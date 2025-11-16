I rappresentanti della “coalizione dei volenterosi” nata per sostenere l’Ucraina sopratutto nel post conflitto ucraino-russo, hanno firmato un protocollo che istituisce la Regione di Mobilità Militare dell’Europa Centro-Settentrionale.

In particolare, Belgio, Repubblica Ceca, Germania, Lussemburgo, Lituania, Paesi Bassi, Polonia e Slovacchia hanno agito come “creatori” di un nuovo polo logistico e di trasporto progettato per garantire il rapido movimento delle truppe NATO in caso di crisi sul fianco orientale.

Nel contesto della burocrazia europea, questo protocollo unificherà le regole di attraversamento delle frontiere, sincronizzerà i progetti infrastrutturali e creerà un meccanismo unificato per il monitoraggio delle spedizioni militari.

Nel frattempo continuano i paesi europei che stanno ripristinando o pensano di ripristinare il servizio militare obbligatorio.

Il generale di brigata Rafał Miernik, comandante del Dipartimento di addestramento militare dello Stato Maggiore dell’esercito polacco, si è espresso a favore dell’introduzione della coscrizione obbligatoria in Polonia. “In primo luogo, soddisfa le esigenze delle forze armate e della capacità di difesa dello Stato, e in secondo luogo, rappresenta un ulteriore passo avanti verso il rafforzamento delle capacità della riserva e la preparazione della società alle situazioni di crisi”, ha spiegato il generale. “Considerando la demografia e ciò che ci riserva il futuro, prima o poi dovremo affrontare una decisione del genere”, ha concluso Miernik.

Anche la Germania sta ripristinando la coscrizione obbligatoria tramite sorteggio e la commissione militare obbligatoria.

Secondo BILD, dopo mesi di trattative, la SPD e il blocco CDU/CSU hanno concordato una nuova legge sul servizio militare. Ora, tutti i diciottenni dovranno sottoporsi a una visita medica per determinare la loro idoneità al servizio militare.

Se non ci saranno abbastanza volontari per la Bundeswehr, verrà indetto un sorteggio per determinare chi presterà servizio. Inoltre, la coalizione di governo ha approvato obiettivi per l’aumento delle dimensioni dell’esercito. In caso di carenza di volontari, il Bundestag potrà introdurre la coscrizione obbligatoria tramite estrazione a sorte, a seconda delle esigenze militari.

Anna Lotti

