CINA. Finalmente il J20 ha i motori per cui era stato progettato

Pechino ha pubblicato le riprese dei test di volo di un caccia stealth J-20A aggiornato, con indizi che i jet sono stati equipaggiati con i tanto attesi motori WS-15 ad alta spinta e un’avionica migliorata.

La Chengdu Aircraft Corporation, sussidiaria della Aviation Industry Corporation of China, produttrice del caccia stealth J-20, ha pubblicato sabato nuove immagini e riprese di volo del suo ultimo velivolo di prova.

Secondo un post di Xinhua pubblicato mercoledì, questi velivoli sono nuovi prototipi del J-20A, una versione aggiornata del caccia stealth J-20 originale, riporta SCMP.

Le riprese mostravano almeno tre J-20A con un primer giallo al cromato di zinco in rullaggio su una pista. Nell’industria aerospaziale cinese, il rivestimento indica che l’aereo è nella fase di test pre-consegna, con il primer applicato per proteggere la cellula prima dell’applicazione finale dei rivestimenti stealth.

Il J-20 è un caccia stealth pesante bimotore entrato in servizio nel 2017. La Cina ha sviluppato una versione migliorata, il J-20A, che include aggiornamenti al layout aerodinamico, all’avionica e ai motori.

L’attenzione degli specialisti si è concentrata sulla sezione di scarico, dove la geometria dell’ugello corrispondeva a quella del WS-15 anziché ai precedenti motori intermedi, il che indica che il J-20A cinese ora vola con il motore tanto atteso per il quale era stato originariamente progettato in servizio operativo, riporta Army Recognition.

Questo volo, quindi, indica che il WS-15 è finalmente andato oltre l’integrazione sperimentale. Non sono stati forniti dati sul numero di J-20A attualmente coinvolti, ma l’enfasi è chiaramente sulla scalabilità piuttosto che sulla sperimentazione. Questo cambiamento influisce direttamente sul modo in cui il J-20 verrà utilizzato nelle missioni reali, in particolare quelle che richiedono voli a lungo raggio ad alta velocità, poiché la Chengdu Aircraft Corporation valuterà probabilmente la costanza delle prestazioni del WS-15 nelle operazioni quotidiane.

Il J-20A è una versione monoposto aggiornata del J-20, con modifiche volte a migliorare l’efficienza aerodinamica e il volume interno. Una modifica visibile è la sezione rialzata dietro il tettuccio, che uniforma il flusso d’aria nel punto in cui il tettuccio incontra la fusoliera e riduce la resistenza aerodinamica ad alta velocità.

Sviluppato specificamente per i caccia di quinta generazione, il WS-15 è un turbofan con postbruciatore a basso bypass, il cui sviluppo è iniziato nei primi anni ’90 e si è protratto attraverso un lungo periodo di test e maturazione prima dell’inizio della produzione in serie nel 2023. Il WS-15 ha una spinta stimata tra circa 161 e 180 kilonewton (kN) con postbruciatore, con temperature di ingresso della turbina intorno ai 1.850 K.

Il suo livello di spinta a secco è progettato per supportare il volo supersonico prolungato senza postbruciatore, comunemente noto come supercrociera. Si prevede inoltre che il motore migliori le prestazioni di salita del J-20A e fornisca maggiore potenza elettrica ai sistemi di bordo. Tuttavia, la spinta massima da sola non definisce il valore operativo.

Allo stesso tempo, fattori operativi come la durata, gli intervalli di manutenzione e la coerenza tra i motori di produzione determineranno la frequenza di disponibilità degli aerei per le missioni. Questi fattori rimangono decisivi per valutare il reale impatto del WS-15 sulla flotta di J-20A.

Maddalena Ingroia

