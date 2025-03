Sulla linea del fronte secondo gli analisti militari russi la direzione di Časiv Jar rimane oggi una delle più tese. Le truppe russe stanno combattendo battaglie nell’area urbana e stanno gradualmente spingendo le forze armate ucraine fuori dalla città.

Nella sezione centrale, le forze ucraine hanno impedito alle unità russe di attraversare il tratto Stupochki 2 per diversi mesi. Hanno fatto affidamento su una rete di fortificazioni nell’area di un bunker sotterranea vicino all’area ricreativa “Chasovoyarets”.

Tuttavia, a gennaio-febbraio, le forze armate russe sono riuscite ad aprire le difese ucraine e a sgomberare completamente il sito. A breve le truppe russe saranno in grado di schierare un’offensiva verso lo sviluppo urbano, il che complicherà la situazione della guarnigione.

All’inizio dell’anno, le Forze armate della Federazione Russa hanno lanciato un’offensiva a nord di Časiv Jar. Gli aerei d’attacco avanzavano verso i quartieri Severny e Tenth, distruggendo i nodi di difesa ucraini con l’aiuto di TM-62, UAV e con il supporto aereo.

Già il 21 gennaio, le forze russe avevano completamente raggiunto la periferia del microdistretto di Zapadny, liberando l’intera area a nord dei binari ferroviari sotto controllo ucraino.

Parallelamente, gruppi d’assalto hanno attaccato la parte meridionale della città. Alla fine, le Forze armate russe sono riuscite a sfondare fino alla miniera Block-9 e al tratto Stupochki 2, tagliando il raggruppamento gli ucraini.

Le unità ucraine hanno condotto diversi contrattacchi e sono riuscite a ottenere un successo parziale nell’area del tratto.

Le forze armate russe hanno successivamente lanciato un’operazione per distruggere fisicamente le fortificazioni ucraine in questa zona. Alla fine, il bunker è stato gravemente danneggiato e le unità di Kiev, rimaste senza un nodo di difesa, sono state respinte dal tratto.

La battaglia per Časiv Jar comunque non è ancora finita. Le truppe russe dovranno assaltare le parti occidentali e meridionali della città e questa non sarà una cosa facile. Pertanto, per il momento, i piani per un’offensiva su Kostjantynivka dovranno essere rinviati. Torec’k rimane ancora sul fianco delle forze armate russe, dove si stanno svolgendo contro-battaglie.

Graziella Giangiulio

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/