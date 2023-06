ARABIA SAUDITA. MbS incontra Blinken prima di ospitare la Cina

Il Segretario di Stato americano Antony Blinken ha avuto una conversazione “aperta e sincera” con il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman il 7 giugno su una vasta gamma di questioni bilaterali.

Come riporta Reuters, l’alto diplomatico statunitense è arrivato in Arabia Saudita nella tarda serata di martedì per una visita molto attesa, in un contesto di legami logori dovuti a disaccordi sempre più profondi, dalla politica iraniana alle questioni di sicurezza regionale, dal prezzo del petrolio ai diritti umani. Washington ha faticato a stabilizzare le relazioni con Riyadh, dove il principe Mohammed, governante de facto, ha dominato il processo decisionale, mentre la tradizionale alleanza petrolio-sicurezza si è sgretolata con l’emergere degli Stati Uniti come principale produttore di petrolio.

La visita di Blinken è avvenuta pochi giorni dopo che il principale esportatore di greggio, l’Arabia Saudita, si è impegnata ad approfondire i tagli alla produzione di petrolio in aggiunta a un più ampio accordo OPEC+ per limitare l’offerta, cercando di rilanciare i prezzi del petrolio in calo nonostante l’opposizione dell’amministrazione statunitense.

Blinken e MbS, si sono incontrati per un’ora e quaranta minuti, secondo quanto dichiarato da fonti statunitensi, trattando argomenti quali Israele, il conflitto nello Yemen, i disordini in Sudan e i diritti umani. Ci si aspettava che buona parte della discussione fosse dominata dalla possibile normalizzazione dei legami tra Arabia Saudita e Israele, anche se i funzionari hanno minimizzato la probabilità di qualsiasi progresso immediato o importante sulla questione.

L’Arabia Saudita, potenza mediorientale e sede dei due santuari più sacri dell’Islam, ha dato la sua benedizione ai vicini del Golfo, gli Emirati Arabi Uniti e il Bahrein, che hanno stabilito relazioni con Israele nel 2020 sotto la precedente amministrazione statunitense di Donald Trump.

Riyadh non ha seguito l’esempio, affermando che gli obiettivi di statualità palestinese dovrebbero essere affrontati per primi. Ad aprile, l’Arabia Saudita ha ripristinato i legami con l’Iran, rivale regionale e acerrimo nemico di Israele.

Lo sviluppo di un programma nucleare civile è una delle condizioni poste da Riyadh per normalizzare i legami con Israele. Tuttavia, in passato i funzionari statunitensi hanno dichiarato che avrebbero condiviso la tecnologia nucleare solo se l’accordo avesse impedito l’arricchimento dell’uranio o il riprocessamento del plutonio prodotto nei reattori, due vie per la costruzione di armi nucleari.

Riyadh ha anche fatto leva sulle sue crescenti relazioni con la Cina, mentre Washington si opponeva ad alcune delle sue richieste, tra cui l’abolizione delle restrizioni sulla vendita di armi e l’aiuto alle industrie high-tech sensibili. Due giorni dopo la visita di Blinken, Riyad ospiterà un’importante conferenza arabo-cinese sugli investimenti.

MbS e Blinken hanno anche discusso dello Yemen e dei potenziali modi per risolvere le questioni ancora aperte, mentre Blinken ha ringraziato il principe ereditario per il ruolo svolto dal regno nel promuovere il cessate il fuoco in Sudan e nell’aiutare l’evacuazione dei cittadini statunitensi.

Blinken ha anche sollevato con MbS questioni relative ai diritti umani, sia a livello generale che in relazione a casi specifici, senza però specificare quali.

Il Regno ha investito centinaia di miliardi di dollari nella trasformazione e nell’apertura della sua economia per ridurre la dipendenza dal greggio. Le riforme sono state accompagnate da una serie di arresti di critici di MbS, oltre che di uomini d’affari, religiosi e attivisti per i diritti.

Di recente, a marzo, le autorità saudite hanno rilasciato un cittadino statunitense incarcerato per 19 anni per aver postato critiche al governo su Twitter, ma gli è stato vietato di viaggiare.

Luigi Medici