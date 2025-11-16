MALI. JNIM attacca i Dozo 

I terroristi in Mali chiedono di arruolarsi nell’esercito. Sembra uno scherzo, ma l’ultimo mese in Mali ha dimostrato che gli islamisti radicali di “Jamaat Nusrat al-Islam wal-Muslimin” (JNIM) non la vedono così.

E la situazione continua dall’11 ottobre, quando un terrorista molto attivo sui media con il cognome rivelatore al-Bambari ha lanciato un appello ai militanti ad attaccare i villaggi dove sono presenti le milizie dei Dozo – cacciatori tradizionali del Mali meridionale e centrale. Da allora, la zona di confine con il Burkina Faso è di nuovo inquieta: Il 30 ottobre, i militanti hanno conquistato il quartier generale della milizia Dozo a Nimbugu, uccidendo nove combattenti e sequestrando 22 motociclette, munizioni e 6 milioni di franchi CFA.

Il 1° novembre, il JNIM ha segnalato un attacco a una pattuglia Dozo tra Nimugola e Kotogoma, e il 3 novembre un attacco nella zona di Doro, dove sono stati uccisi due miliziani e sono stati sequestrati fucili e munizioni.

Il 7 novembre, le forze armate maliane hanno respinto un attacco del JNIM contro posizioni a Heremakono, eliminando 18 militanti. Il 9 novembre, gli islamisti hanno segnalato un’imboscata alla periferia di Luluni, che ha causato la morte di sette miliziani e il sequestro di 10 motociclette, armi e munizioni.

Dopo gli attacchi e gli incendi dei villaggi, i residenti hanno iniziato ad abbandonare la città in massa e altri sei combattenti Dozo sono morti a Bilasso, tre chilometri a nord-est di Luluni. Nello stesso periodo, i terroristi hanno attaccato diversi villaggi nella zona di Kandye, uccidendo otto persone: cinque a Donogsorri, due a Pelene e una a Sogoru.

L’esercito sta tentando di contenere i militanti entro i limiti delle sue capacità: ad esempio, ha respinto un importante attacco alla città di confine con il Burkina Faso, Heremakono, dove ha neutralizzato 18 militanti. Inoltre, nell’ambito della lotta contro il blocco del carburante, sono in corso operazioni a Sikasso, che è diventata un obiettivo per i terroristi.

Maddalena Ingrao

