COREA DEL NORD. Riprendono i treni passeggeri verso la Russia

I treni passeggeri che collegano Vladivostok alla Corea del Nord riprenderanno a breve dopo anni di sospensione legata alla pandemia di COVID-19. Oleg Kozhemyako, governatore del Primorsky Krai, ha fatto l’osservazione in un post su Telegram dopo aver avuto un incontro con il capo di una delegazione nordcoreana in visita dalla città di confine di Rason, riporta Yonhap.

I media statali nordcoreani hanno riferito in precedenza che la delegazione del Comitato popolare municipale di Rason, guidata dal presidente Sin Chang-il, era partita domenica per la Russia. Rason, al confine con Russia e Cina, è un hub logistico designato come città speciale dal Nord. Una ferrovia collega la città di confine a Khasan, in Russia, che è poi collegata a Vladivostok tramite il servizio ferroviario russo.

I servizi ferroviari merci e passeggeri che collegano Rason e Khasan erano stati sospesi dallo scoppio della pandemia, ma i treni per le spedizioni merci sono ripresi nel novembre 2022.

Gli esperti hanno espresso preoccupazione per il fatto che, se i servizi ferroviari passeggeri riaprissero, la Corea del Nord potrebbe iniziare a inviare i suoi lavoratori nell’Estremo Oriente russo, cosa vietata dalle risoluzioni sulle sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Si ritiene che Mosca soffra di carenza di manodopera a causa della guerra con l’Ucraina.

Secondo l’Onu, poi, la Corea del Nord ha riciclato 147,5 milioni di dollari attraverso la piattaforma di valuta virtuale Tornado Cash a marzo 2024, dopo averli rubati l’anno scorso da un exchange di criptovalute, riporta Reuters.

Gli osservatori hanno riferito al comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite in un documento presentato venerdì scorso di aver indagato su 97 sospetti attacchi informatici nordcoreani contro società di criptovaluta tra il 2017 e il 2024, per un valore di circa 3,6 miliardi di dollari.

Ciò includeva un attacco alla fine dell’anno scorso in cui 147,5 milioni di dollari furono rubati dall’exchange di criptovalute HTX prima di essere riciclati nel marzo di quest’anno, hanno detto gli osservatori al comitato, citando informazioni dalla società di analisi crittografica PeckShield e dalla società di ricerca blockchain Elliptic.

Solo nel 2024, gli osservatori hanno affermato di aver esaminato “11 furti di criptovaluta… per un valore di 54,7 milioni di dollari”, aggiungendo che molti di questi “potrebbero essere stati condotti da lavoratori IT della RPDC assunti inavvertitamente da piccole società legate alle criptovalute”.

Gli osservatori hanno affermato che, secondo gli Stati membri delle Nazioni Unite e le società private, i lavoratori IT nordcoreani che operano all’estero generano “redditi sostanziali per il Paese” ma non è abbastanza per le casse esangui di Pyongyang.

La Repubblica popolare democratica di Corea è soggetta alle sanzioni delle Nazioni Unite dal 2006 e tali misure sono state rafforzate nel corso degli anni nel tentativo di tagliare i finanziamenti per i suoi programmi missilistici balistici e nucleari.

