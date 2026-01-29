COLOMBIA. Petro riaccende lo scontro con Trump prima dell’incontro

Il presidente colombiano Gustavo Petro ha ripreso la sua più tagliente retorica anti-Trump a pochi giorni dall’incontro programmato con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, chiedendo a Washington di “rimpatriare” Nicolás Maduro affinché possa essere processato in Venezuela anziché nei tribunali statunitensi.

“Devono rimpatriarlo (Maduro) e lasciare che sia un tribunale venezuelano a giudicarlo, non uno americano”, ha dichiarato Petro durante un evento pubblico a Bogotà, dove ha anche attaccato l’operazione statunitense che ha catturato il leader venezuelano all’inizio di gennaio, riporta MercoPress.

Le dichiarazioni sono arrivate poche ore dopo che le autorità colombiane hanno confermato che a Petro era stata concessa un’autorizzazione temporanea d’ingresso negli Stati Uniti per partecipare all’incontro con Trump, previsto per martedì 3 febbraio 2026, nonostante avesse perso il visto l’anno scorso. Secondo quanto riportato dai media colombiani, il permesso è valido per cinque giorni ed è limitato alla visita ufficiale.

Nel suo discorso, Petro ha paragonato l’attacco a Caracas al bombardamento di Guernica nella guerra civile spagnola e ha accusato Trump di “affondare il diritto internazionale con i missili”. Petro ha inquadrato la sua richiesta a Maduro come una questione di sovranità, sostenendo che i tribunali venezuelani, non gli Stati Uniti, dovrebbero determinare la responsabilità legale.

L’escalation complica una relazione che aveva mostrato segnali di distensione all’inizio di questo mese dopo una telefonata tra i due presidenti. Reuters ha riferito che Trump ha invitato Petro alla Casa Bianca dopo aver precedentemente minacciato misure più severe legate ai flussi di narcotici e alla sicurezza regionale. Separatamente, la Colombia ha segnalato che continuerà la cooperazione antidroga con gli Stati Uniti, facendo affidamento sull’intelligence e sulla tecnologia americane.

Il Venezuela è lo scenario immediato. Il 3 gennaio, Trump ha dichiarato che le forze statunitensi hanno catturato Maduro in un’operazione notturna e lo hanno trasferito negli Stati Uniti per rispondere delle accuse, mentre un governo ad interim guidato da Delcy Rodríguez ha preso il potere a Caracas. L’episodio ha scatenato una reazione negativa a livello regionale e rinnovato dibattito sui precedenti di diritto internazionale e sulla portata della proiezione di potere degli Stati Uniti.

A Washington, i segnali politici sono stati contrastanti. L’amministrazione ha notificato al Congresso che sta adottando le misure iniziali che potrebbero portare alla riapertura dell’ambasciata statunitense a Caracas e all’esplorazione di un più ampio riassetto dopo il cambio di potere. Allo stesso tempo, alti funzionari hanno evitato di escludere ulteriori azioni coercitive qualora le autorità ad interim non soddisfacessero le aspettative degli Stati Uniti.

La visita di Petro è anche condizionata dai recenti attriti personali con Washington: nel settembre 2025, gli Stati Uniti gli hanno revocato il visto dopo che si era unito a una protesta pro-palestinese a New York e aveva rilasciato dichiarazioni che il Dipartimento di Stato aveva condannato come incendiarie. Il rilascio di un permesso d’ingresso limitato nel tempo riapre il canale per un dialogo ad alto livello, ma il rinnovato messaggio di Petro suggerisce che l’incontro si svolgerà sotto tensione politica.

Lucia Giannini

