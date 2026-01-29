VENEZUELA. Rubio fa marcia indietro: nessuna azione militare contro Rodriguez

Il Segretario di Stato americano Marco Rubio ha dichiarato mercoledì che Washington non sta prendendo in considerazione “alcuna azione militare” in Venezuela, come ha testimoniato davanti alla Commissione Affari Esteri del Senato per delineare la strategia dell’amministrazione Trump dopo la cattura dell’ex presidente Nicolás Maduro all’inizio di questo mese.

“Posso assicurarvi con assoluta certezza che non ci stiamo preparando, non intendiamo e non ci aspettiamo di intraprendere alcuna azione militare in Venezuela in nessun momento”, ha affermato Rubio, descrivendo i rapporti con le autorità ad interim guidate da Delcy Rodríguez come “produttivi e rispettosi”, sottolineando al contempo che “c’è ancora molto lavoro da fare”, riporta MercoPress.

Le osservazioni hanno avuto un tono più sobrio rispetto a una dichiarazione scritta presentata da Rubio alla commissione la sera precedente, in cui avvertiva che gli Stati Uniti erano pronti a usare la forza se la cooperazione di Caracas fosse stata insufficiente. Nella sua testimonianza orale, Rubio ha attenuato il tono, sottolineando che il presidente Donald Trump, in qualità di comandante in capo, “non esclude mai opzioni” di fronte a specifiche minacce alla sicurezza.

L’udienza ha fatto seguito all’operazione del 3 gennaio in cui le forze statunitensi hanno catturato Maduro e sua moglie, Cilia Flores, un’azione che l’amministrazione ha descritto come un’operazione di polizia mirata a un presunto traffico di stupefacenti. Rubio ha sostenuto che la missione non costituiva un’occupazione o un atto di guerra e pertanto non richiedeva la previa autorizzazione del Congresso, una posizione che ha attirato l’attenzione dei legislatori.

Rubio ha dichiarato ai senatori che Washington ha compiuto più progressi nelle ultime settimane di quanto inizialmente previsto, tra cui l’avvio di colloqui volti a ridurre l’influenza di Iran, Cina e Russia in Venezuela. “Per la prima volta in vent’anni, stiamo avendo conversazioni serie” su questi temi, ha affermato, aggiungendo che ci sono elementi all’interno della società venezuelana che favoriscono il ripristino dei legami con gli Stati Uniti.

La roadmap degli Stati Uniti per il Venezuela, ha spiegato Rubio, si sviluppa in tre fasi: stabilizzazione, ripresa e transizione. La fase iniziale si concentra sul ripristino delle infrastrutture critiche, in particolare nel settore petrolifero, da tempo la spina dorsale dell’economia venezuelana. Ciò sarebbe seguito da una più ampia ripresa economica e, infine, da una transizione politica che porterebbe a elezioni “libere ed eque”, un processo che, come ha riconosciuto Rubio, potrebbe richiedere anni.

Ha anche espresso ottimismo riguardo alla riapertura dell’ambasciata statunitense a Caracas nel prossimo futuro, affermando che l’unica presenza militare americana attualmente in Venezuela è costituita da guardie dei Marines a protezione del complesso diplomatico. Il finanziamento del processo, ha aggiunto, è in parte legato alle entrate petrolifere: Washington ha già venduto greggio venezuelano per un valore di circa 500 milioni di dollari, con parte del ricavato trasferito a Caracas e il resto depositato in un conto controllato.

Dopo l’udienza, Rubio ha incontrato a porte chiuse la leader dell’opposizione María Corina Machado. Intervenendo in seguito, Machado ha chiesto una “vera transizione” e ha affermato che il rilascio dei prigionieri politici è una “priorità assoluta”. Secondo i dati raccolti dall’organizzazione venezuelana per i diritti umani Foro Penal, più di 300 detenuti sono stati rilasciati nelle ultime settimane, mentre circa 700 persone rimangono incarcerate per motivi politici.

Maddalena Ingrao

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/