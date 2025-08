SANZIONI. L’India è investita in pieno dal nuovo Pacchetto UE contro la Russia

Le esportazioni di petrolio dell’India verso l’Unione Europea, valore annuo di 14-15 miliardi di dollari, sono minacciate dall’ultimo pacchetto di sanzioni dell’UE contro il greggio russo e i suoi derivati. Il 18° ciclo di sanzioni, approvato il 18 luglio 2025, introduce un divieto radicale all’importazione di tutti i prodotti raffinati derivati dal petrolio russo, anche se lavorati al di fuori della Russia, ad eccezione delle forniture provenienti da Canada, Norvegia, Stati Uniti, Regno Unito e Svizzera. Secondo un rapporto dell’ICRA, questa misura dovrebbe limitare significativamente l’accesso al mercato per le raffinerie indiane, in particolare quelle che dipendono dal greggio russo scontato.

L’India è diventata uno dei maggiori acquirenti di greggio russo dopo marzo 2022, con tali importazioni che hanno rappresentato il 36% dei volumi totali di greggio nell’anno fiscale 2025. L’impennata è stata trainata dai prezzi scontati, con il petrolio russo inizialmente disponibile a 10-16 dollari al barile in meno rispetto ai benchmark globali. Tuttavia, l’ICRA osserva che lo sconto si è recentemente ridotto a circa 2,5-4 dollari al barile e che le nuove sanzioni potrebbero potenzialmente ampliarlo ulteriormente con il restringimento dell’accesso al mercato, riporta BneIntelliNews

Nayara Energy è la società privata più direttamente colpita; la sua maggioranza è detenuta dalla russa Rosneft, che gestisce la raffineria di Vadinar, nel Gujarat, con una capacità di 400.000 barili al giorno, la terza più grande dell’India. L’impianto, che rappresenta quasi l’8% della capacità di raffinazione dell’India, è stato inserito direttamente nell’elenco delle sanzioni dell’UE, il che la rende l’azienda indiana più esposta alle nuove norme.

A seguito delle sanzioni, i trader sono diventati diffidenti nei confronti dei prodotti raffinati di Nayara. L’azienda è stata anche colpita dalla sospensione dei suoi servizi IT da parte di Microsoft, che ha citato il rispetto delle sanzioni dell’UE. Nayara aveva intentato una causa contro Microsoft presso l’Alta Corte di Delhi. Tuttavia, la causa è stata ritirata il 30 luglio dopo che il gigante tecnologico statunitense ha ripristinato servizi digitali essenziali che erano stati precedentemente sospesi, riferisce Mint.

Secondo l’ICRA, nell’anno fiscale 2025 l’India ha esportato prodotti petroliferi nell’UE per un valore di circa 14,3 miliardi di dollari. Questo flusso di esportazioni è aumentato notevolmente negli ultimi tre anni, poiché le raffinerie indiane hanno sfruttato il greggio russo scontato per soddisfare la domanda europea, dopo che le forniture di origine russa sono state vietate nell’UE. Le nuove sanzioni, tuttavia, chiudono questa rotta per le raffinerie indiane, in particolare quelle come Nayara, che lavorava il greggio russo per le spedizioni dirette nell’UE.

Nonostante le nuove restrizioni, i prezzi del petrolio sono rimasti sostanzialmente stabili. Il greggio Brent si è attestato tra i 67 e i 70 dollari al barile nelle ultime settimane. L’ICRA prevede che i prezzi raggiungeranno una media di 65-75 dollari al barile nell’anno fiscale 2026, riflettendo le aspettative del mercato che l’offerta russa continuerà a fluire, sebbene attraverso canali sempre più limitati e costosi.

Tuttavia, per le raffinerie indiane, l’impatto è tangibile. La perdita di accesso all’UE aumenta la pressione commerciale. Le raffinerie potrebbero essere costrette a cercare mercati alternativi in Asia e Africa o ad aumentare la dipendenza dal consumo interno.

Le raffinerie statali indiane hanno quindi sospeso gli acquisti di greggio russo, in un contesto di sconti in calo e di rinnovati avvertimenti del presidente degli Stati Uniti Donald Trump contro l’acquisto di energia da Mosca, secondo Reuters.

Nuova Delhi è stata tra i principali acquirenti di greggio russo trasportato via mare da quando le sanzioni occidentali hanno alterato i flussi commerciali della Russia. Tuttavia, l’ultimo cambiamento suggerisce una cauta ricalibrazione, soprattutto da parte di operatori statali come Indian Oil Corp (IOC), Bharat Petroleum Corp (BPCL), Hindustan Petroleum Corp (HPCL) e Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd (MRPL).

Queste aziende, che in genere si approvvigionano di greggio russo con “consegna a domicilio”, si sono rivolte a fornitori alternativi sul mercato spot, in particolare greggio mediorientale come il Murban di Abu Dhabi e alcune varietà dell’Africa occidentale. Le raffinerie statali indiane, che rappresentano oltre il 60% della capacità di raffinazione del Paese, pari a 5,2 milioni di barili al giorno (bpd), hanno importato complessivamente circa il 40% del petrolio russo importato dall’India nella prima metà del 2025.

Le raffinerie private, tra cui Reliance Industries e Nayara Energy continuano ad approvvigionarsi di petrolio russo con contratti a termine. Queste società hanno rappresentato quasi il 60% delle importazioni medie di petrolio russo dell’India, pari a 1,8 milioni di barili al giorno, nei primi sei mesi dell’anno.

L’India rimane il principale cliente di petrolio della Russia, con i barili russi che rappresentano circa il 35% delle importazioni totali di greggio del paese. Mentre le raffinerie private continuano ad acquistare, il ritiro delle aziende statali potrebbe segnalare un cauto cambiamento con l’evoluzione delle dinamiche geopolitiche e dei prezzi.

Lucia Giannini

