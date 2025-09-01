CINA. XI A Modi: amicizia in funzione antidazi 

Il presidente cinese Xi Jinping e il primo ministro indiano Narendra Modi hanno discusso domenica di commercio e di come rafforzare i legami bilaterali, mentre i leader di tutta la regione si riunivano nella città cinese di Tianjin per il vertice dell’Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai (SCO).

Modi era arrivato in Cina la sera precedente, segnando la sua prima visita in oltre sette anni.

In un video dell’incontro pubblicato sull’account X di Modi, il primo ministro indiano ha dichiarato: “Siamo impegnati a far progredire le nostre relazioni basate sulla fiducia reciproca, sul rispetto e sulla sensibilità”.

Le relazioni tra i due paesi più popolosi del mondo si sono drasticamente deteriorate dopo lo scontro mortale lungo il loro confine conteso nel 2020. I voli diretti tra i due paesi hanno mantenuto la sospensione dopo la pandemia di COVID-19 e l’India ha vietato decine di app cinesi, tra cui TikTok. Tuttavia, i dazi imposti dal presidente statunitense Donald Trump contro l’India per l’acquisto di petrolio russo, entrati in vigore mercoledì scorso, hanno danneggiato i legami tra Stati Uniti e India, offrendo a Pechino e Nuova Delhi l’opportunità di allentare le tensioni.

Modi ha dichiarato a Xi che i rapporti si stanno muovendo in una “direzione positiva” da quando i due si sono incontrati al vertice dei BRICS in Russia lo scorso anno. Ha parlato di “pace e stabilità” al confine e ha affermato che anche i voli diretti “stanno riprendendo”.

“La nostra cooperazione è legata agli interessi di 2,8 miliardi di persone dei nostri due Paesi”, ha affermato Modi.

Xi ha affermato che le due parti “dovrebbero considerare e gestire le relazioni bilaterali da una prospettiva strategica e a lungo termine”, secondo l’agenzia di stampa statale cinese Xinhua. Ha affermato che i rapporti progrediranno costantemente finché Cina e India si considereranno “partner piuttosto che rivali” e si concentreranno sulle “opportunità di sviluppo piuttosto che sulle minacce”.

Il presidente cinese ha aggiunto che sono necessari sforzi congiunti per mantenere “pace e tranquillità” al confine e che le questioni territoriali non dovrebbero definire le relazioni.

Come l’India, la Cina è stata colpita dai dazi di Trump, con una tregua temporanea tra le due potenze in scadenza a novembre, sebbene finora non abbia dovuto affrontare ulteriori sanzioni punitive per essere il maggiore acquirente mondiale di petrolio russo.

In un comunicato diffuso dopo l’incontro, l’India ha affermato che le due parti “hanno riconosciuto il ruolo delle rispettive economie nella stabilizzazione del commercio mondiale”.

“Hanno sottolineato la necessità di procedere in una direzione politica e strategica per espandere i legami commerciali e di investimento bilaterali e ridurre il deficit commerciale”, si legge nel documento. Modi ha inoltre sottolineato che “India e Cina perseguono entrambe un’autonomia strategica e le loro relazioni non dovrebbero essere viste attraverso la lente di un Paese terzo”.

Il fattore tariffario potrebbe modificare i calcoli geopolitici di entrambi i Paesi asiatici, affermano gli osservatori.

“Un elemento importante che ha avvicinato Stati Uniti e India nel corso degli ultimi venticinque anni è stata la preoccupazione condivisa per l’equilibrio di potere in Asia”, ha scritto in un recente articolo Alyssa Ayres, ricercatrice senior associata per India, Pakistan e Asia meridionale presso il Council on Foreign Relations.

“Se l’India ora nutre maggiori preoccupazioni nei confronti degli Stati Uniti sulla scena mondiale – alcune preoccupazioni che potrebbero essere condivise in qualche modo con la Cina – ciò cambia completamente le basi del dibattito.”

Shamshad Ahmad Khan, professore associato di relazioni internazionali presso il Birla Institute of Technology and Science, Pilani’s Dubai Campus, ha dichiarato: “È del tutto naturale pensare che l’India discuterà la strategia per affrontare le sfide poste dai dazi di Trump, non solo con la Cina, ma anche con altri membri della SCO che fanno anch’essi parte del Sud del mondo e che stanno risentendo anch’essi dell’impatto dei dazi di Trump.”

Khan ha affermato che, poiché l’India mira a diversificare le sue esportazioni, la Cina e altri paesi della SCO potrebbero essere delle opzioni. “L’India userà sicuramente questo forum anche come merce di scambio e tattica di pressione… nei suoi negoziati tariffari con gli Stati Uniti”, ha affermato.

Xi ha incontrato diversi altri leader stranieri sabato pomeriggio e domenica mattina in vista del vertice della SCO, secondo l’agenzia di stampa statale Xinhua. Tra gli ospiti figuravano il Primo Ministro cambogiano Hun Manet, il Presidente ad interim del Myanmar Min Aung Hlaing e Antonio Guterres, Segretario Generale delle Nazioni Unite.

Il vertice della SCO, a cui partecipano anche il Presidente russo Vladimir Putin, il Presidente iraniano Masoud Pezeshkian e il Primo Ministro pakistano Shehbaz Sharif, si è concluso lunedì. Alcuni leader rimarranno in Cina per partecipare alla parata militare a Pechino mercoledì per celebrare la fine della Seconda Guerra Mondiale.

Il Presidente indonesiano Prabowo Subianto, che avrebbe dovuto partecipare sia alla SCO che alla parata, ha annullato il suo viaggio in Cina a causa delle grandi manifestazioni in patria.

Lucia Giannini

