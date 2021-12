COREA DEL NORD. Aumentano i poteri militari della Zarina

Il leader nordcoreano Kim Jong Un ha recentemente autorizzato sua sorella, il vicedirettore del Comitato Centrale Kim Yo Jong, a ispezionare le unità della logistica dell’esercito nordcoreano quando vuole. Avendo a lungo gestito gli sforzi che riguardano soprattutto la Corea del Sud e gli Stati Uniti, Kim Yo Jong è ora in grado di monitorare le attività logistiche dell’esercito.

Stando a Daily NK, i vertici politici, amministrativi, operativi, di sicurezza e logistici nei corpi e nei quartieri generali dell’esercito nordcoreano hanno ricevuto un “ordine urgente” da Kim Jong Un lo scorso 11 novembre. L’ordine era sotto forma di una “conversazione” che il leader nordcoreano ha avuto con i funzionari principali del Comitato Centrale del partito.

Il succo della conversazione era che Kim aveva autorizzato sua sorella a ispezionare «in qualsiasi momento, senza preavviso» l’intera logistica dell’esercito nordcoreano e gli sforzi di approvvigionamento, compresa la manutenzione delle caserme, cibo, vestiti e carburante. L’ordine, secondo quanto riferito, includeva una spiegazione dettagliata del motivo per cui Kim Jong Un aveva concesso l’autorizzazione.

Secondo Daily NK, Kim stava discutendo lo stato dell’esercito nordcoreano con sua sorella e le figure più importanti del Comitato Centrale, come il segretario dell’organizzazione del partito Jo Yong Won e il direttore del Dipartimento di Guida del Governo Militare Oh Il Jong, l’8 novembre.

La conversazione presentata nell’ordine si era svolta così. L’8 novembre, Oh ha riferito i risultati del suo studio completo sulle condizioni interne dell’esercito nordcoreano dall’ottavo Congresso del Partito all’inizio dell’anno fino al momento attuale, proprio prima dell’inizio dell’addestramento invernale il 1° dicembre. La missione d’inchiesta di Oh ha seguito un ordine di Kim di esaminare lo stato dell’esercito nordcoreano.

Nel suo rapporto, Oh ha raccontato innumerevoli casi di soldati mandati a casa per riprendersi dalla malnutrizione o dalle malattie, o di compagnie che hanno avuto diserzioni multiple. La causa, ha detto, era la diffusa accumulazione illegale di ricchezza all’interno dell’esercito.

Ha detto che i comandanti di brigata, battaglione e compagnia della logistica e i segretari responsabili del cibo e del vestiario stanno facendo leva sull’organizzazione militare del partito per rubare le forniture per i propri interessi, falsificando i libri contabili.

Dopo aver ascoltato in silenzio il rapporto, Kim ha guardato il suo pubblico e ha raccontato che Jo Yong Won e l’alto ufficiale militare Ri Pyong Chol hanno dato risposte contrastanti quando gli è stato chiesto, dopo l’ottavo congresso del partito, se l’esercito nordcoreano potrebbe mettere rapidamente fuori combattimento la Corea del Sud se il partito lo ordinasse.

Ri ha detto che l’esercito potrebbe spingersi fino al fiume Nakdong in Corea del Sud e unificare la penisola “subito” su ordine di Kim. Jo, d’altra parte, ha detto che l’esercito nordcoreano non era in condizione di combattere a causa della carenza di rifornimenti nelle retrovie e della malnutrizione diffusa tra i suoi soldati.

Kim ha ricordato come sua sorella, che era seduta accanto a lui in quel momento, era d’accordo con la valutazione di Jo e ha detto che se il partito avesse approvato, avrebbe ispezionato segretamente le unità della zona posteriore dell’esercito e presentato rapporti onesti su ciò che aveva visto. Kim ha detto che se avessero prestato più attenzione a ciò che Jo e sua sorella avevano detto, il cosiddetto “incidente di giugno” non sarebbe accaduto. Si tratta della scoperta dell’assoluta assenza di scorte nei depositi militari quando lo stesso Kim ne aveva ordinato la distribuzione alla popolazione.

Durante la conversazione, Kim ha detto che l’elezione di sua sorella alla Commissione per gli Affari di Stato alla quinta riunione della 14a Assemblea Suprema del Popolo a settembre l’ha autorizzata a intraprendere compiti come comandante della logistica del comando supremo della Corea del Nord «per riconoscere che le condizioni fisiche dell’esercito e i preparativi per i rifornimenti erano seri problemi». Ha detto che i rapporti completi delle ispezioni di sua sorella si rifletteranno nella politica nazionale per quanto riguarda gli sforzi dell’area posteriore dell’esercito.

Le tensioni nell’esercito sono alte poiché il personale di grado elevato potrebbe essere spogliato delle sue prerogative se gli ispettori scoprissero che le loro unità non sono in grado di combattere.

Antonio Albanese