COREA DEL NORD. Le barriere di cemento non fermano il contrabbando con la Cina

I nordcoreani continuano i tentativi di contrabbando attraverso la frontiera tra Cina e Corea del Nord nonostante gli sforzi del loro governo di costruire barriere al confine.

Stando a Daily Nk: «La costruzione di barriere al confine ha reso più difficile avvicinarsi al confine, ma le persone continuano a tentare attività di contrabbando (…) Poiché le recinzioni elettrificate non sono sempre elettrificate, puoi gestire le telecamere di sorveglianza stringendo accordi con i soldati di pattuglia e puoi scavare tunnel sotto i muri».

La Corea del Nord sta costruendo le cosiddette “barriere” lungo il confine per prevenire atti illegali come il contrabbando e le defezioni, comprese telecamere di sorveglianza e recinzioni elettrificate.

Tuttavia, poiché il contrabbando è direttamente legato al sostentamento dei residenti al confine, i locali continuano i loro tentativi di contrabbando, cercando costantemente punti ciechi e corrompendo la pattuglia di frontiera in modo che possano operare con la sua approvazione e assistenza, ha detto la fonte.

La gente è dispiaciuta per i tanti giovani soldati costretti a costruire le barriere di confine in condizioni terribili. Ritengono che la semplice costruzione delle barriere alle frontiere non possa fermare completamente il contrabbando, le defezioni e altri atti illegali, ha spiegato la fonte.

«In effetti, tutto questo difficile lavoro di costruzione è inutile. Non riescono a catturare qualcuno che è determinato a scappare solo perché c’è una barriera, e non possono fermare chi ha deciso di contrabbandare (…) Al contrario, le persone si sentono in colpa per il fatto che i soldati che proteggono le persone svolgano lavori come ammucchiare pietre in così giovane età per fermare le defezioni o il contrabbando. Dopo aver visto uno spettacolo così brutto, i genitori che hanno mandato i propri figli nell’esercito temono che anche i loro figli potrebbero trovarsi in difficoltà in circostanze simili», prosegue Daily Nk.

La Corea del Nord sta utilizzando diverse organizzazioni per costruire barriere al confine e prevenire il contrabbando e le defezioni: «Ci sono diversi comandi che si occupano del confine (…) C’è il Comando Unificato del 4 agosto, il Comando 725 del Ministero della Difesa e il Comando Unificato dell’Ufficio 1215 del Ministero della Difesa, tra gli altri».

Il Comando unificato del 4 agosto è composto da rami provinciali del ministero della Sicurezza dello Stato e del ministero della Sicurezza Sociale, squadre di pattuglia del ministero provinciale della Sicurezza Sociale, forze d’attacco mobili e dipartimenti di sicurezza delle unità militari locali. Gestisce e supervisiona le pattuglie lungo il confine e riferisce a Pyongyang, oltre a verificare e ispezionare il blocco del confine in conformità con gli ordini di Pyongyang.

Il Comando 725 del Ministero della Difesa organizza e comanda le intense restrizioni imposte all’accesso del pubblico al confine per fermare le defezioni, gli ingressi illegali nel paese e il contrabbando. Inoltre compila e archivia rapporti generali sulla chiusura delle frontiere in base ai cambiamenti delle regole quando si verificano all’Ufficio di orientamento per le politiche militari.

Il Comando Unificato dell’Ufficio 1215 del Ministero della Difesa è specializzato nella costruzione delle barriere di confine. Affida alle unità dell’esercito mobilitate per la costruzione i compiti di costruzione, fornisce indicazioni sullo stato della costruzione e sulle questioni tecniche, ripara e rafforza le barriere e controlla lo stato di funzionamento.

Maddalena Ingroia