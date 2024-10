ECUADOR. Noboa chiede elettricità alla Colombia di Petro 

Il presidente ecuadoriano Daniel Noboa ha chiesto alla vicina Colombia di aiutarlo a superare la crisi energetica che sta colpendo il paese: la scarsa energia elettrica ha provocato interruzioni di corrente, iniziate il 23 settembre, che hanno colpito le famiglie fino a 14 ore al giorno. Il capo di stato ha ammesso che la sua popolarità stava calando in vista delle elezioni del 9 febbraio 2025.

Durante un’intervista televisiva, Noboa ha detto al suo collega colombiano Gustavo Petro che l’Ecuador avrebbe avuto bisogno di quel tipo di assistenza, facendo così progredire l’agenda per l’incontro tra i due leader alla 16a Conferenza delle Parti (COP16) della Convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica a Cali, riporta MercoPress.

“Ho visto lì sulla stampa che (Petro) stava parlando di aiutare l’Ecuador, il primo dovrebbe essere lui. Ne saremmo molto grati e non è gratis, è che il suo paese vende energia”, ha detto Noboa. Il 25 ottobre, Petro ha pubblicato su X che era “il momento che tutti i popoli fratelli dell’America Latina mostrino solidarietà” con l’Ecuador a causa della crisi elettrica causata dalla siccità. La Colombia ha interrotto le vendite di energia all’Ecuador il 1° ottobre a causa della siccità interna.

Per quanto riguarda la sua immagine pubblica nel mezzo della crisi energetica, Noboa ha ammesso che c’erano sondaggi che dimostravano che era stata colpita “ma le persone stanno cercando un motivo per fidarsi di nuovo di questo governo e noi glielo daremo”. Sebbene abbia calcolato un calo di popolarità, Noboa non ha fornito la cifra precisa che quei sondaggi avevano verificato.

“Se fossi un cittadino normale, sarei arrabbiato con il presidente se ci fossero blackout, che sia colpa sua o no, ed è quello che si è visto”, ha ammesso Noboa.

“La stragrande maggioranza delle persone sa che non è colpa nostra se siamo arrivati ​​a questo punto, ma vogliono vedere azioni e, questo, sarà risolto presto. Alla fine, ciò che conta è che all’inizio di dicembre le persone tornino alla normalità”, ha aggiunto.

Noboa, imprenditore e politico trentaseienne che ha assunto l’incarico il 23 novembre dell’anno scorso per un governo di 18 mesi, era in testa nelle intenzioni di voto per le elezioni presidenziali del 2025 a metà settembre, secondo vari sondaggi. Dovrà affrontare almeno altri 15 contendenti, secondo i dati del Consiglio elettorale nazionale.

Maddalena Ingrao

