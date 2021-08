CINA. Pechino vuole rafforzare lo yuan

La Cina prevede di superare gli Stati Uniti come la più grande economia del mondo nel 2030, fonte Nikkei Asia, e si sta sforzando di aumentare la statura internazionale della sua moneta. Come parte del suo sforzo, la Cina sta intensificando la promozione delle valute digitali della banca centrale.

Sun Lijian, professore di finanza alla Fudan University cinese, sostiene che il dollaro sta perdendo la sua capacità di fungere da ancora per altre valute a causa della sua volatilità nel mercato valutario. In una recente intervista al Nikkei, Sun ha detto: “Se il dollaro da solo non può svolgere il ruolo di ancora, il renminbi (yuan), insieme allo yen giapponese, può anche assumere la responsabilità di fattore stabilizzante nel sistema valutario internazionale”. Ma ha anche sottolineato che non crede che lo yuan sostituirà il dollaro come valuta mondiale predominante.

Sun prevede che le transazioni transfrontaliere in yuan cresceranno attraverso le zone di libero scambio in Cina e la Belt and Road Initiative, una massiccia iniziativa internazionale di costruzione di infrastrutture guidata da Pechino. Egli sostiene anche che la promozione dell’economia digitale contribuirà ad aumentare lo status internazionale dello yuan.

Nonostante l’impegno della Cina e i risultati ottenuti, Pechino ha superato la sua ripresa economica dalla pandemia in gran parte attraverso un’espansione del credito e un boom edilizio sostenuto dallo stato che ha comprato materie prime da tutto il pianeta.

Fitch Ratings, l’11 agosto, ha declassato una delle unità di China Huarong Asset Management Co. Azienda sotto il cappello del governo per la mancanza di un piano di rifinanziamento del debito.

Huarong Industrial Investment & Management Co. è stato tagliato a CCC da BB. Fitch ha detto in una dichiarazione che il taglio delle valutazioni è stato spinto dalla sua riduzione del profilo di credito autonomo dell’unità, causato dalla mancanza di un piano di rifinanziamento per le scadenze del 2022 e la sua visione sul legame dell’unità con China Huarong che cambia a “debole” da “forte”.

China Huarong non è riuscita a rilasciare i risultati del 2020 entro la fine di marzo. La speculazione ha vorticato sul fatto che il gestore statale del debito cattivo avrebbe richiesto una ristrutturazione dei propri prestiti o una ricapitalizzazione. La scorsa settimana la società ha dettagliato i piani per liberarsi di alcune attività.

“Non siamo stati in grado di confermare che Huarong Industrial rimane una filiale centrale di China Huarong”, secondo la dichiarazione di Fitch. Considerando lo stato di indebolimento del genitore, “qualsiasi supporto per Huarong Industrial dovrebbe probabilmente passare attraverso qualsiasi supporto potenziale che il genitore riceve dal governo”, ha detto la società di rating.

Huarong Industrial ha 9 miliardi di yuan (1,4 miliardi di dollari) di obbligazioni in scadenza nel 2022, due emissioni denominate in yuan e una nota in euro, secondo i dati raccolti da Bloomberg.

