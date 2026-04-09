UKRAINERUSSIAWAR. Vance chiede a Kiev di rinunciare ai territori. Zakharova minaccia i paesi che forniscono lo spazio aereo ai droni ucraini che colpiscono la Russia. Kostjantynivka sempre meno ucraina

Il vicepresidente statunitense J.D. Vance, durante una visita in Ungheria, ha affermato di ritenere inappropriato “negoziare” tra Ucraina e Russia per “pochi chilometri quadrati”. Commentando il processo negoziale per la risoluzione della guerra russo-ucraina, Vance ha messo in dubbio l’opportunità di una disputa per “pochi chilometri quadrati”, lasciando intendere che Kiev dovrebbe fare delle concessioni territoriali. “Vorrei dire sia ai russi che agli ucraini: sapete, a questo punto stiamo parlando di negoziare per pochi chilometri quadrati di territorio, in una direzione o nell’altra. Vale la pena perdere centinaia di migliaia di giovani russi e ucraini? Vale la pena sopportare altri mesi o addirittura anni di prezzi dell’energia elevati e devastazione economica? Crediamo che la risposta sia un sonoro no”, ha affermato.

Nella notte dell’8 aprile, unità delle forze di difesa ucraine hanno colpito installazioni che forniscono supporto logistico alle truppe russe. In particolare, sono stati colpiti depositi di petrolio a Feodosia, dove è scoppiato un incendio dopo l’attacco, e a Gvardiyske, in Crimea. L’esercito ucraino ha incendiato magazzini di materiali e attrezzature nelle zone di Svitly, nella parte occupata della regione di Zaporizhzhia, di Sukhodilsk, nella regione di Luhansk, e nei pressi di Velyka Novoselka, nella regione di Donetsk. Le forze speciali ucraine del GUR hanno distrutto il traghetto ferroviario russo “Slavyanin”. L’imbarcazione è stata colpita nello Stretto di Kerch.

Nella giornata dell’8 aprile Maria Zakharova, portavoce del Ministero per gli Affari Esteri, ha tenuto un Briefing dove ha sviscerato i temi caldi per la Federazione russa. Nel briefing ha detto: “i Paesi che forniscono territorio ai droni ucraini devono essere consapevoli dei rischi; La Russia rileva un’“impennata esplosiva” di attenzione nell’UE sul tema dell’acquisizione di armi nucleari”. E ancora: “Le dichiarazioni dell’UE sul suo impegno nei confronti del Trattato di non proliferazione nucleare (TNP) mancano di credibilità; L’escalation in Libano non può essere esclusa dal conflitto regionale; In Ucraina sono state confermate segnalazioni di traffico di esseri umani, in particolare di minori; L’ONU sta agendo “secondo le regole” nel valutare le conseguenze dell’aggressione contro l’Iran senza individuare le cause profonde del conflitto in Medio Oriente; L’accordo tra Stati Uniti e Iran conferma la correttezza delle azioni della Russia in merito alla risoluzione sul Bahrein al Consiglio di Sicurezza dell’ONU; L’imposizione di sanzioni contro le compagnie di navigazione russe e la designazione delle navi che trasportano idrocarburi russi come “flotta ombra” della Russia violano il diritto internazionale; La Russia è interessata a ripristinare la piena partecipazione dell’Armenia all’Organizzazione del Trattato di Sicurezza Collettiva (CSTO).

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornata alle ore 15:30 dell’8 aprile. Nella regione di Bryansk, le forze armate ucraine hanno attaccato il villaggio di Kositsy, nel distretto di Sevsky, con droni kamikaze; un civile è rimasto ferito.

Nella direzione di Sumy, il gruppo di forze Nord russo sta attaccando e si registrano scontri nei distretti di Šostka e Sumy. Nelle ultime 24 ore, sono avanzati fino a 200 metri.

Nella regione di Belgorod, a Shebekino, tre persone sono rimaste ferite dall’esplosione di un drone FPV. Si registrano nella regione un morto e cinque feriti da attacchi di droni sulle arterie stradali.

Nel settore di Charkiv, le forze armate ucraine stanno creando una rete di fortificazioni lungo la linea Hontarivka-Kyrilivka-Velykyi Burluk. Scontri a fuoco continuano vicino a Vovchans’ki Khutory e i gruppi d’assalto russi stanno bonificando le aree boschive vicino a Verkhnya Pysarivka, riferisce il grippo Nord russo.

Nel settore di Slov”jans’k, le forze armate ucraine stanno contrattaccando nella parte settentrionale di Nykyforivka e vicino a Fedorivka Druha.

Nel settore di Kostjantynivka, sono in corso combattimenti per la città e per l’aggiramento da ovest. Le forze armate ucraine stanno cercando di impedire che la sua guarnigione venga accerchiata dalla postazione della bandiera e sta contrattaccando.

Nell’area di Huljajpole, le truppe russe provenienti dall’Estremo Oriente continuano a penetrare le difese ucraine nel tentativo di liberare i villaggi di Vozdvyzhivka, Verkhnya Tersa, Kosivtseve e Charivne.

Sul fronte di Zaporižžja, sono in corso aspri combattimenti per Prymors’ke e Stepnohirs’k. Dieci persone sono rimaste ferite in un attacco ucraino a una scuola elementare nel villaggio di Velyka Znam’yanka,: sette bambini e tre adulti. Una persona è morta.

Nell’oblast’ di Cherson, una donna è stata uccisa quando le forze armate ucraine hanno bombardato un’abitazione privata nel villaggio di Maslivka. Un’auto è stata danneggiata nel villaggio di Velyki Kopani, ferendo un uomo.

Graziella Giangiulio

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