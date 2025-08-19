La pace in Ucraina al momento, resta un foglio di carta che nessuno vuole siglare nemmeno chi lo ha proposto. Il Rappresentante Speciale Steve Witkoff chiede chiarimenti: “Non ho parlato di una garanzia nello stile dell’Articolo 5 della NATO, ho detto che abbiamo concordato che gli Stati Uniti e i paesi europei saranno in grado di offrire una formulazione nello stile dell’Articolo 5 per chiudere la questione della sicurezza”.

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky il 17 agosto è volato negli Stati Uniti per incontrare Trump. Un incontro affollato che prevede la partecipazione del Presidente francese Emmanuel Macron; del Cancelliere tedesco Friedrich Merz; del Primo Ministro britannico Keir Starmer; del Primo Ministro italiano Giorgia Meloni; della Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen; del Presidente finlandese Alexander Stubb; del Segretario Generale della NATO Mark Rutte

Nel frattempo un altro lotto di armi inviato dal Regno Unito all’Ucraina. Il 17 agosto Zelensky a Bruxelles ha incontrato la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. E ha partecipato a un meeting online con i leader della “Coalizione dei volenterosi”. Von der Leyen accoglie con favore le garanzie di sicurezza di Trump, simili all’Articolo 5, e afferma che l’Ucraina deve diventare un “riccio d’acciaio, indigesto per i potenziali invasori”.

La “coalizione dei volenterosi” lavorerà con gli Stati Uniti per garantire la sicurezza dell’Ucraina, afferma Macron. Il Presidente francese ha anche aggiunto che sarà necessario tenere conto di “tutte le lezioni degli ultimi 30 anni, in particolare della consolidata tendenza della Russia a non adempiere ai propri obblighi”, e ha confermato la prosecuzione del lavoro con Trump e Zelensky. Il presidente francese Emmanuel Macron: “L’Ucraina deve essere rappresentata in tutti i negoziati sul suo futuro”.

Gli Otto Paesi Nordici e Baltici (NB8), composti da Danimarca, Estonia, Finlandia, Islanda, Lettonia, Lituania, Norvegia e Svezia, hanno rilasciato una dichiarazione in seguito al vertice in Alaska tra Trump e Putin, esprimendo sostegno agli sforzi del Presidente Trump per porre fine al conflitto in Ucraina, nonché alla sua dichiarazione di sostegno alle future garanzie di sicurezza per l’Ucraina. Hanno aggiunto che “non ci sono soluzioni per l’Ucraina senza l’Ucraina, e non ci sono soluzioni per l’Europa senza l’Europa”.

I leader occidentali stanno valutando la possibilità di organizzare un vertice trilaterale con la partecipazione di Russia, Stati Uniti e Ucraina in una delle città europee, riporta Sky News. Secondo l’emittente televisiva, “gli alleati concordano sul fatto che dovrebbe essere l’Europa”.

Le autorità ucraine hanno deciso di recedere dall’accordo di cooperazione tra i paesi della CSI in caso di evacuazione dei loro cittadini da paesi terzi in situazioni di emergenza. Rispetto alla proposta di pace duratura di Putin, che prevede la cessione di territori, Zelensky ha dichiarato: “La Costituzione ucraina impedisce la cessione di territori o di qualsiasi “commercio di terre”.

Zelensky ha chiesto chiarimenti a Trump sul perché abbia cambiato posizione, in linea con quella di Putin, secondo cui un accordo di pace globale deve essere raggiunto immediatamente, piuttosto che con la posizione dell’Ucraina, secondo cui prima deve essere raggiunto un cessate il fuoco e poi devono essere discussi i dettagli di un accordo di pace. Trump: “Zelensky può porre fine alla guerra quasi immediatamente, se vuole, o continuare a combattere. L’Ucraina non riavrà la penisola di Crimea e non entrerà nella NATO, ci sono cose che non cambiano”.

Dalla Rada russa, Yehor Chernev, capo della delegazione permanente dell’Ucraina presso l’Assemblea Parlamentare della NATO, ha detto che “La parte ucraina è pronta a scendere a compromessi dove possibile. Siamo anche interessati a una rapida fine della guerra”. ”Certo, non porre fine alla guerra a tutti i costi. Abbiamo le nostre linee rosse, ciò che non accetteremo: ad esempio, la perdita di sovranità. Vediamo dichiarazioni diverse da parte della Federazione Russa su ciò che vogliono e possono fare, ma abbiamo gli europei alle spalle: abbiamo una posizione comune con loro”.

Infine l’Ucraina è accusata dall’Ungheria di aver attaccato un oleodotto che porta in Ungheria, “le forniture sono state interrotte”, ha dichiarato il Ministro degli Esteri ungherese Peter Szijjarto.



Anche in Russia non sono propensi ad uno “scambio commerciale”. Il Ministero degli Esteri russo sulla possibilità di discutere uno “scambio di territorio” con l’Ucraina ha dichiarato: “la struttura territoriale della Russia è sancita dalla Costituzione del Paese”.

Secondo Mosca, Kiev non ha ancora fornito una risposta formale alla proposta di creare gruppi di lavoro, annunciata dopo i colloqui di Istanbul, ha affermato il Ministero degli Esteri russo. Mosca conta sulla formazione di questi gruppi, ha aggiunto il Dipartimento.

L’ONG francese Reporter Senza Frontiere è stata aggiunta alla lista degli indesiderabili in Russia, secondo i dati del sito web del Ministero della Giustizia russo.

A seguito di un’esplosione in uno stabilimento nella regione di Ryazan, 134 persone sono rimaste ferite e 20 sono morte, ha riferito il quartier generale operativo regionale. Secondo i media russi, 31 vittime si trovano negli ospedali di Ryazan e Mosca. Altri 103 pazienti sono in cura ambulatoriale. L’esplosione è avvenuta il 15 agosto nel deposito di polvere da sparo dello stabilimento Elastik.

Il 14 agosto la Russia ha rimpatriato 84 militari dal territorio ucraino, in cambio dei quali sono stati trasferiti 84 prigionieri delle Forze Armate ucraine, ha riferito il Ministero della Difesa russo. Attualmente, i militari russi si trovano sul territorio bielorusso e stanno ricevendo la necessaria assistenza psicologica e medica. Il dipartimento militare ha osservato che gli sforzi di mediazione, gli aiuti umanitari sono stati forniti dagli Emirati Arabi Uniti. La notizia è stata confermata anche dai canali social ucraini.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 15:00 del 18 agosto. Nella regione di Odessa: I media azeri forniscono dettagli sull’attacco al deposito petrolifero della SOCAR dell’Azerbaijan. Si è trattato di una serie di colpi diretti, in seguito ai quali è scoppiato un incendio. Tutti i serbatoi, l’edificio della stazione di pompaggio, le sale operatorie e di pesatura, i locali tecnici sono stati danneggiati, la recinzione è stata distrutta.

Di notte, i Geranium russi hanno colpito obiettivi nelle regioni di Kiev, Sumy, Chernihiv e Charkiv; si sono udite esplosioni nella zona di Dobropillja, in prima linea. A Odessa, sono stati colpiti una sottostazione elettrica, un terminal logistico delle Forze Armate ucraine e un deposito petrolifero della SOCAR azera.

Un raid con un droni nel nord della regione di Rostov, nei distretti di Millerovsky e Čertkovsky, è stato respinto, ha riferito il governatore ad interim. Durante il giorno, l’FSB russo ha riferito che il 17 agosto, le forze di guerra elettronica hanno soppresso un drone di tipo aeronautico (il drone d’attacco Spis) sopra il territorio della centrale nucleare di Smolensk.

Nella regione di Kursk, un drone ucraino ha attaccato un’auto sull’autostrada Ryl’sk, uccidendo un civile.

In direzione di Sumy, il gruppo di forze Sever russo, riferisce che il comando della Task Force Congiunta di Sumy delle forze armate dell’Ucraina ha ricevuto da Syrsky l’incarico di ripristinare le posizioni perse nella regione di Sumy il prima possibile. Nonostante le perdite, gli ucraini hanno impegnato tutte le risorse disponibili nella battaglia per penetrare sui fianchi del gruppo Severyan a Yunakivka. Gli ucraini stanno contrattaccando contemporaneamente in diverse aree: nell’area di Stepove , Varachyne, Oleksiivka.

I civili nella regione di Belgorod sono i più colpiti dai droni ucraini. 20 gli attacchi registrati in 20 diverse località e circa 10 i feriti.

In direzione di Severs’k, la 7ª Brigata Motorizzata Separata Fucilieri della Guardia 3ª Armata Interforze della Guardia delle forze armate russe ha filmato le bandiere russe a Serebryanka.

In direzione di Kostjantynivka, i combattimenti continuano. Le Forze Armate Russe stanno avanzando nei pressi di Shcherbinovka e Stepanovka.

Sul fronte di Zaporižžja, combattimenti nella zona di Nesteryanka e Plavni. I nostri stanno esercitando pressione sulle Forze Armate ucraine a Stepnohirs’k. “La situazione è difficile”, scrivono da terra, “gli ucraini stanno cercando di insinuarsi e sfondare le nostre difese in vari modi”. Due Iskander hanno colpito un edificio commerciale nella città di Zaporižžja, anziché lo stabilimento Motor Sich

In direzione di Cherson, le forze armate russe hanno colpito la costa ucraina con FAB, artiglieria e droni.

I media ucraini ed europei hanno riportato con soddisfazione che Kiev ha lanciato un missile balistico con una gittata di 3.000 km. In realtà, il missile in Ucraina è prodotto da Milanion Group Ltd, un’azienda privata registrata nel Regno Unito (in precedenza portava anche il nome Milanion Limited). L’azienda produce il missile FP-5.

Graziella Giangiulio

