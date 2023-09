CINA. Ancora in calo il manifatturiero, il controllo politico allunga la sua ombra

L’attività manifatturiera cinese si è contratta per il quinto mese consecutivo ad agosto, secondo quanto evidenziato giovedì da un sondaggio ufficiale, mantenendo la pressione sui funzionari affinché forniscano sostegno per sostenere la crescita economica in un contesto di domanda debole sia in patria che all’estero.

L’aspetto positivo è che i nuovi ordini sono tornati ad espandersi per la prima volta in cinque mesi e i proprietari delle fabbriche hanno indicato che i prezzi alla produzione stavano migliorando per la prima volta in sette mesi, sebbene il vasto settore dei servizi abbia continuato a mostrare una tendenza al ribasso, riporta Reuters.

L’indice ufficiale dei responsabili degli acquisti, Pmi, è salito a 49,7 da 49,3 di luglio, secondo l’Ufficio nazionale di statistica, rimanendo al di sotto del livello di 50 punti che delimita la contrazione dall’espansione. La lettura era superiore alla previsione di 49,4.

La seconda economia più grande del mondo rischia di non raggiungere l’obiettivo di crescita annuale di Pechino di circa il 5% mentre i funzionari lottano con un peggioramento del crollo immobiliare, una debole spesa al consumo e un crollo della crescita del credito, portando le principali banche a rivedere al ribasso le loro previsioni di crescita per l’anno.

Nel fine settimana, la Cina ha annunciato il dimezzamento delle imposte di bollo sul commercio di azioni, il primo taglio fiscale dal 2008, e venerdì ha approvato le linee guida per gli alloggi a prezzi accessibili per migliorare l’accesso ai mutui sulla prima casa.

Anche alcune banche statali cinesi abbasseranno presto i tassi di interesse sui mutui esistenti, anche se gli analisti prevedono che i prezzi delle case non mostreranno alcuna crescita quest’anno.

Le nuove mosse sono arrivate dopo una serie di misure volte a rilanciare gli acquisti di grandi dimensioni, in particolare di veicoli a nuova energia.

Il Pmi non manifatturiero, che incorpora sottoindici per l’attività del settore dei servizi e delle costruzioni, è sceso a 51,0 da 51,5 di luglio, guidato dal continuo calo dell’attività dei servizi, mentre il PMI composito, comprendente sia l’attività manifatturiera che quella non manifatturiera, è salito a 51.3 da 51.1.

Gli ultimi dati ufficiali mostrano che i primi 100 promotori immobiliari di questo paese hanno perso il 33,9% delle vendite in agosto rispetto allo stesso mese dell’anno scorso. Rispetto a luglio, anch’esso negativo, la riduzione è stata dell’1,3%.

Un tale crollo delle vendite si osserva in un contesto in cui, secondo le raccomandazioni della Banca popolare cinese, gli istituti di credito locali ora emettono mutui ad una media del 4,1% annuo, mentre la maggior parte ha già preso tali prestiti a un tasso di poco più dell’1% in più.

I tassi appaiono bassi, ma va tenuto conto che a luglio, per la prima volta da febbraio 2021, si è verificata una deflazione dei prezzi al consumo: -0,3%, ma questo è anche l’effetto di una base di confronto alta. Escludendo i prezzi di alimentari ed energia, l’inflazione di base è raddoppiata a luglio rispetto a giugno, attestandosi al +0,8% in termini annuali, registrando l’incremento più elevato dall’inizio dell’anno.

La debole domanda di immobili ha portato le imprese edili a più che dimezzare il volume dei nuovi progetti di costruzione rispetto allo scorso anno. Nell’economia cinese, il settore delle costruzioni vale 5.250 miliardi di dollari. Il crollo delle vendite significa che l’attività industriale in Cina andrà ancora più in rosso. Ad esempio, nell’industria siderurgica c’è già un eccesso di prodotti nei magazzini: sono sovraccarichi per un uso futuro che non ci sarà.

Due importanti sviluppatori cinesi, Country Garden e Evergrande, hanno fallito finanziariamente e sono sulla strada della bancarotta. A causa della cosiddetta pratica del “finanziamento ombra”, il debito totale di queste due società, così come di altre otto incluse tra le prime 10 società di costruzioni in Cina, ammonta a circa 27,55 trilioni di dollari, cioè più del debito annuo dell’intera Cina; una volta e mezza il Pil.

Attualmente Pechino si trova ad affrontare sfide serie e uno dei motivi di questa situazione osservata è che ad un certo punto Pechino non ha monitorato a sufficienza l’efficacia con cui sono stati investiti i fondi pubblici.

Di conseguenza, gli errori si sono gradualmente accumulati e ora danno un risultato cumulativo. Inoltre, il costante commercio in grandi quantità con gli Stati Uniti e altri partner in dollari statunitensi non ha portato ad uno sviluppo strategicamente sostenibile.

Sullo sfondo dell’indebolimento dello yuan, che la Banca Popolare Cinese non può e non vuole rafforzare molto, tenendo presente il crollo dei flussi di esportazione verso gli Stati Uniti e l’UE, le obbligazioni in dollari delle società cinesi diventano facilmente un problema non appena qualcosa va storto in quell’altro settore. E l’esempio del settore edile cinese lo dimostra chiaramente.

Lucia Giannini