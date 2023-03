DEDOLLARIZZAZIONE. Sanzioni e acquisti sino-indiani hanno accelerato l’abbandono del dollaro nel settore petrolifero

Le sanzioni occidentali alla Russia hanno iniziato a erodere il lungo predominio del dollaro nelle transazioni petrolifere internazionali. Ciò è in parte dovuto al fatto che la maggior parte degli accordi con l’India, il principale cliente di Mosca per il greggio trasportato via mare, sono stati regolati in valute come il dirham degli Emirati Arabi Uniti o il rublo russo.

La preminenza del dollaro è stata periodicamente messa in discussione e tuttavia è continuata a causa degli enormi vantaggi dell’utilizzo della valuta più ampiamente accettata per gli affari, riporta AF.

Il commercio di petrolio dell’India, in risposta al tumulto delle sanzioni e alla guerra in Ucraina, fornisce finora la prova più forte di uno spostamento verso altre valute che potrebbe rivelarsi duraturo. Il paese è il terzo importatore mondiale di petrolio e la Russia è diventata il suo principale fornitore dopo che l’Europa ha evitato le forniture di Mosca a seguito dell’invasione dell’Ucraina iniziata nel febbraio dello scorso anno.

Dopo che è stato imposto alla Russia un tetto massimo per il prezzo del petrolio il 5 dicembre 2022, i clienti indiani hanno pagato la maggior parte del petrolio russo in valute diverse dal dollaro, tra cui il dirham degli Emirati Arabi Uniti e, più recentemente, il rublo russo.

Le transazioni negli ultimi tre mesi ammontano all’equivalente di diverse centinaia di milioni di dollari, in uno spostamento che non è mai stato precedentemente registrato.

Le economie del G7, l’Unione Europea e l’Australia, alla fine dello scorso anno hanno concordato il prezzo massimo per impedire ai servizi e alle spedizioni occidentali di commerciare petrolio russo a meno che non venga venduto a un prezzo basso forzato per privare Mosca dei fondi per la sua guerra.

Alcuni trader con sede a Dubai e le compagnie energetiche russe Gazprom e Rosneft stanno cercando pagamenti non in dollari per alcuni gradi di nicchia di petrolio russo che nelle ultime settimane sono stati venduti al di sopra del prezzo massimo di 60 dollari al barile. Tali vendite rappresentano una piccola quota delle vendite totali della Russia all’India e non sembrano violare le sanzioni, che secondo le previsioni di funzionari e analisti statunitensi potrebbero essere aggirate da servizi non occidentali, come spedizioni e assicurazioni russe.

Tre banche indiane hanno sostenuto alcune delle transazioni, poiché Mosca cerca di de-dollarizzare la sua economia e i suoi commercianti per evitare sanzioni.

Il pagamento continuato in dirham per il petrolio russo potrebbe diventare più difficile dopo che gli Stati Uniti e la Gran Bretagna il mese scorso hanno aggiunto la banca russa Mts con sede a Mosca e ad Abu Dhabi alle istituzioni finanziarie russe nell’elenco delle sanzioni. Mts ha facilitato alcuni pagamenti non in dollari del petrolio indiano.

Nonostante la maggior parte delle banche russe abbia subito sanzioni dopo la guerra, i clienti indiani e i fornitori russi sono determinati a continuare a commerciare petrolio russo.

Pagare il petrolio in dollari è stata la pratica quasi universale per decenni. In confronto, la quota della valuta nei pagamenti internazionali complessivi è molto inferiore al 40%, secondo i dati Swift di gennaio.

Secondo il Woodrow Wilson International Center for Scholars, la forza del dollaro non ha eguali, ma le sanzioni potrebbero minare i sistemi finanziari occidentali senza riuscire a raggiungere il loro obiettivo. Il prezzo massimo ha coinciso con un embargo dell’Ue sulle importazioni di petrolio russo trasportato via mare, concludendo un anno di divieti e sanzioni, inclusa in gran parte l’espulsione della Russia dal sistema di pagamenti globali Swift.

Circa la metà delle riserve russe in oro e valuta estera, che si aggiravano intorno ai 640 miliardi di dollari, sono state congelate. In risposta, la Russia ha detto che avrebbe cercato di pagare per la sua energia nella valuta dei paesi “amici” e l’anno scorso ha “ordinato” agli stati dell’Ue definiti “ostili” di pagare il gas in rubli.

Per le aziende russe, poiché i pagamenti sono stati bloccati o ritardati anche se non violavano alcuna sanzione, a causa di una conformità eccessivamente zelante, i dollari sono diventati potenzialmente un “asset tossico”.

Mosca starebbe lavorando alla costruzione di un’infrastruttura diretta tra il sistema bancario russo e quello indiano: il più grande prestatore indiano, la State Bank of India, ha un conto in valuta estera in Russia. Allo stesso modo, molte banche russe hanno aperto conti con banche indiane per facilitare il commercio.

Secondo il vicedirettore generale del Fmi Gita Gopinath, le sanzioni alla Russia potrebbero erodere il dominio del dollaro incoraggiando blocchi commerciali più piccoli ad utilizzare altre valute.

Al di là della Russia, anche le tensioni tra Cina e Occidente stanno erodendo le norme consolidate del commercio globale dominato dal dollaro.

La Russia detiene una parte delle sue riserve valutarie in renminbi mentre la Cina ha ridotto le sue riserve di dollari, e il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato a settembre che Mosca ha accettato di vendere forniture di gas alla Cina per yuan e rubli invece che in dollari.

Comunque, l’India nell’ultimo anno ha soppiantato l’Europa come principale cliente della Russia per il petrolio trasportato via mare, accaparrandosi barili a buon mercato e aumentando le importazioni di greggio russo di 16 volte rispetto a prima della guerra, secondo l’Agenzia internazionale per l’energia di Parigi. Il greggio russo ha rappresentato infatti circa un terzo delle sue importazioni totali.

Sebbene l’India non riconosca le sanzioni contro Mosca, la maggior parte degli acquisti di petrolio russo in qualsiasi valuta le ha rispettate, e quasi tutte le vendite sono avvenute a livelli inferiori al price cap. Anche così, la maggior parte delle banche e degli istituti finanziari è cauta nel liquidare qualsiasi pagamento per evitare di violare inconsapevolmente qualsiasi diritto internazionale.

Per le raffinerie indiane che nelle scorse settimane hanno iniziato a regolare in rubli alcuni acquisti di petrolio russo, i pagamenti sono stati processati in parte dalla State Bank of India tramite il suo conto nostro rubli in Russia. Tali transazioni riguardano principalmente acquisti di petrolio da Gazprom e Rosneft. Bank of Baroda e Axis Bank hanno gestito la maggior parte dei pagamenti in dirham, riporta AF.

L’India, poi, ha preparato un quadro per regolare il commercio con la Russia in rupie indiane se le transazioni in rubli dovessero essere interrotte da ulteriori sanzioni.

Luigi Medici