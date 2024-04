CINA. USA preoccupati per la sovrapproduzione industriale cinese

Il segretario al Tesoro americano Janet Yellen ha dichiarato che stanno crescendo le preoccupazioni per le ricadute economiche globali derivanti dall’eccesso di capacità manifatturiera della Cina, rendendo la questione il fulcro di quattro giorni di incontri economici con funzionari cinesi.

La Cina è troppo grande per esportare e trarrebbe vantaggio dalla riduzione della capacità industriale in eccesso che sta esercitando pressioni su altre economie, ha affermato Yellen davanti a un pubblico di circa 40 rappresentanti della Camera di commercio americana a Guangzhou, riporta Reuters.

“L’eccesso di capacità non è un problema nuovo, ma si è intensificato e stiamo vedendo rischi emergenti in nuovi settori”, ha detto Yellen a Guangzhou, centro di esportazione meridionale della Cina, dove ha incontrato il vice premier He Lifeng e il governatore della provincia del Guangdong Wang Weizhong.

Yellen e altri funzionari dell’amministrazione Biden sono sempre più preoccupati per la sovrapproduzione cinese di veicoli elettrici, pannelli solari, semiconduttori e altri beni che si stanno riversando sui mercati globali a fronte di un crollo della domanda nel mercato interno cinese.

Ha affermato che questo non è salutare per la Cina e sta danneggiando i produttori di altri paesi, esortando Pechino ad abbandonare gli investimenti guidati dallo stato e a tornare alle riforme orientate al mercato che hanno alimentato la crescita negli ultimi decenni.

Mentre le tensioni sino-americane su una serie di questioni si stanno intensificando, Yellen ha evidenziato aree di reciproco interesse in un dialogo avviato durante la sua prima visita in Cina lo scorso luglio, tra cui la lotta al cambiamento climatico e alla finanza illecita.

Ha detto che un gruppo di lavoro finanziario che rappresenta entrambe le parti ha lavorato su misure per contenere i rischi finanziari derivanti da un potenziale fallimento bancario in entrambe le economie.

“Abbiamo avuto scambi tecnici tra le nostre parti, incluso un esercizio su come affrontare congiuntamente il fallimento di una grande banca negli Stati Uniti o in Cina”, ha detto Yellen, senza fornire ulteriori dettagli sui risultati di tale revisione.

La Cina ha fissato un ambizioso obiettivo di crescita economica del 5% per il 2024, alimentato in parte da maggiori investimenti in nuovi settori ad alta tecnologia mentre l’economia fatica a superare la crisi immobiliare e la debole domanda dei consumatori. Ma molti economisti sostengono che il modello di crescita della Cina necessita di una profonda revisione per stimolare i consumi interni e ridurre la tradizionale forte dipendenza dagli investimenti.

Yellen ha iniziato il suo incontro venerdì con He dicendo che i due paesi devono comunicare strettamente su questioni difficili come la sovraccapacità e le restrizioni economiche legate alla sicurezza nazionale.

“È ciò che il mondo e i nostri cittadini si aspettano da noi”, ha affermato.

Yellen ha evitato di sollevare qualsiasi minaccia di nuove barriere commerciali, ma ha detto durante il suo viaggio a Guangzhou che non escluderà ulteriori azioni per proteggere la nascente catena di approvvigionamento americana di veicoli elettrici, batterie, energia solare e altri beni dalle importazioni cinesi a prezzo ridotto.

Il Tesoro Usa non si aspetta un grande cambiamento nella politica cinese a seguito della visita di Yellen, ma i funzionari statunitensi ritengono che sia importante spiegare i rischi che gli investimenti eccessivi in alcuni settori, e la domanda di consumo relativamente debole in Cina, presentano sia per l’economia cinese che per i suoi paesi. soci in affari.

Yellen ha detto venerdì che parte del suo obiettivo nel viaggio era quello di consolidare una relazione USA-Cina che potesse “resistere agli shock e alle circostanze difficili”.

Oltre alla sovraccapacità delle fabbriche, Yellen ha anche affermato che solleverà preoccupazioni per il deterioramento del clima economico in Cina per le aziende straniere, citando un sondaggio di AmCham che ha rilevato che un terzo delle aziende americane in Cina ha segnalato un trattamento ingiusto rispetto ai concorrenti locali.

Queste includono “l’imposizione di barriere all’accesso per le aziende straniere e l’adozione di azioni coercitive contro le aziende americane”, ha affermato, aggiungendo che la fine di tali pratiche andrebbe a vantaggio della Cina.

I media statali cinesi hanno respinto il messaggio di Yellen sull’eccesso di capacità, affermando che era un esempio di doppio standard.

Gli incontri di Yellen, che continuano a Pechino da sabato a lunedì, avvengono subito dopo che i funzionari del Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti e del Ministero del Commercio cinese si sono incontrati a Washington giovedì scorso.

Maddalena Ingrao

