CINA. L’economia cresce del 4,5% da gennaio a marzo

L’economia cinese è cresciuta del 4,5% nel primo trimestre, grazie all’aumento dei consumi dopo che Pechino ha abbandonato la politica Zero Covid e le restrizioni collegate.

I dati su base annua dell’Ufficio nazionale di statistica cinese – che fanno seguito a un aumento del PIL del 2,9% nel quarto trimestre – hanno battuto le aspettative di una crescita di circa il 4% e hanno segnato la più forte espansione dall’inizio dello scorso anno, riporta Nikkei.

«Il Pil è rimbalzato più rapidamente del previsto nel 1° trimestre, grazie al rapido ritorno alla normalità dopo le interruzioni dovute ai virus dello scorso anno», ha dichiarato Capital Economics in un rapporto pubblicato dopo la pubblicazione dei dati. «La velocità della ripresa ha superato anche le nostre aspettative relativamente ottimistiche».

La Cina sta lottando per consolidare la ripresa post-pandemia, con una crescita globale più debole e tensioni crescenti con Washington che offuscano le prospettive.

Il governo prevede un’espansione di circa il 5% quest’anno, un obiettivo modesto dopo che l’economia è cresciuta solo del 3% nel 2022, tra i tassi annuali più deboli degli ultimi decenni.

A dicembre, Pechino ha annunciato un’improvvisa inversione di rotta sulla sua politica di “zero-COVID”, smantellando le serrate in tutta la città e altre limitazioni che avevano colpito la spesa e l’attività commerciale.

Su base trimestrale, il Pil cinese si è espanso del 2,2% nei primi tre mesi dell’anno, rispetto al +0,5% registrato alla fine dello scorso anno.

I dati separati pubblicati martedì mostrano che le vendite al dettaglio a marzo sono aumentate del 10,6%, raggiungendo un massimo di due anni, mentre la produzione delle fabbriche il mese scorso è aumentata del 3,9% rispetto all’anno precedente, mancando leggermente le aspettative.

Uno dei fattori chiave dell’aumento del primo trimestre è stata la ripresa dei consumi. Le vendite di beni di consumo sono aumentate del 5,8%, dopo un calo dello 0,2% per tutto l’anno scorso. La ristorazione ha registrato un aumento del 13,9%, sottolineando la ripresa del settore dell’ospitalità dopo che milioni di persone si sono messe in viaggio durante le festività del Capodanno lunare di quest’anno.

La scorsa settimana, i dati ufficiali hanno mostrato che le esportazioni cinesi sono inaspettatamente aumentate a marzo, interrompendo cinque mesi di cali. Ma non era chiaro se la tendenza sarebbe stata sostenuta; alcuni analisti hanno avvertito che l’aumento potrebbe essere dovuto al completamento di ordini non evasi, ostacolati dalle restrizioni Covid, ora abolite.

La debolezza del mercato immobiliare cinese ha pesato sull’economia, in quanto la crisi del debito dei costruttori ha portato a lasciare incompiuti numerosi progetti residenziali, facendo crollare la fiducia nel settore.

Ma ci sono segnali di ripresa del settore, che rappresenta circa il 25% del Pil.

Mentre lo sviluppo immobiliare ha subito una contrazione del 5,8% nel primo trimestre, le vendite di immobili in valore sono aumentate del 4,1% rispetto a un anno fa, con i prezzi delle nuove case che a marzo sono cresciuti al ritmo più veloce degli ultimi 21 mesi.

Decine di grandi centri urbani hanno varato politiche di stimolo e alleggerito alcune norme sulla proprietà per rilanciare il settore immobiliare.

Nel frattempo, gli investimenti in immobilizzazioni sono aumentati del 5,1% grazie alle spese per le infrastrutture e per il settore manifatturiero.

Il tasso di disoccupazione si è attestato al 5,5%. Ma la disoccupazione tra i giovani di età compresa tra i 16 e i 24 anni è balzata a quasi il 20% dal 16,7% della fine dell’anno scorso, in un segnale preoccupante per l’occupazione giovanile, in quanto milioni di laureati entrano nella forza lavoro.

Questa settimana la banca centrale cinese ha rafforzato il sostegno alla liquidità dell’economia, dopo che il mese scorso ha tagliato per la prima volta quest’anno i requisiti di riserva degli istituti di credito. Il governo ha inoltre varato ulteriori misure di stimolo per rilanciare la crescita.

Antonio Albanese