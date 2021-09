COREA DEL NORD. La Zarina apre a Seul solo se finirà il doppio gioco

La sorella del leader nordcoreano Kim Jong Un ha detto il 25 settembre che il suo paese farà dei passi per ricostruire i legami con la Corea del Sud, e potrebbe anche discutere un altro summit tra i loro leader, se il Sud abbandonasse quelli che lei ha descritto come ostilità e doppi standard.

I commenti di Kim Yo Jong seguono una dichiarazione simile rilasciata il 24 settembre, secondo la quale il Nord è disposto a riprendere i colloqui con il Sud se vengono soddisfatte certe condizioni.

La Corea del Nord sta usando il desiderio del presidente sudcoreano Moon Jae-in di un impegno intercoreano per fare pressione su Seul per convincere l’amministrazione Biden ad allentare le sanzioni degli Stati Uniti sul programma di armi nucleari del Nord o a sospendere le esercitazioni militari congiunte, riporta 9News. Nella sua ultima dichiarazione, Kim Yo Jong, che gestisce gli affari intercoreani, ha criticato Seul per aver descritto i recenti test nordcoreani come provocazioni quando sta cercando di espandere le proprie capacità militari.

Kim Yo Jong ha esortato il Sud ad abbandonare i suoi «ingiusti standard di doppio gioco, le politiche ostili verso la Corea del Nord, vari pregiudizi e commenti ostili che distruggono la fiducia», se vuole che il Nord risponda alle sue richieste di migliorare i legami. Se le Coree sono in grado di costruire la fiducia reciproca, Kim Yo Jong ha detto che la Corea del Nord potrebbe eventualmente rispondere alle richieste del Sud di una dichiarazione per porre formalmente fine alla guerra di Corea, ripristinare un ufficio di collegamento intercoreano che il Nord ha distrutto nel 2020, e discutere un altro vertice.

«Non c’è bisogno che il Nord e il Sud perdano tempo a colpevolizzarsi a vicenda e a impegnarsi in una guerra di parole al momento», ha detto Kim, aggiungendo che il futuro delle relazioni bilaterali dipende dalle scelte che il Sud farà: «Non voglio predire qui cosa verrà – una brezza mite o una tempesta», ha poi detto.

I legami erano rifioriti nel 2018, quando Moon ha contribuito a organizzare il primo summit di Kim Jong Un con l’ex presidente Donald Trump. I leader coreani si sono incontrati tre volte quell’anno e hanno promesso di riprendere la cooperazione economica intercoreana quando possibile, esprimendo l’ottimismo che le sanzioni sarebbero finite e avrebbero permesso tali progetti.

Ma la Corea del Nord ha poi tagliato i legami con la Corea del Sud dopo il fallimento del secondo vertice tra Kim e Trump nel 2019, quando gli americani hanno respinto la richiesta della Corea del Nord di un importante alleggerimento delle sanzioni in cambio dello smantellamento di un impianto nucleare. Questo sarebbe equivalso solo a una resa parziale delle capacità nucleari del Nord.

Le dichiarazioni di Kim Yo Jong sono arrivate in risposta al discorso di Moon all’assemblea generale delle Nazioni Unite questa settimana, dove ha chiesto una dichiarazione tra i leader delle Coree, gli Stati Uniti e la Cina per porre fine alla guerra di Corea del 1950-53, che si è fermata con un armistizio, non con un trattato di pace. Kim e il vice ministro degli Esteri nordcoreano Ri Thae Song hanno rilasciato dichiarazioni separate venerdì respingendo la proposta di Moon, dicendo che il Nord non ha interesse in una tale dichiarazione mentre gli Stati Uniti mantengono le loro politiche “ostili”. Ma Kim ha detto che la Corea del Nord è disposta a tenere colloqui “costruttivi” se il Sud smette di provocarla.

Maddalena Ingroia