi cinesi che hanno salutato la liquidazione in yuan del commercio internazionale di GNL come «un evento importante nella riforma cinese del petrolio e del gas orientata al mercato», con un manager del Cono che ha affermato che aiuterebbe «a costruire un ecosistema diversificato per il commercio di Gnl», riporta AF.

Ha affermato che l’internazionalizzazione della valuta cinese ha compiuto “notevoli progressi” negli ultimi anni, osservando che mentre rappresenta solo il 7% di tutti gli scambi di valuta estera a livello globale, lo yuan è «diventato la quinta valuta di pagamento al mondo, la terza più grande valuta nel regolamento commerciale e la quinta più grande valuta di riserva».

Negli ultimi anni la Cina si è mossa per regolare gli scambi di petrolio e gas in yuan nel tentativo di promuovere la sua valuta a livello internazionale e di indebolire la presa del dollaro sul commercio mondiale.

La Russia ha abbracciato sempre più lo yuan alla luce delle sanzioni occidentali imposte dopo aver invaso l’Ucraina nel febbraio 2022.

Durante una visita nella capitale saudita Riyadh a dicembre, il presidente Xi Jinping ha annunciato che la Cina avrebbe “sfruttato appieno” la borsa di Shanghai come piattaforma per effettuare accordi in yuan per il commercio di petrolio e gas.

Nel frattempo, nell’Asean sta crescendo l’interesse per un maggiore utilizzo delle valute locali, in particolare per il commercio all’interno della regione.

I colloqui sulla riduzione della dipendenza dal dollaro, più dall’euro, dallo yen e dalla sterlina britannica e sullo spostamento degli accordi verso le valute locali sono stati un argomento chiave in una riunione dei ministri delle finanze dell’Asean e dei governatori delle banche centrali iniziata martedì scorso in Indonesia, secondo un comunicato Asean.

I ministri e i capi delle banche centrali hanno già discusso di un programma di regolamento in valuta locale e sono desiderosi di espandere l’uso delle valute locali per il commercio con un sistema di pagamento digitale transfrontaliero regionale, afferma il rapporto, aggiungendo che cinque delle maggiori economie della regione – Indonesia, Malesia, Singapore, Malesia e Thailandia – hanno deciso di cooperare su questo nel novembre 2022.

«Il presidente indonesiano Joko Widodo ha esortato le amministrazioni regionali a iniziare a utilizzare le carte di credito emesse dalle banche locali e a smettere gradualmente di utilizzare i sistemi di pagamento esteri», ha affermato. «Ha sostenuto che l’Indonesia doveva proteggersi dalle perturbazioni geopolitiche, citando le sanzioni contro il settore finanziario russo da parte di Stati Uniti, Ue e loro alleati per il conflitto in Ucraina».

Allontanarsi dai sistemi di pagamento occidentali è necessario per proteggere le transazioni da «possibili ripercussioni geopolitiche», ha affermato Widodo. Ad oggi, solo Singapore ha imposto sanzioni alla Russia, ha affermato Jokowi.

Tommaso Dal Passo