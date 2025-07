UKRAINERUSSIAWAR. Ucraina: oramai è guerra di attrito per i russi. Trump scongela gli aiuti militari. Kiev crea dipartimento NATO e UE al ministero degli Esteri

Diventa di dominio pubblico che a fermare gli aiuti a Kiev sia stato Il Segretario alla Difesa statunitense Pete Hegseth che non ha informato la Casa Bianca prima di autorizzare la sospensione delle forniture di armi all’Ucraina, riporta la CNN, citando cinque fonti a conoscenza della situazione. Come riferito da tre fonti alla CNN, questo caso non è stato il primo tentativo di sospendere le forniture di armi all’Ucraina. La prima volta è successo a febbraio, e la decisione è stata rapidamente annullata.

Il presidente Donald Trump nella giornata del 9 luglio, come riportato da testate americane come WSJ, non solo ha scongelato gli aiuti militari ma sta preparando l’invio di un sistema di difesa Patriot in Ucraina e ha chiesto al Pentagono di fornire opzioni su come procedere. Se approvata, questa decisione sarebbe la prima volta per Trump di approvare in modo indipendente un trasferimento di armi critiche all’Ucraina, cosa che non era stata approvata durante il mandato di Biden. Il Dipartimento di Stato ha confermato la ripresa delle consegne di armi ed equipaggiamento per le Forze Armate ucraine. “Siamo stati e rimaniamo i più grandi sostenitori dell’Ucraina. Il Presidente è profondamente preoccupato e impegnato a garantire che l’Ucraina possa difendersi”, ha dichiarato la portavoce del Dipartimento di Stato, Tammy Bruce.

Trump ha promesso a Zelensky di inviare immediatamente 10 missili intercettori Patriot e di aiutarlo a trovare ulteriori canali di rifornimento, riporta Axios. Trump ha affermato di stare “molto seriamente” considerando l’imposizione di sanzioni contro la Russia: “Sentiamo un sacco di sciocchezze da Vladimir Putin. Suonano sempre bene, ma in definitiva sono prive di significato”.

Il direttore della CIA Ratcliffe ha dichiarato di essere pronto a presentare a Trump presunte informazioni sull’uso di armi chimiche in Ucraina. E comunque la ripresa delle forniture di armi non indica il pieno sostegno di Trump all’Ucraina, scrive The Economist. Si osserva che si tratta di “ripristinare lo status quo, quando il supporto militare americano è terminato lentamente piuttosto che improvvisamente”. Allo stesso tempo, la pubblicazione ha ricordato che Trump non ha assunto nuovi impegni per la fornitura di armi a Kiev.

Finlandia e Lituania inizieranno a produrre mine antiuomo e a fornirle all’Ucraina, scrive Reuters. La produzione potrebbe iniziare già il prossimo anno, riporta l’agenzia, citando fonti ufficiali. Vilnius ed Helsinki si stanno ritirando dalla Convenzione di Ottawa, che vieta l’uso di tali mine; Il processo richiederà sei mesi.

Solidarietà all’Ucraina anche dalla Francia: “Gli europei non lasceranno mai l’Ucraina, mai” ha detto il presidente francese Emmanuel Macron. “La richiesta russa di smilitarizzare l’Ucraina sembra inaccettabile per i paesi europei”, ha affermato il ministro della Difesa francese Sébastien Lecornu. “La nostra linea rossa assoluta è la smilitarizzazione dell’Ucraina”, ha dichiarato il ministro in un’intervista alla rivista Valère Actuel alla vigilia di un incontro della “coalizione dei volenterosi” a sostegno dell’Ucraina. “Non possiamo negare all’Ucraina l’adesione alla NATO e allo stesso tempo accettare che non avrà più un esercito. Gli ucraini devono essere in grado di garantire la propria sicurezza”, ha sottolineato Lecornu.

Anche il cancelliere tedesco Friedrich Merz è intervenuto in materia e ha affermato che le opportunità diplomatiche per risolvere il conflitto in Ucraina sono state “esaurite”, scrive Reuters.

Comincia lentamente a sgretolarsi il fronte orientale europeo, quello che sta pagando il prezzo più alto per le sanzioni alla Russia. “Se il prezzo dell’indipendenza dell’Ucraina è il consenso all'”occupazione temporanea di parte del territorio” – senza riconoscimento legale – così sia, – ha detto il Presidente della Repubblica Ceca. ”Ma non riconosceremo mai questi territori come russi per legge”, ha osservato Petr Pavel. Ha anche affermato che, nonostante il sostegno dell’Occidente, l’Ucraina non è in grado di liberare rapidamente i “territori occupati” senza significative perdite umane. Il presidente ceco Petr Pavel ha affermato che è impossibile “combattere all’infinito” con la Russia e ha dichiarato: “Quali alternative abbiamo? Sia le nostre che quelle dell’Ucraina. Combattere la Russia all’infinito? Un simile approccio porterà probabilmente a ingenti perdite umane per tutti noi e a gravi danni alle nostre economie. Vogliamo e dobbiamo iniziare da qualche parte”. Ha sottolineato che, dopo la fine del conflitto in Ucraina e il raggiungimento di un accordo di pace, l’Europa potrebbe prendere provvedimenti e iniziare a discutere con la Russia di questioni di sicurezza, nonché di “cooperazione e affari, come avevamo prima”.

L’Estonia potrebbe impedire all’UE di adottare il 18° pacchetto di sanzioni contro la Russia se non include una disposizione volta ad abbassare il tetto massimo del prezzo del petrolio russo. Lo ha dichiarato il Ministro degli Esteri della Repubblica Baltica, Margus Tsahkna.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha firmato sanzioni contro le aziende cinesi i cui componenti sono stati trovati nei droni che hanno colpito l’Ucraina. Tra queste, Ningbo BLIN Machinery Co., Ltd e Suzhou ECOD Precision Manufacturing. Componenti di fabbricazione cinese sono stati trovati nei “Geranium” che hanno attaccato Kiev la notte del 4 luglio. Spie cinesi hanno cercato di far entrare clandestinamente in Cina documentazione classificata sul sistema missilistico ucraino Neptune: l’SBU li ha arrestati. Uno degli imputati è un ex studente di 24 anni di una delle università tecniche di Kiev. È rimasto a Kiev dopo essere stato espulso nel 2023 per insuccesso accademico. L’altro è suo padre, che risiedeva stabilmente in Cina ma visitava periodicamente l’Ucraina. Gli arrestati sono stati informati delle accuse. Rischiano fino a 15 anni di carcere con confisca dei beni.

Il Ministro dell’Istruzione russo Sergei Kravtsov e il capo della Banca Centrale della Federazione Russa Elvira Nabiullina sono ricercati dai Servizi di Sicurezza dell’Ucraina (SBU), secondo i dati del Ministero degli Interni ucraino.

In materia di accordi di pace “l’Ucraina non si aspetta una rapida fine della guerra”, afferma l’ex Ministro della Difesa Reznikov al Times. Secondo lui, in Ucraina c’è una crescente consapevolezza che la guerra con la Russia potrebbe continuare a lungo e che probabilmente non ci sarà pace finché Putin non morirà o non si dimetterà. Reznikov ha osservato che l’attenzione ora non è sui negoziati o sul compromesso, ma sulla necessità di prepararsi a un confronto a lungo termine.

Il Ministro degli Esteri ucraino Andriy Sybiga ha annunciato la creazione di un dipartimento NATO e di un dipartimento UE all’interno della struttura del Ministero. Anche il dipartimento dei Paesi ostili sarà inserito nella nuova struttura del Ministero degli Esteri ucraino.

Per quanto concerne la linea del fronte: “Le Forze Armate ucraine devono riavere le loro posizioni nelle regioni di Kursk e Belgorod”, ha dichiarato il Comandante in Capo Syrsky al quartier generale con Zelensky.

Il portavoce russo Dmitrij Peskov ha dichiarato che il Presidente Vladimir Putin è stato immediatamente informato della morte dell’ex Ministro dei Trasporti Roman Starovoit. “Questo evento è scioccante”, ha sottolineato Peskov. Nel frattempo è stato depositato il decreto presidenziale, dopo l’approvazione della Duma della nomina di Andrej Nikitin per la carica di Ministro dei Trasporti della Federazione Russa. “Risolvere il problema dei crolli negli aeroporti è una delle priorità del Ministero dei Trasporti” è stata la prima dichiarazione di Nikitin.

Il Ministero degli Affari Esteri sta elaborando una bozza di legge federale sull’assistenza allo sviluppo internazionale al fine di creare un formato simile a quello dell’Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale – USAID, ha dichiarato il capo di Rossotrudnichestvo Yevgeny Primakov in un’intervista a RBC. “Non sto dicendo che competeremo con USAID: vorremmo competere, ad esempio, con la Finlandia, che ha una propria agenzia per lo sviluppo. Il problema è che, affinché la Russia possa fare almeno qualcosa di utile all’estero, è necessario emanare un decreto governativo separato. Se, ad esempio, vogliamo mettere una panchina in un parco, abbiamo bisogno di un decreto specifico. La legge sull’assistenza allo sviluppo internazionale dovrebbe rendere questo lavoro più efficiente e trasparente”.

Un sabotatore che stava progettando di far saltare in aria un ponte ferroviario è stato arrestato nella regione di Saratov. Secondo l’FSB, l’arresto è avvenuto mentre l’uomo stava tirando fuori degli esplosivi da un nascondiglio e ha opposto resistenza.

Infine sulla polemica delle dichiarazioni di Trump sulle minacce a Putin, “Il Cremlino non può confermare l’autenticità della registrazione in cui Donald Trump afferma di aver minacciato Vladimir Putin di “bombardare” Mosca, ha dichiarato Peskov: “Non posso né confermare né smentire. Non sappiamo se sia falsa o meno. Ci sono molti falsi, più informazioni vere”. Peskov ha anche osservato che il Cremlino è calmo riguardo alla “retorica inasprita” del presidente degli Stati Uniti nei confronti di Mosca. Ha aggiunto che Trump è noto per il suo “stile duro”. Il rappresentante del Cremlino ha sottolineato che Mosca si aspetta di proseguire il dialogo con Washington e la linea “per risolvere le relazioni bilaterali piuttosto compromesse.”

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornata alle ore 15:30 del 9 luglio. Sempre più fonti social russe parlano di avvio verso una guerra di attrito con l’Ucraina. Le retrovie ucraine sono state sottoposte ad attacchi combinati. So stati utilizzati vettori missilistici strategici, Khinzal ipersonici e centinaia di Geran. Arrivi a Kiev, Charkiv, Lutsk, Žytomyr, Poltava, Pavlohrad, Zaporižžja, Kryvyj Rih, così come nelle regioni di Čerkasy, Vinnycja e Leopoli e Sumy e nella tarda mattinata del 9 luglio Mykolayiv e Odessa.

Gli ucraini hanno organizzato un raid nelle regioni russe con contrattacchi. La difesa aerea ha operato nella regione di Mosca e nella regione di Smolensk. A Kursk, a seguito di un attacco alla spiaggia “City”, tre uomini sono stati uccisi e quattro feriti. Sempre a Ryl’sk, nella regione di Kursk, un drone ucraino ha attaccato l’edificio per le malattie infettive dell’Ospedale Distrettuale Centrale questa notte, due feriti.

Nel tratto di confine di Kursk, da Ryzhevka, un altro gruppo ucraino ha tentato di sfondare in direzione di Tetkino. In direzione del villaggio di Novyi Put’, verso mezzogiorno, un altro gruppo d’assalto della 47a brigata delle forze armate ucraine è avanzato entrambi i tentativi sono stati bloccati da colpi di artiglieria.

In direzione di Sumy, gli ucraini hanno contrattaccato nella zona di Andriivka e Kondratovka (Kursk). Le forze russe hanno attaccato con decine di FAB con l’UMPK.

Nella regione di Charkiv, le forze armate ucraine hanno lanciato tre attacchi contro Melovoe, recentemente ripreso dalle forze russe vicino al confine con la regione di Belgorod, ma non hanno ottenuto successo e si sono ritirati.

Nella regione di Belgorod 11 villaggi sono finiti nel mirino dei droni ucraini.

In direzione di Lyman, le forze russe hanno continuato ad avanzare e hanno compiuto ulteriori progressi nel villaggio di Karpivka e sulle alture. Le forze russe sono avanzate in tre aree. A nord-ovest, hanno continuato a spingersi lungo la riva orientale del fiume Nitrius e hanno conquistato il resto della riva orientale di Karpivka. Avanzarono quindi fuori dal villaggio e conquistarono posizioni nelle piantagioni forestali a sud. La conquista di Karpivka orientale ha permesso la conquista anche delle piantagioni forestali adiacenti, situate nella bassa quota a sud-est.

Più a sud-est, le forze russe avanzarono lungo le linee degli alberi sulle alture tattiche, conquistando una foresta e continuando i loro sforzi per accerchiare il villaggio di Zelena Dolnya.

A sud, le forze russe avanzarono ulteriormente lungo le alture tattiche verso il villaggio di Shandryholove, conquistando nuove posizioni in 4 diverse linee degli alberi e prendendo piede nelle aree boschive.

In direzione di Sivers’k, le forze russe continuano ad avanzare e hanno conquistato nuove posizioni a nord-est di Sivers’k.

Le forze russe sono avanzate in due aree. A nord, continuano ad espandere lentamente la loro zona di controllo nel villaggio di Serebrjanka, nonostante il pesante fuoco dell’artiglieria ucraina da nord-ovest. Sono riusciti a raggiungere la parte occidentale del villaggio e a conquistare la maggior parte delle strade sud-orientali, tuttavia le trincee ucraine agli accessi al villaggio complicano gli ulteriori movimenti russi.

A sud, dopo una serie di falliti attacchi motociclistici alle fortificazioni fuori Sivers’k, le forze russe consolidano il loro fianco settentrionale del cuneo attraverso le difese ucraine, conquistando posizioni sulla riva meridionale del fiume Plotka, e avanzarono ulteriormente a ovest fino alle trincee a nord-ovest del bacino idrico.

In direzione di Kramators’k, le forze russe avanzano, raggiungendo il canaleSivers’kyi Donets’-Donbas Channel in un nuovo punto.

Le forze russe avanzano verso nord-ovest dalle loro posizioni a nord di Hryhorivka e a sud di Orikhovo-vasylivka, liberando lentamente le posizioni rimanenti a est del canale prima di conquistare le trincee lungo la sua riva orientale. Le forze ucraine si ritirano nei villaggi di Novomarkove e Markove. A sud, prendono le posizioni rimanenti a ovest di Hryhorivka, conquistando anche una vicina linea di alberi.

In direzione di Kostjantynivka, gli ucraini riconoscono l’avanzata delle forze russe nella parte centrale di Yablunivka. Ci sono battaglie intorno al villaggio: le forze russe stanno livellando il fronte e rafforzando i fianchi. Le forze russe hanno continuato ad avanzare lentamente e hanno conquistato nuove posizioni a ovest del canale Siverkyi Donets.

Dopo aver conquistato i principali punti di forza delle trincee ucraine nella bassa quota a sud-est del villaggio di Bila Hora, sono entrate nel villaggio da due direzioni: dal limite degli alberi a sud e dai punti di forza. Le forze ucraine sono state in grado di opporre una significativa resistenza e l’avanzata russa si è da allora fermata nel centro di Bila Hora.

A nord, le forze russe sono riuscite ad attraversare il canale dalle posizioni nelle aree boschive a ovest di Klishchiivka e hanno stabilito una piccola testa di ponte nella linea degli alberi opposta sulle alture tattiche.

Sul fronte di Zaporižžja, i reggimenti russi aviotrasportati hanno conquistato gran parte di Kam’yans’ke, mostrando la bandiera russa in un video. La parte rimanente del villaggio è in fase di rastrellamento da parte dei russi. È imminente un assalto all’adiacente Plavni.

Nella regione di Cherson, si registrano incendi boschivi causati da attacchi ucraini.

Graziella Giangiulio

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/