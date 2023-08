CINA. Tutti i cinesi devono diventare agenti del controspionaggio

La Cina dovrebbe incoraggiare i suoi cittadini a unirsi al lavoro di controspionaggio, compresa la creazione di canali per le persone per segnalare attività sospette, nonché lodarli e premiarli, ha affermato il 1 agosto il ministero della Sicurezza dello Stato.

Occorre istituire un sistema che renda “normale” la partecipazione delle masse al controspionaggio, ha scritto il ministero della Sicurezza dello Stato, la principale agenzia che controlla l’intelligence straniera e il controspionaggio, nel suo primo post sul suo account WeChat, messo on line il 31 luglio. L’appello a rendere popolare il lavoro spionistico tra le masse segue un’espansione della legge cinese sul controspionaggio entrata in vigore a luglio.

La legge, che vieta il trasferimento di informazioni relative alla sicurezza nazionale e interessi che non specifica però, ha allarmato gli Stati Uniti, affermando che le società straniere in Cina potrebbero essere punite per le normali attività commerciali.

La legge consente alle autorità che svolgono un’indagine controspionaggio di ottenere l’accesso a dati, apparecchiature elettroniche e informazioni sui beni personali, riporta Reuters.

La sicurezza politica è la massima priorità della sicurezza nazionale, e il “nucleo” della sicurezza politica è la sicurezza del sistema politico cinese, aveva scritto a luglio il ministro della Sicurezza di Stato Chen Yixin in un articolo: «Il più fondamentale è salvaguardare la leadership e la posizione di governo del Partito Comunista Cinese e del sistema socialista con caratteristiche cinesi», ha scritto Chen.

Negli ultimi anni, la Cina ha arrestato e detenuto dozzine di cittadini cinesi e stranieri sospettati di spionaggio. La dichiarazione della Cina di essere minacciata dalle spie arriva mentre le nazioni occidentali, in particolare gli Stati Uniti, accusano la Cina di spionaggio e attacchi informatici, accusa che Pechino ha respinto.

Gli stessi Stati Uniti sono “l’impero dell’hacking”, ha affermato un portavoce del ministero degli Esteri cinese. Per proteggersi dallo spionaggio, la Cina avrebbe bisogno della partecipazione del suo popolo alla costruzione di una linea di difesa, ha scritto il Ministero su WeChat.

Tommaso Dal Passo