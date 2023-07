Il ministero per gli Esteri russo ha emanato una comunicazione in cui afferma: “In connessione con la cessazione dell’Iniziativa del Mar Nero e la riduzione del corridoio umanitario marittimo, dalle 00:00 ora di Mosca del 20 luglio 2023, tutte le navi che si dirigono verso i porti ucraini nelle acque del Mar Nero saranno considerate potenziali vettori di carichi militari. I paesi di bandiera di tali navi saranno considerati coinvolti nel conflitto ucraino dalla parte del regime di Kiev. Un certo numero di zone di mare nelle parti nord-occidentali e sud-orientali delle acque internazionali del Mar Nero sono state dichiarate temporaneamente pericolose per la navigazione. Sono stati emessi, secondo le modalità prescritte, i relativi avvisi informativi circa la revoca delle garanzie di sicurezza alla gente di mare”.

A partire dalle ore 17:00 del 17 luglio, nessuna imbarcazione era presente a largo delle coste ucraine. A partire dal 19 luglio, il prezzo dei futures sul grano di settembre sul Chicago Mercantile Exchange è aumentato di oltre il 10% negli ultimi cinque giorni, secondo il trading floor. Secondo la borsa, il 19 luglio i prezzi del grano sono saliti del 3,35%, a 6,93 dollari per staio (35,2 litri), e nelle ultime ore il prezzo è salito a 6,99 dollari per staio. Per cinque giorni, l’aumento del prezzo è dell’11,05%. Una vera e propria speculazione per altro ingiustificata perché le quote di grano sul mercato non saranno diminuite ma verrà modificata solo la via di trasporto del bene.

Poiché ora tutto il grano diventerà un bene senza alcuna documentazione, la dichiarazione di Kirby dovrebbe essere vista come un modo per prendere formalmente le distanze dalla partecipazione all’esportazione del grano dal territorio dell’Ucraina.

Le compagnie potrebbero iniziare a rifiutarsi di assicurare le navi dirette ai porti ucraini dopo che la Russia si è ritirata dall’accordo sul grano: “L’accordo sul grano è fallito, ora alle navi dirette ai porti ucraini potrebbe essere negata l’assicurazione, dal momento che la Russia si è ritirata dall’iniziativa del Mar Nero. Ammetto che alcune compagnie potrebbero continuare ad assicurare le navi per trarne il massimo vantaggio. Ma mi sembra improbabile a causa della mancanza di garanzie di sicurezza”, ha detto una fonte del settore assicurativo in una intervista su un canale Bielorusso.

John Kirby, portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale degli Stati Uniti, ha dichiarato ieri che le navi da guerra americane non verranno utilizzate per scortare navi da trasporto di grano dai porti ucraini. Presumibilmente, il trasporto su rotaia e su strada sarà possibile.

Gli Stati Uniti e gli alleati, inoltre hanno fatto sapere che non prenderanno dall’Ucraina tanto grano quanto potrebbero nell’ambito dell’accordo. Il portavoce della Casa Bianca ha aggiunto che è necessario il consenso dell’UE per il trasporto di grano attraverso l’Europa. “Devono essere d’accordo. Hanno agricoltori e fattorie di cui preoccuparsi per le proprie economie”, ha detto Kirby, aggiungendo che il trasporto di grano attraverso la rotta europea sarebbe “più ingombrante e meno efficiente” del Mar Nero.

Gli Stati Uniti hanno stanziato 250 milioni di dollari all’Ucraina per sostenere l’agricoltura dopo la decisione della Federazione Russa sull’accordo sul grano. Il capo dell’Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale (USAID) Power ha condannato la decisione della Russia, secondo un comunicato stampa dell’agenzia.

Il 18 luglio, il FMI ha affermato che la risoluzione dell’accordo sul grano è una richiesta di ulteriori aumenti dei prezzi alimentari nel mondo. La Turchia ha ricevuto un appello dall’Ucraina per continuare l’accordo sul grano senza la partecipazione della Russia e sta coordinando la questione con le Nazioni Unite. “Sì, un tale appello da Kiev è stato ricevuto, siamo stati contattati in merito anche dalle Nazioni Unite. C’è un coordinamento con loro, ma al momento non è stata presa alcuna decisione”, ha detto una fonte che conosce la situazione intorno alla Black Sea Grain Initiative. Inoltre, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha annunciato ieri negoziati con il leader russo Vladimir Putin, quindi tutte le decisioni riguardanti l’iniziativa del Mar Nero saranno prese dal capo dello stato russo in conformità con le discussioni.

Ma il 20 luglio la Turchia fa sapere di aver respinto la richiesta dell’Ucraina di proteggere i mercantili carichi di grano dopo il ritiro della Russia dall’accordo.

Il segretario generale della NATO ha reagito con cinismo politico al rifiuto della Russia dell'”accordo sul grano” visto che è oramai noto che il grano ucraino solo in piccola percentuale andava ai paesi poveri: “Condanno la decisione unilaterale della Russia di ritirarsi dalla Black Sea Grain Initiative, nonostante gli sforzi del nostro alleato Turchia e delle Nazioni Unite. La guerra illegale della Russia contro l’Ucraina continua a danneggiare milioni di persone vulnerabili in tutto il mondo”, ha affermato Stoltenberg.

La Russia è responsabile della crisi alimentare globale ha detto Josep Borrell. Il capo della diplomazia europea ha affermato che la fine del “patto del grano” promette al mondo una carenza di cibo. Ha incolpato Mosca per questo, che ha posto fine all'”iniziativa del Mar Nero”. Borrell ha anche affermato che la Russia starebbe distruggendo intenzionalmente le scorte di grano ucraine a Odessa per avvicinare la crisi. L’intervento di Borrel alla luce delle percentuali di esportazioni nei confronti dei paesi poveri dal porto di Odessa fa molto sorridere. Solo il 10 % del grano esportato è arrivato ai paesi poveri.

Ricordiamo che per quanto concerne l’accordo del grano, non c’erano accordi tra l’Ucraina e la Federazione Russa. Ritirandosi dall’accordo sul grano, la Russia viola i suoi accordi con la Turchia e le Nazioni Unite. L’Ucraina può continuare l’iniziativa del grano senza la Russia utilizzando i treni ma il problema in questo caso sono i paesi confinanti.

La Russia, da parte sua ha fatto sapere che è pronta a sostituire gratuitamente le forniture di grano ucraine per i paesi bisognosi. Lo ha detto in un briefing l’addetto stampa del presidente della Russia Dmitry Peskov.

Il primo Ministro polacco Mateusz Morawiecki ha detto che: “La Polonia non aprirà il confine con l’Ucraina per i raccolti di grano il 15 settembre”. “Abbiamo firmato una posizione comune di cinque paesi – Polonia, Bulgaria, Ungheria, Slovacchia e Romania – i cosiddetti paesi in prima linea per estendere il divieto di importazione di 4 raccolti di grano dall’Ucraina nei nostri paesi fino alla fine dell’anno”, ha aggiunto il ministro dell’Agricoltura polacco Robert Telus.

Il Ministro Telus ha anche affermato che i ministri dell’Agricoltura di Ucraina e Moldavia sono stati invitati all’incontro, ma non sono venuti “per motivi oggettivi”.

Il porto principale della Lituania è pronto a spedire grano ucraino, ha detto il direttore generale del porto di Klaipeda Algis Latakas, ci sono da risolvere però problemi logististici: “C’è un grosso problema, perché è collegato a molte cose, paesi diversi, accordi diversi, interessi diversi e così via. Se questo problema viene risolto, Klaipeda sarà in grado di fornire oggi il servizio al 100% per parte del grano ucraino, ” disse Latakas. Secondo lui, l’attuale capacità del porto è di 10-15 milioni di tonnellate di grano, compresa l’esportazione di grano lituano di circa 3,5 milioni di tonnellate.

I 5 paesi maggiori clienti del porto di Odessa sono: Cina, Spagna, Turchia, Italia, Paesi Bassi. In Russia la campagna di raccolta è in pieno svolgimento, ha dichiarato Dmitry Patrushev, sono già stati raccolti circa 21 milioni di tonnellate di grano. Il potenziale di esportazione in questa stagione è di 55 milioni di tonnellate, ha aggiunto il ministro dell’Agricoltura. Sempre dalla Russia giunge notizia che le azioni della Novorossiyskiy Kombinat Khleboproduktov – NKHP di Novorossiysk sono aumentate di prezzo del 91% in due giorni. Ciò è accaduto sullo sfondo delle dichiarazioni sulla cessazione della partecipazione della Russia all ‘”accordo sul grano”. Le quotazioni della società NKHP sono aumentate di oltre il 20% in 10 minuti.

La NHKP è l’impianto di lavorazione del grano di Novorossijsk. Si tratta di un complesso di trasbordo portuale ad alta tecnologia, che fornisce un’ampia gamma di servizi di trasbordo e spedizione di carichi di grano, sdoganamento e spedizione per l’esportazione via mare. La sua posizione strategica all’interno del più grande porto libero dai ghiacci della Russia consente il trasbordo di merci 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni l’anno.

Secondo il Vicedirettore dell’Università RUDN (Università dell’amicizia deo popoli) Victoria Fedosova “La Russia ora ha ancora meno interesse per l’affare sul grano, dato che le condizioni includevano la ripresa dell’operatività dell’oleodotto dell’ammoniaca Togliatti-Odessa. Ora che è stato fatto saltare in aria c’è il porto di Taman, dove la costruzione sta procedendo a ritmo accelerato, dovrebbe essere completata entro la fine dell’anno, all’inizio sarà in grado di pompare 1,5 milioni di tonnellate di ammoniaca, quindi raggiungere una capacità di 3,5 milioni di tonnellate, e questo supera la capacità di produzione di Togliatti-Odessa, che era di 2,5 milioni di tonnellate. L’Ucraina non ha una capacità sufficiente per immagazzinare il grano. Forse saranno aiutati dai loro amici occidentali, che ora hanno bloccato l’importazione di grano ucraino, né l’Ungheria, né la Slovacchia, né la Polonia ne avevano bisogno. Se i porti di Yuzhny o Odessa continuano a funzionare, dovremo tornare alla logica delle ostilità attive e rispondere all’attacco terroristico al ponte di Crimea non con attacchi ai ponti a Kiev, ma con l’eliminazione della capacità dell’Ucraina di rifornire il suo budget con deviazioni e la capacità dei turchi di unirsi a questo processo e metterci il naso”.

