CINA. Crollano i prezzi delle case, ma Morgan Stanley prevede crescita

I prezzi delle nuove case in Cina nel mese di ottobre hanno subito il loro più grande calo mensile dal febbraio 2015, in mezzo alla continua debolezza della domanda, mentre le autorità hanno mantenuto ferme le restrizioni all’acquisto per allontanare gli speculatori.

I prezzi delle nuove case sono scesi dello 0,2% il mese scorso, secondo i calcoli sui dati rilasciati dall’Ufficio Nazionale di Statistica il 15 novembre; è stato anche il primo calo da marzo 2015. La contrazione di ottobre si confronta con una crescita zero dei prezzi registrata un mese prima.

Il mercato immobiliare cinese, che rappresenta un quarto del prodotto interno lordo secondo alcuni parametri, ha rallentato significativamente da maggio, con il sentimento sempre più scosso dai segni di stress nel settore, tra cui la crisi di liquidità crescente che sta coinvolgendo alcuni degli sviluppatori più grandi e più indebitati del paese.

Il mese scorso, il massimo organo decisionale del parlamento cinese ha detto che lancerà una tassa immobiliare pilota in alcune regioni, con l’obiettivo di scoraggiare gli speculatori e raffreddare l’aumento dei prezzi delle case.

Ci si aspetta che la Cina rimanga ferma sulle politiche per frenare gli acquisti speculativi e l’eccesso di prestiti da parte degli sviluppatori, anche se apporta modifiche al finanziamento per aiutare gli acquirenti di case.

Le autorità hanno detto a settembre che le banche dovrebbero offrire sostegno finanziario ai veri acquirenti di case con la cosiddetta domanda “rigida”, riferendosi all’acquisto o all’affitto da parte di chi si è sposato da poco o cerca un alloggio a basso costo.

La China Banking and Insurance Regulatory Commission ha detto che i prestatori dovrebbero evitare regole inflessibili che penalizzano i legittimi acquirenti di case che non fanno speculazione.

Alcune banche cinesi nelle ultime settimane hanno accelerato l’erogazione di prestiti per la casa in alcune città, aiutando a sostenere il sentimento tra gli acquirenti e fornendo anche sollievo agli sviluppatori con problemi di liquidità.

I prezzi mensili sono aumentati in 13 delle 70 città, meno di 27 città che hanno riportato aumenti di prezzo a settembre, il minor numero da marzo 2015. Su base annua, i prezzi complessivi delle nuove case sono aumentati del 3,4% a ottobre, il ritmo più lento da gennaio, secondo i calcoli di Reuters sui dati dell’ufficio statistiche.

Asia Financial riporta che, secondo Morgan Stanley, la Cina è pronta per una mini ripresa della crescita nel 2022 dopo che il suo rapporto debito/PIL è crollato da un record quest’anno.

La banca d’investimento vede la crescita raggiungere il 5,5% l’anno prossimo grazie all’allentamento della politica, alla grande spesa pubblica, alla graduale ripresa dei consumi e al boom degli investimenti verdi, in una nota del 14 novembre.

Il rapporto debito/PIL della Cina è sceso di 10 punti percentuali quest’anno al 283% tra la stretta politica e un rallentamento della crescita ad un 4,9% stimato nella seconda metà.

I ricercatori di Morgan Stanley si aspettano un modesto rallentamento dell’edilizia abitativa ma un “robusto completamento” da parte degli sviluppatori immobiliari. Prevedono che la crescita degli investimenti fissi immobiliari rallenti al 2% nel 2022, dal 4,8% di quest’anno.

Il mercato immobiliare toccherà il fondo nel trimestre in corso, poi rimarrà negativo nella prima metà del prossimo anno, prima di diventare positivo nella seconda metà del 2022. La crescita del completamento degli alloggi rimarrà robusta all’8% nel 2022, sulla base di una crescita ancora resiliente della superficie in costruzione, secondo la banca d’investimento.

Graziella Giangiulio