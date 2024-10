COREA DEL SUD. Seul può essere il ponte tra BRICS e architettura asiatica USA 

I BRICS oggi rappresentano collettivamente oltre il 40% della popolazione mondiale e circa il 30% del PIL globale in termini di parità di potere d’acquisto. Secondo le recenti proiezioni del FMI, i paesi BRICS sono destinati a contribuire per oltre il 50% alla crescita del PIL globale nei prossimi anni, sottolineando il loro crescente peso nel panorama economico internazionale.

Riporta AT, che i BRICS si stanno posizionando come contrappeso alle tradizionali istituzioni finanziarie guidate dall’Occidente come il FMI e la Banca Mondiale, con l’obiettivo di ripristinare l’equilibrio e la giustizia nell’ordine economico globale emergente.

Al centro di questo sforzo c’è la New Development Bank (NDB), che ha iniziato con un capitale iniziale di 100 miliardi di dollari USA per finanziare infrastrutture e progetti sostenibili, estendendosi oltre i membri dei BRICS ad altre economie emergenti. Questa iniziativa, combinata con gli sforzi per promuovere il commercio in valute locali, riflette una strategia per ridurre la dipendenza dai sistemi basati sul dollaro e sfidare il predominio occidentale nella governance finanziaria globale.

Oggi, i BRICS rappresentano il desiderio del Sud del mondo di un passaggio verso un ordine globale multipolare, con il raggruppamento che si discosta sempre di più dalle narrazioni occidentali su questioni geopolitiche critiche.

L’ascesa della Corea del Sud come importante attore economico e tecnologico l’ha posizionata come un attore influente nella geopolitica globale. Come membro significativo del G20 e partecipante attivo nei forum multilaterali, la Corea del Sud ha costantemente sostenuto una maggiore rappresentanza delle economie emergenti nelle istituzioni di governance globale.

Nonostante la sua non appartenenza ai BRICS, la Corea del Sud condivide molte delle aspirazioni della coalizione, in particolare nella diversificazione delle partnership economiche e nella riduzione della dipendenza da un ordine internazionale incentrato sull’Occidente.

Le politiche strategiche della Corea del Sud, come la New Southern Policy, sottolineano un maggiore impegno con le economie emergenti nell’Asia meridionale e sud-orientale, regioni in cui le nazioni BRICS, in particolare l’India, hanno un’influenza considerevole.

Inoltre, la strategia indo-pacifica della Corea del Sud si allinea con gli interessi BRICS, in particolare nel promuovere la connettività e lo sviluppo delle infrastrutture, fornendo un terreno fertile per un impegno più profondo su piattaforme sia bilaterali che multilaterali.

Per la Corea del Sud, una più stretta cooperazione con i BRICS offre numerosi vantaggi. Impegnandosi attivamente con iniziative guidate dai BRICS come la NDB, la Corea del Sud può mettere piede nei quadri finanziari emergenti, riducendo la sua dipendenza dai tradizionali sistemi finanziari occidentali e ampliando la sua influenza nella governance economica globale.

Questo coinvolgimento posiziona inoltre la Corea del Sud come un partner neutrale che collega le tradizionali alleanze occidentali con le potenze emergenti nei BRICS, migliorando la sua leva diplomatica e flessibilità strategica in un mondo sempre più multipolare.

La diversificazione dei suoi mercati di esportazione, delle catene di fornitura e degli impegni diplomatici attraverso partnership con le nazioni BRICS sarà essenziale per mantenere la competitività e garantire interessi a lungo termine.

La collaborazione con le istituzioni BRICS offre inoltre alla Corea del Sud l’opportunità di accedere ai mercati emergenti e di partecipare crescenti sforzi di integrazione regionale tra i membri dei BRICS e i loro alleati.

Come membro dell’ordine di sicurezza guidato dagli Stati Uniti nel Nord-est asiatico e fortemente dipendente dagli Stati Uniti per la sua sicurezza e prosperità economica, potrebbe non essere facile per la Corea del Sud diventare membro dei BRICS nel prossimo futuro.

Tuttavia, mentre l’ordine globale si evolve con l’ascesa dei BRICS, la Corea del Sud è in una posizione unica per migliorare la sua cooperazione e impegnarsi nelle iniziative dei BRICS. L’ascesa dei BRICS significa uno spostamento verso un ordine globale multipolare, in cui le dinamiche di potere tradizionali vengono ridefinite e le economie emergenti stanno affermando la loro influenza sulla scena mondiale.

Il posizionamento strategico della Corea del Sud come intermediario tra alleanze occidentali e nazioni BRICS offre un’opportunità per dare forma a dialoghi regionali e globali, assicurando che la sua voce rimanga influente tra le mutevoli strutture di potere.

Concentrandosi sulla collaborazione strategica, economica e tecnologica con l’India e impegnandosi con la più ampia coalizione BRICS, la Corea del Sud può proteggere i propri interessi, cogliere nuove opportunità e rafforzare il proprio status in un mondo sempre più multipolare.

Lucia Giannini

