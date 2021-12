COREA DEL SUD. La portaerei di Seul potrebbe essere italiana

La marina della Corea del Sud avrà una portaerei dopo il voto dell’Assemblea Nazionale del 3 dicembre, che ha ribaltato una decisione precedente.

La quarta economia dell’Asia entra così nella gara sulle portaerei che vanta già forti concorrenti come Cina, India e Giappone, riporta AT. Tuttavia, ci sono domande se la Marina della Repubblica di Corea, o Rokn, ne abbia bisogno o meno.

L’Assemblea Nazionale ha concordato un budget di 7,2 miliardi di won in un voto plenario, riporta Yonhap, invertendo una decisione presa a livello di commissione il mese scorso per ridurre il budget a 500 milioni di won, con l’opposizione che denuncia la mancanza di consenso sull’argomento. L’Assemblea Nazionale della Corea del Sud ha stanziato il più grande bilancio annuale del paese, del valore di 607,7 trilioni di won per il 2022, un aumento di quasi il 9% rispetto al bilancio di quest’anno; così il progetto della portaerei, o CVX, è di nuovo parte del bilancio della Difesa.

Due offerte per il CVX sono state rese pubbliche: la società britannica Babcock, progettista delle ultime due portaerei della Royal Navy, ha firmato un memorandum d’intesa con il costruttore navale locale Hyundai Heavy Industries; il costruttore italiano Fincantieri ha collaborato con Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering.

I disegni che circolano online mostrano la CVX come una portaerei a due isole, simile alla britannica Queen Elizabeth, che ha visitato la regione quest’anno. Tuttavia, c’è varianza nel design della prua. Alcune versioni hanno una rampa di decollo, altre no.

Non c’è stata alcuna offerta pubblica da parte degli Stati Uniti, che stazionano circa 28.000 soldati in Corea e che sono stati per decenni il principale fornitore di armi non nazionale della Corea del Sud.

«Gli americani stanno quasi certamente girando intorno al premio, ma il modo americano di fare affari è l’offerta da governo a governo», riporta AT «Le offerte governative possono essere più discrete – si possono aggiungere altri elementi all’affare, e si può rivelare tanto o poco quanto si vuole».

Lucia Giannini