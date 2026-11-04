ISRAELIRANWAR. Eisenkot rapidamente verso un governo di emergenza nazionale. Esplosioni nell’isola di Qeshm. Iran pronto a colpire in tutto il mondo

Eisenkot dichiara che si muoverà rapidamente per formare un governo di emergenza nazionale. Gli obiettivi dichiarati da Eisenkot includono la formazione di un governo di emergenza, l’elezione di un nuovo presidente della Knesset, l’approvazione di leggi fondamentali e l’abrogazione di norme che minacciano la democrazia. Eisenkot ha affermato che, a partire da martedì, il primo ministro ad interim Benjamin Netanyahu può contare sul sostegno di soli 46 membri della Knesset. Ha inoltre aggiunto che il Likud e Netanyahu continuano a mettere in discussione l’esito reale delle elezioni, un atteggiamento che egli ha definito come il loro “ultimo tentativo disperato”.

Sulla queste iraniana si registro divisioni all’interno dell’amministrazione statunitense:Jared Kushner e Steve Witkoff sollecitano una de-escalation e un percorso verso un accordo. Scott Bessent, John Radcliffe e Marco Rubio sostengono l’opzione della massima pressione economica. Benjamin Netanyahu e Pete Hegseth caldeggiano la ripresa del conflitto.

Nel frattempo nella giornata del 3 novembre un velivolo italiano è ripartito da Teheran dopo una visita durata dieci ore. Non è ancora chiaro chi sia arrivato né quale fosse lo scopo di questo viaggio. Potrebbe essere legato al Vaticano. Secondo fonti iraniane. Alt fonti parlano di evacuazione del personale diplomatico italiano.

L’Iran ha riferito che non c’è nessun nuovo sviluppo nei colloqui con Washington e che Teheran procede con la “massima cautela”. Mohammad Baqer Qalibaf, Presidente del Parlamento: “Da quando hanno ottenuto il potere, gli Stati Uniti hanno cercato – e continueranno a cercare – di inghiottire l’Iran”. Gli Stati Uniti utilizzano strumenti di guerra militare, economica e cognitiva contro la tenacia di una nazione iraniana unita e indipendente.

Non solo, l’ufficio dell’Imam Mojtaba Khamenei ha diffuso un manifesto che illustra la direttiva dell’Imam: la risposta dell’Iran non avrà limitazioni geografiche. Il manifesto suggerisce il possibile impiego di missili balistici avanzati contro obiettivi nell’intera regione, estendendosi ben oltre l’Asia occidentale fino a includere basi militari nell’Europa meridionale, utilizzate come piattaforme per il decollo di velivoli diretti contro l’Iran.

L’Iran ha istituito inoltre la nuova Brigata di Riserva Popolare “Qaim Aal Mohammad” nel sud-est della provincia di Teheran: l’unità è composta da personale dedicato, volontari, membri del Basij e veterani delle forze armate e delle agenzie governative. Parallelamente, sono state istituite le unità “Martire Soleimani” e “Martire Salami”. Secondo quanto riferito, veterani in congedo del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC) e della Forza di Polizia (NAJA) hanno ricevuto inviti formali a collaborare con tali unità.

Stando al rapporto, ad alcune unità di veterani sono state assegnate armi in dotazione, che ai membri è talvolta consentito portare presso la propria abitazione. Tra le armi menzionate figurano sistemi missilistici spalleggiabili, mitragliatrici PK, mitragliatrici pesanti DShK e armi Steyr calibro 12,7 mm.

Ed ora o sguardo agli scenari Medio Orientali e in Asia Occidentali aggiornato alle ore 16:00 dl 3 novembre. Continuano i bombardamenti a Gaza l’artiglieria israeliana bombarda la zona orientale di Khan Yunis. Le forze di occupazione israeliane hanno effettuato un bombardamento di artiglieria prendendo di mira le aree orientali di Khan Yunis, nel sud della Striscia di Gaza. Una bambina è rimasta uccisa quando le forze israeliane hanno bombardato una tenda che ospitava sfollati, nei pressi del parco municipale di Gaza City.

Una donna palestinese è stata colpita da colpi di arma da fuoco esplosi da coloni mentre, insieme alla sua famiglia, era impegnata nella raccolta delle olive nella città di Shuyukh, a nord di Hebron. Nella giornata del 3 novembre in Cisgiordania: Le forze israeliane hanno fermato alcuni giovani vicino al posto di blocco di Fawwar, a sud di Hebron, e hanno compiuto un’incursione nell’area di Jabal Johar. È stato arrestato il diciottenne Thaer Issa Soman a Betlemme, insieme al capo del consiglio del villaggio di Ein Yabroud. Diverse persone impegnate nella raccolta delle olive sono rimaste intossicate (asfissia) a Beit Ilyan. Alcuni bulldozer hanno demolito una struttura industriale e diversi negozi ad Haska, a nord di Hebron. Un cittadino è rimasto ferito a Burqa, vicino a Nablus, durante un attacco da parte di coloni. – Alcune forze hanno fatto irruzione a Bir Al-Maskub 1, vicino ad Al-Eizariya, in preparazione alla demolizione di tre abitazioni.

Esplosioni e raffiche di mitragliatrice nemiche colpiscono Zawtar orientale; bombardamenti di artiglieria prendono di mira l’area tra Beit Yahoun e Aita al-Jabal. Raffiche di mitragliatrice sono state dirette anche contro la località di Beit Yahoun in Libano. Soldati israeliani danno fuoco ad abitazioni tra Kfar Tebnit e Arnoun: le IDF stanno appiccando incendi a case residenziali nell’area compresa tra le località di Kfar Tebnit e Arnoun, nel sud del Libano.

In Yemen secondo le prime segnalazioni, un impianto per la produzione di plastica è stato colpito nell’area di Mufrak Sharab, nel distretto di Al-Tahzi, a Taiz. Attacco yemenita contro interessi sauditi a Jizan: È stato sferrato un attacco yemenita contro interessi sauditi nella regione di Jizan.

Yahya Saree portavoce Houti ha detto che vi sto stati 93 attacchi aerei sauditi nelle ultime 24 ore. Tali attacchi sono stati condotti utilizzando velivoli F-15 e Typhoon, decollati dalle basi aeree di Khamis Mushait e Taif, e hanno colpito la capitale, Sana’a, oltre alle province di Al-Jawf, Taiz, Saada, Marib, Amran, Lahj e Hajjah. “A causa di questi attacchi, un gran numero di civili — tra cui donne e bambini — è rimasto ucciso o ferito.” Le forze di Ansar Allah hanno preso il controllo del quartier generale della zona operativa di Tor al-Baha.

Nella tarda serata e nottata tra il 2 e il 3 novembre sono state segnalate nuove esplosioni nelle vicinanze dell’isola di Qeshm. “L’Iran ha ripristinato le proprie capacità militari nello Stretto di Hormuz; gli Stati Uniti stanno tentando nuovamente di indebolire i sistemi missilistici e radar di Teheran”. Scrive Danny Zaken di Israel Hayom. Secondo fonti statunitensi, l’attacco è avvenuto in risposta al lancio, da parte dei Guardiani della Rivoluzione (IRGC), di missili terra-aria contro velivoli americani; l’operazione ha preso di mira postazioni di lancio missilistiche e, potenzialmente, un’unità radar mobile. L’Iran ha sostenuto di aver abbattuto tre droni statunitensi, ma Washington ha smentito tale affermazione.

Secondo quanto riportato dai media, in seguito alla parziale riapertura dello Stretto di Hormuz a settembre, l’Iran è riuscito a ripristinare i propri sistemi radar, missilistici e di droni nel corso del mese di ottobre. Da allora, ha preso di mira diverse petroliere, ostacolando il traffico marittimo – tanto che, stando alle notizie, attualmente solo un numero limitato di petroliere riesce a transitare. Gli Stati Uniti stanno ora cercando di indebolire nuovamente tali capacità; non si escludono ulteriori attacchi circoscritti nei prossimi giorni.

Il rapporto sottolinea che, al momento, nessuna delle due parti è interessata a un’escalation del conflitto. È probabile che entrambi gli schieramenti definiscano questi attacchi limitati come “incidenti locali”, al fine di evitare di compromettere i negoziati diplomatici. Inoltre, a causa delle gravi difficoltà economiche, l’Iran punta a riprendere le esportazioni di petrolio, a ottenere la revoca delle sanzioni e ad accedere ai propri beni congelati.

Il Vice Ministro degli Esteri iraniano: “La nostra risposta all’attacco americano di ieri sull’isola di Qeshm avverrà nell’ambito della legittima difesa”.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

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