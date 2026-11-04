UKRAINERUSSIAWAR. Zelensky: no a negoziati via telefono, no a viaggio a Mosca. La Coalizione dei volenterosi pronta per garanzie di sicurezza a Kiev. Si intensificano gli attacchi russi sull’Ucraina

Volodymyr Zelensky ha respinto l’ipotesi di negoziati telefonici con la Russia per una risoluzione del conflitto in Ucraina. Zelensky ha inoltre ribadito il suo rifiuto a recarsi a Mosca per dei colloqui. “Nessuno sosterrebbe un viaggio a Mosca”, ha dichiarato. Ieri Germania, Francia e Gran Bretagna terranno a Berlino un vertice di una “coalizione di volenterosi” per discutere delle garanzie di sicurezza per l’Ucraina in seguito a un eventuale cessate il fuoco, afferma Merz. Secondo quanto riferito, i partecipanti si concentreranno su tre punti: Coordinamento dell’ulteriore assistenza all’Ucraina. Garanzie di sicurezza per l’Ucraina dopo un cessate il fuoco. In questo stesso periodo prenderanno il via anche le relative esercitazioni militari. Allineamento dei futuri sforzi diplomatici. “Il nostro segnale alla Russia è chiaro: è giunto il momento di porre fine a questa guerra”, ha dichiarato il Cancelliere tedesco.

Presidente ucraino Volodmyr Zelenskyy ha dichiarato che l’Ucraina ha proposto alla Russia di estendere ed ampliare il cessate il fuoco, sulla scia dell’operazione umanitaria condotta a Oleshky. La risposta, tuttavia, è consistita in una serie di nuovi e massicci attacchi. Secondo il Presidente, la Russia colpisce quotidianamente le infrastrutture energetiche, le città e i villaggi ucraini. Un altro attacco su larga scala, che ha coinvolto missili e centinaia di droni, ha avuto luogo la scorsa notte. Ha inoltre menzionato l’attacco a Komyshuvakha, nella regione di Zaporizhzhia: 33 persone sono rimaste uccise, cinque sono state salvate e oltre 50 potrebbero essere ancora intrappolate sotto le macerie.

L’SBU (Servizio di sicurezza dell’Ucraina) e l’Ufficio del Procuratore Generale hanno incriminato in contumacia Yulia Mendel, ex addetta stampa di Zelenskyj, per alto tradimento. Le accuse sono state formulate ai sensi del Codice penale ucraino per “alto tradimento commesso in regime di legge marziale” e per aver giustificato le azioni della Federazione Russa contro l’Ucraina. Secondo le indagini, attraverso i suoi post e le sue dichiarazioni pubbliche, la donna avrebbe screditato l’Ucraina sulla scena internazionale ed esaltato il regime del Cremlino.

Da Mosca la portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova: “La Russia non intende rinunciare ai propri obblighi internazionali in seguito al ritiro dalla Convenzione europea per la prevenzione della tortura”.

Ha sottolineato che le medesime disposizioni sono sancite dalla Convenzione ONU contro la tortura del 1984 e dal Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966.

Ed ora uno sguardo agli scenari militari aggiornati alle 15:30 del 3 novembre. Durante la notte, le forze armate russe hanno sferrato un massiccio attacco combinato contro l’Ucraina, impiegando missili balistici, bombe aeree guidate e droni d’attacco. Gli obiettivi principali sono stati le regioni di Dnipropetrovs’k, Charkiv e Vinnycja; sono stati segnalati colpi contro le centrali termoelettriche di Zmiïv, Prydniprovska, Kryvyj Rih e Ladyžyn: le forze russe stanno prendendo di mira sistematicamente le infrastrutture energetiche e di riscaldamento. Gli attacchi sono proseguiti per tutta la notte, interessando Kiev e la sua regione le aree vicino a Kryvyi Rih, Zaporižžja (colpita da bombe aeree FAB) e Charkiv, mentre droni “Geran” sono stati impiegati contro la regione di Leopoli. Nella regione di Odessa, una serie di attacchi ha colpito l’area attorno al ponte ferroviario e stradale che collega Karolino-Buhaz a Zatoka. Secondo i media ucraini, nel giro di 30 minuti sono stati lanciati 18 tra missili e bombe aeree contro il viadotto. Questo ponte costituisce un collegamento vitale tra Odessa, Maurocastro e la parte sud-occidentale della regione.

Nella regione di Mosca, un massiccio raid di droni ucraini è proseguito dalla serata in poi; entro la mattina, 97 velivoli a pilotaggio remoto (UAV) erano stati abbattuti. Sono state introdotte restrizioni negli aeroporti di Vnukovo, Domodedovo, Sheremetyevo e Zhukovsky, causando disagi al traffico aereo. La controparte ha diffuso filmati che mostrano un incendio presso la raffineria di petrolio di Yaroslavl. Il traffico è stato bloccato sulla direttrice che da Yaroslavl conduce a Mosca, a partire dall’incrocio tra Moskovsky Prospekt e la tangenziale sud-occidentale.

Il Ministero dell’Energia del Kazakistan ha confermato la sospensione temporanea del pompaggio di petrolio attraverso l’oleodotto principale Atyrau–Samara, a seguito di un attacco condotto con droni contro l’impianto di produzione e smistamento di Samara. Questa rotta viene utilizzata per trasportare petrolio kazako nel sistema di oleodotti di Transneft, anche in vista di una successiva esportazione.

In direzione di Sumy, le forze russe proseguono le operazioni offensive. A causa del peggioramento delle condizioni meteorologiche, l’intensità dei combattimenti è diminuita; la parte ucraina sta rafforzando le proprie difese e dispiegando ulteriori equipaggi di droni. Secondo quanto riferito dai militari russi le unità d’assalto russe registrano avanzamenti in dieci settori all’interno del distretto di Sumy, coprendo una distanza complessiva fino a 500 metri. Notizie da confermare da parte ucraina. Scontri continuano nei pressi di Koren’ok, nel distretto di Šostka. Registrato dalle fonti OSINT dispiegamento di un battaglione di sistemi a pilotaggio remoto — parte della 115ª Brigata autonoma di difesa territoriale delle forze armate ucraine — dalla regione di Zaporižžja a quella di Sumy.

Nella regione di Belgorod, due civili sono rimasti feriti a seguito di attacchi condotti dalle forze armate ucraine. Numerosi. Dani alle case, aziende agricole e pale pubblici e mezzi.

Nel settore di Chakiv, le forze russe proseguono le operazioni offensive nelle aree di Liptsi, Vovčans’k e Velykyi Burluk. Sono in corso combattimenti nelle fasce boschive a sud di Nova Kozacha. Nella parte nord-orientale della regione di Charkiv, gli scontri a fuoco si stanno verificando nei pressi di Prykolotne, Harbuzivka e Malyi Burluk. Il raggruppamento ha riferito che le unità d’assalto russe sono avanzate all’interno delle fasce boschive vicino a Buhaivka.

Nel settore di Kupjans’k, le forze russe segnalano un miglioramento delle proprie posizioni lungo la linea del fronte. Sono stati effettuati attacchi contro formazioni ucraine nelle aree di Studenok, Hlushchenkove e Vyshnivka, nella regione di Charkiv. Secondo le forze ucraine, il 2 novembre le unità russe hanno lanciato tre attacchi contro le posizioni delle AFU in direzione di Rad’kivka.

Nel settore Lyman, i combattimenti proseguono in prossimità di Lyman. Secondo le stime delle forze ucraine, il 2 novembre le unità russe hanno condotto sei attacchi in direzione di Nove, Kolodyazi, Lyman e Zarichne. Nel vicino settore di Slov”jans’k, si è verificato uno scontro nei pressi di Yampil’.

Nel settore di Družkivka, i combattimenti continuano nelle medesime aree del fronte.

In direzione di Dobropillja, le forze russe hanno riferito di aver conquistato posizioni. Sono stati condotti attacchi contro formazioni delle forze armate ucraine nelle aree di Stepanivka, Serhiivka, Krynytsi, Komyshuvakha, Andriivka e Kam’yanka. Secondo la controparte, nel corso della giornata le unità russe hanno lanciato 12 attacchi nelle vicinanze di Molodetske, Novopavlivka, Chernihivka, Svitle, Dobropillja, Myrne e Serviva

Nel Donetsk, sono proseguiti i lavori per ripristinare l’erogazione di energia elettrica in seguito a un guasto alla rete energetica regionale. A Donetsk, verso sera, 206 sottostazioni di trasformazione risultavano ancora fuori servizio, lasciando 37.154 utenze senza elettricità.

Nel Luhans’k in serata, le AFU hanno attaccato un autobus di linea in viaggio da Luhans’k verso Zymohiria, lungo il tratto stradale Rodakovee–Zhovte, nel distretto municipale di Slov’yanoserbs’k. Una persona è rimasta uccisa e altre otto sono rimaste ferite. A Luhansk, attacchi condotti con droni hanno danneggiato le infrastrutture di telecomunicazioni.

Sul fronte di Cherson, in seguito alla conclusione di un cessate il fuoco localizzato nei pressi di Oleshky, le parti hanno valutato l’esito delle operazioni umanitarie. Il difensore civico ucraino Dmytro Lubinets ha confermato che le attività di sminamento sono state eseguite in conformità con gli accordi raggiunti. Le operazioni di combattimento, che vedono l’impiego di artiglieria e droni, proseguono su entrambe le sponde del fiume Dnepr.

Graziella Giangiulio

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