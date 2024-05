NUOVA CALEDONIA. Proteste contro Parigi per la riforma elettorale

Il governo del territorio francese d’oltremare della Nuova Caledonia, a est dell’Australia, ha fatto appello alle forze di sicurezza e ha emesso un coprifuoco notturno di 12 ore da martedì notte a seguito di violente proteste e disordini nella capitale Noumea. La Nuova Caledonia è il terzo produttore mondiale di nichel e i residenti sono stati colpiti da una crisi nel settore del nichel, con uno su cinque che vive sotto la soglia di povertà.

L’aeroporto internazionale di Noumea è stato chiuso e tutti i voli commerciali cancellati, mentre l’Alta Commissione della Nuova Caledonia ha anche annunciato il divieto di raduni pubblici e la vendita di alcolici e ha dichiarato che le scuole e le università rimarranno chiuse fino a nuovo avviso, riportano MercoPress e Reuters.

Il capo della commissione Louis Le Franc ha riferito di 36 arresti e “numerosi feriti” tra le forze di sicurezza, ma ha affermato che non vi sono stati feriti gravi tra i civili nei disordini “ad alta intensità” della notte precedente e 3 morti. I tre morti erano giovani indigeni Kanak, ha detto un portavoce del presidente della Nuova Caledonia Louis Mapou, citando informazioni fornite dalla polizia. Alcuni residenti si sono armati per proteggere le loro case, ha detto un testimone.

Ha detto che un gruppo di circa 200 giovani, armati, sembra essere a capo della violenza contro la polizia e ha avvertito che gli agenti alla fine saranno costretti a rispondere al fuoco, se ciò non cessa.

La causa dei disordini e delle violenze sono state le proposte di modifica del sistema di voto, che sostanzialmente permetterebbero ai migranti presenti sul territorio dell’isola, in maggioranza francesi, di votare. I disordini hanno cominciato a intensificarsi lunedì, il giorno prima del dibattito presso l’Assemblea nazionale francese sulle modifiche alla costituzione della Nuova Caledonia.

I cambiamenti consentirebbero a più migranti nel territorio di votare, cosa che i sostenitori dell’indipendenza temono diluire il voto degli indigeni Kanak e del suo significativo movimento indipendentista.

La Francia vuole aggiornare l’accordo di Noumea del 1998 che ha contribuito a porre fine a un decennio di conflitto delineando un percorso verso l’autonomia graduale e limitando il diritto di voto per le elezioni locali agli indigeni Kanak e ai migranti che risiedevano sull’isola prima del 1998.

Più di un quarto di secolo dopo, Parigi prevede di aprire il diritto di voto alle persone che sono nel Paese da più di 10 anni ininterrottamente. Dei circa 270.000 abitanti dell’isola, circa 40.000 sarebbero cittadini francesi che non possono votare alle elezioni locali, una situazione che il governo di Parigi ha definito “assurda”.

“Lo scongelamento delle liste elettorali per le uniche elezioni locali in Nuova Caledonia non è solo un desiderio politico, è un obbligo morale per coloro che credono nella democrazia”, ha affermato il ministro degli Interni francese Gerald Darmanin all’Assemblea nazionale, aprendo il dibattito.

Nel frattempo, tutti i residenti adulti della Nuova Caledonia hanno pieno diritto di voto alle elezioni nazionali francesi.

Ma con il presidente Louis Mapou, eletto nel 2021, la Nuova Caledonia ha il suo primo leader Kanak indipendentista. L’accordo del 1998 con la Francia ha tracciato un percorso verso una maggiore sovranità e una futura indipendenza.

Ma tre recenti referendum – nel 2018, 2020 e 2021 – si sono conclusi con un voto a favore della permanenza del territorio francese. I primi due erano vicini, con la parte vincente che rivendicava circa il 57% e successivamente il 53%.

Durante una visita nel territorio lo scorso anno, il presidente francese Emmanuel Macron aveva affermato di volere uno status costituzionale rivisto per la Nuova Caledonia da attuare entro l’inizio del 2024.

Il principale gruppo politico indipendentista, Front de Liberation Nationale Kanak et Socialiste (FLNKS), che ha condannato le violenze, ha affermato che accetterà l’offerta di dialogo di Macron ed è disposto a lavorare per un accordo “che permetta alla Nuova Caledonia di seguire la sua strada verso l’emancipazione”.

Maddalena Ingrao

