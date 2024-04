MYANMAR. Si stringe il cerchio della Resistenza sulla capitale

La guerriglia etnica del Myanmar ha organizzato giovedì scorso attacchi con droni contro strutture militari a Naypyitaw, evidenziando che la prima linea dei gruppi di resistenza si sta avvicinando alla capitale del Myanmar.

Si ritiene che nell’attacco siano stati schierati più di una dozzina di droni. “Due degli aerei sono esplosi in aria prima di raggiungere i loro obiettivi”, ha detto venerdì il quotidiano statale Global New Light. E “13 degli aerei precipitati al suolo dopo essere stati intercettati sono stati sequestrati”. Il giornale controllato dai militari aggiunge: “Fortunatamente non ci sono state vittime o danni a persone o edifici in questo incidente”, riporta Nikkei.

Il governo di unità nazionale, il governo parallelo guidato da leader politici estromessi e eletti democraticamente prima della presa del potere militare del 2021, ha scritto dell’attacco sul suo account ufficiale Facebook: “Le operazioni sincronizzate con i droni sono state eseguite simultaneamente contro Naypyitaw, prendendo di mira entrambi i quartieri generali militari dell’esercito e della base aerea di Alar il 4 aprile 2024.” Il post aggiunge: “I rapporti preliminari suggeriscono che ci siano state vittime”.

Il post è stato firmato dalla Forza di Difesa Popolare del Nug, dal Ministero della Difesa e dal NUG stesso. Secondo un resoconto dei media locali, due soldati sono stati uccisi e più di 10 feriti. La stessa base aerea era stata attaccata dai droni a settembre.

Gli attacchi contro i militari da parte dei ribelli armati hanno cominciato ad aumentare notevolmente, soprattutto nella parte nord-orientale del Paese, alla fine di ottobre.

A febbraio il regime militare ha imposto la leva obbligatoria per sopperire alla carenza di truppe. Altri gruppi di resistenza hanno organizzato attacchi a Yangon, la città più grande del Myanmar.

Il regime militare sta progettando di organizzare una serie di eventi festivi a Thingyan a metà di questo mese a Naypyitaw e Yangon. Thingyan è la tradizionale stagione delle vacanze di Capodanno del Myanmar.

Sebbene il regime desideri dimostrare la stabilità del paese al pubblico nazionale e internazionale, gli esperti hanno messo in guardia contro possibili attacchi da parte delle forze del Nug.

Lucia Giannini

