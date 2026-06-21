 CULTURA.   Edizione da record per la finale de Il Vinile d’Argento. Festival Internazionale di Musica e Canto

A ROMA, presso il SALOTTO TEVERE, nel nutrito Programma della Manifestazione LUNGO IL TEVERE…ROMA, si è svolta l’AWARDS CEREMONY del Festival Internazionale “IL VINILE D’ARGENTO”, ideato e prodotto dall’ASSOCIAZIONE NASCHIRA, partner di Barrett International Group di Virginia Barrett.

Il Festival è una “Produzione realizzata nell’ambito del progetto LAZIO sound, finanziato dalle Politiche Giovanili della Regione Lazio e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri” e ha la prestigiosa Direzione Artistica del M° VINCE TEMPERA, Compositore e Direttore d’Orchestra di chiara fama Internazionale, anche Presidente di Giuria e ospite d’onore durante l’AWARDS CEREMONY.

“Il Vinile d’Argento”, nato da un’idea di Virginia Barrett (Musicista, Attrice, Regista) con il ritorno del Vinile come strumento di incisione di brani musicali, ha come obiettivo la valorizzazione di Musicisti e Cantautori dai 14 anni in su del Panorama Nazionale ed Internazionale, coinvolgendo i Vincitori in gemellaggi con altri Festival e in progetti musicali di ampio respiro.

IL VINILE D’ARGENTO, oltre a scoprire nuovi talenti della Musica e del Canto, ha promosso il lancio di Cantautrici emergenti, per la valorizzazione della scrittura musicale al femminile.

Per il territorio del Lazio sono state selezionate le due Cantautrici: MARINA MUSER ed ELIANA LUCIA ESPOSITO, giovani promesse del genere Pop Leggero. Le due Artiste si sono confrontate con Cantautrici residenti in altre Regioni, come la Cantautrice Jazz SONIA LIB di Varese.Sonia Lib si è esibita in Concerto a Sanremo durante la Cerimonia di Inaugurazione de “IL VINILE D’ARGENTO” al Grand Hotel Des Anglais, in concomitanza del Festival della Canzone Italiana, incantando i presenti con la sua voce Jazz Soul.

Le altre due protagoniste del Progetto al femminile, Eliana Lucia Esposito e Marina Muser si sono esibite in un Concerto sul palco del Circolo Cittadino “Sante Palumbo” di Latina il 14 Giugno 2026 con Opening Act di ZEROFOLK DUO, due eccellenti chitarristi Folk vincitori del Premio “Alberto Cesa” promosso dal NUOVO IMAIE

Le Cantautrici hanno partecipato a Stage formativi tenuti dai Maestri VINCE TEMPERA, direttore artistico del festival; PAUL ROBINO e FRANCESCO DI GILIO.

La Giuria, presieduta dal M° Vince Tempera, era così composta: Riccardo Antinori (Giornalista Direttore del Social Network VIVIROMA.IT), Silvia Criscione (Lifestyle & Colour Coach), Paul Robino (Compositore e Pianista) al quale è stato consegnato un Premio Speciale per l’Album Discografico I Sensi del Mare. Il pubblico ha molto apprezzato i due Videoclip I Sensi del Mare e “Storia d’Amore a Venezia proiettati sullo schermo, che aveva alle spalle la suggestiva immagine del Tevere.

Cantanti e Musicisti in gara provenivano da Roma, dal Lazio e da diverse Regioni d’Italia: Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Puglia, Piemonte, Emilia Romagna. SEZIONI DEL FESTIVAL: CANTO – MUSICA STRUMENTALE – VIDEOCLIP Il VINILE D’ARGENTO è gemellato con il CANTASSORI, Festival di Canto inclusivo diretto dalla Dott.ssa Maria Elena Mastrangelo, Psicologa e Psicoterapeuta.

I Premi assegnati: PREMIO DELLA CRITICA ad Ilio Vannucci (Lazio) nella Categoria Interpreti – PREMIO SPECIALE NASCHIRA al Videoclip “ANIME” di Sara Pastore (Lazio), sul Tema dell’amore per gli animali, con Protagonista insieme alla Pastore, l’attore Enzo De Caro – 1° PREMIO MIGLIOR TESTO a “Ninna Nanna” di Pierluca Montessoro, Cantautore friulano di grande spessore – 2° PREMIO MIGLIOR TESTO a “Notte d’estate romana” di Marina Muser, in gara anche nella Sezione Videoclip – 1° PREMIO MIGLIOR LOOK a Tiziana Scimone – 2°PREMIO MIGLIOR LOOK a Maria Antonietta Carafa, Cantante e Arpista piemontese, in gara con un curioso Video Musicale realizzato per i Social in cui si esibisce con l’Arpa Celtica in un prato con il brano originale “Alessandra” – PREMIO BARRETT INTERNATIONAL GROUP al Videoclip ”Vivere” di Rita Calì per la Regia di Clelia Parisi, Regista Cinematografica. Il Videoclip sarà proiettato a Venezia l’11 Settembre durante l’Evento conclusivo del Progetto IL VINILE D’ARGENTO in concomitanza della Mostra Internazionale del Cinema, presso NHC Grand Hotel Palazzo dei Dogi. In tale occasione sarà presentato l’EP, registrato nella Sala della Digilio Publishing del M° Francesco Di Gilio e inciso su VINILE da IL VINILIFICIO di Cristian Adamo, contenente i brani delle Cantautrici Protagoniste del Progetto, PREMIO SPECIALE a loro riservato.

Il Podio dei tre vincitori della CATEGORIA BIG: 1° PREMIO a Simona Mascia (Sardegna) con il brano “Fairy Godmother on Holiday” omaggio agli anni trascorsi a Londra – 2° PREMIO a Tiziana Scimone (Calabrese residente in Emilia Romagna) con il brano “Fenice di fuoco” che ha commosso tutti i presenti per l’intensità dell’interpretazione della rinascita di una donna a seguito di un grande dolore – 3° PREMIO a Leonardazzi (Puglia), un giovane Cantautore autistico che ha incantato il pubblico con un brano da lui stesso scritto e composto: “Autista”, in cui ha ironizzato sul gioco di parole Autista – Autistico.I Premi sono stati realizzati da IL VINILIFICIO di Cristian Adamo.

Durante l’evento, il pubblico giovanile era in piedi con le torce dei cellulari che illuminavano la platea all’aperto per accompagnare le esibizioni dei Cantanti.

È stato anche proiettato un omaggio al M° Vince Tempera con un video che ripercorreva i successi delle colonne sonore da lui composte per i Film: Fantozzi 1/ 2 e Febbre da Cavallo, e della sigla del Manga ATLAS UFO ROBOT. Il Maestro Tempera dal palco ha dato alcuni consigli importanti ai giovani protagonisti del Festival.

Durante il momento in cui la Giuria si è riunita per decretare i Vincitori delle varie Categorie, il pubblico è stato intrattenuto da un breve Concerto di ZEROFOLK DUO. Tutti i Concorrenti sono stati selezionati online.

La serata è stata condotta da VIRGINIA BARRETT che è stata coinvolta dal M° Paul Robino in un travolgente Tango sulle note del suo brano I Sensi del Mare.

L’Ingresso al Pubblico a tutti gli Eventi è stato libero e gratuito, fino ad esaurimento posti.

Redazione