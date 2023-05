CINA. Pechino punta sull’Eritrea per controllare il Mar Rosso

Cina ed Eritrea dovrebbero arricchire la partnership strategica ha affermato il premier cinese

Il premier cinese Li Qiang ha detto lunedì scorso al presidente eritreo Isaias Afwerki che i due paesi dovrebbero «approfondire la cooperazione reciprocamente vantaggiosa per tutti e arricchire continuamente la loro partnership strategica» in una riunione tenutasi a Pechino, riporta VoA.

Sul Mar Rosso, l’Eritrea potrebbe essere geopoliticamente importante per la Cina, con il suo accesso al Canale di Suez e all’Europa a nord e al Golfo Persico e all’Oceano Indiano a sud-est, mentre la Cina cerca di rafforzare la sua presenza nel Corno d’Africa.

L’Eritrea confina anche con Gibuti, dove nel 2017 l’Esercito Popolare di Liberazione cinese ha installato la sua prima base militare all’estero.

«I contributi forniti dalla Repubblica popolare cinese per trasformare l’ordine mondiale in un rapporto più giusto ed equo tra le persone e le nazioni causeranno sicuramente sfide globali e trasformeranno i sistemi che abbiamo», ha detto Afwerki, che è in carica da quando l’Eritrea ha ottenuto l’indipendenza dalla vicina Etiopia nel 1993.

A marzo, il ministero degli Esteri eritreo ha definito “infondata e diffamatoria” una sentenza del Dipartimento di Stato americano secondo cui i suoi militari avrebbero commesso crimini di guerra in un conflitto durato due anni nella regione settentrionale del Tigray, in Etiopia.

L’Eritrea è pesantemente sanzionata dalle nazioni occidentali per presunte violazioni dei diritti umani, ma nell’incontro con il presidente Afewerki, Xi ha affermato che la Cina si oppone alle interferenze esterne negli affari interni dell’Eritrea. Afewerki si è formato politicamente in Cina negli anni 1966- 1967.

Ha aggiunto che Pechino sosterrà fermamente l’Eritrea per salvaguardare la propria sovranità, sicurezza e interessi di sviluppo. «La Cina è disposta a scambiare esperienze con l’Eritrea sulla governance dello Stato, a continuare a sostenersi a vicenda, a opporsi congiuntamente all’unilateralismo e alla prepotenza e a salvaguardare gli interessi comuni dei due Paesi», riporta Xinhua.

Xi ha dichiarato che Pechino incoraggia e sostiene le imprese finanziate dalla Cina che investono in Eritrea e vuole rafforzare la cooperazione con Asmara nella costruzione di infrastrutture, nelle telecomunicazioni, nell’agricoltura, nell’estrazione mineraria, nella pesca e in altri settori.

Ha poi aggiunto che la Cina continuerà ad inviare in Eritrea squadre mediche ed esperti di agricoltura, ringraziando Afewerki per aver fornito sostegno e assistenza per la recente evacuazione e il trasferimento di cittadini cinesi dal Sudan: «L’aiuto dimostra ancora una volta la profonda amicizia tra la Cina e l’Eritrea, che condividono il bene e il male e si aiutano a vicenda», ha detto Xi, riporta Scmp.

Il 24 maggio, i due Paesi celebreranno il 30° anniversario delle loro relazioni diplomatiche.

Nel novembre 2021, Asmara ha aderito al programma Belt and Road Initiative ed è un paese strategicamente importante proprio a causa della sua posizione nel Corno d’Africa, che fornisce accesso commerciale al Canale di Suez e all’Europa a nord e all’Oceano Indiano a est.

La Cina è impegnata nell’estrazione di oro e polimetalli in Eritrea e ha in programma lo sviluppo di una grande miniera di potassio.

Antonio Albanese