CHIPWAR. L’investimento USA non basta, dice il patron TSMC

Mentre i legislatori statunitensi cercano di investire 52 miliardi di dollari nell’industria americana dei chip, il fondatore di Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. definisce questo piano troppo piccolo per ricostruire una completa catena di approvvigionamento nel paese.

Morris Chang, cittadino americano che ha fondato l’azienda di Taipei dice che sarebbe impossibile per gli Stati Uniti avere una completa catena di fornitura di chip onshore anche se si spendesse molto di più e che una tale mossa potrebbe non essere finanziariamente desiderabile in ogni caso.

«Se si volesse ristabilire una completa catena di approvvigionamento di semiconduttori negli Stati Uniti, non sarebbe un compito possibile (…) Anche dopo aver speso centinaia di miliardi di dollari, troverete ancora la catena di approvvigionamento incompleta, e scoprirete che sarà un costo molto alto, molto più alto di quello che avete attualmente», ha detto Chang a un forum dell’industria tecnologica a Taipei.

Gli Stati Uniti rappresentavano il 37% della produzione globale di semiconduttori negli anni ’90, ma sono scesi al 12%, secondo i dati della Semiconductor Industry Association, riporta Nikkei.

Washington sta facendo una campagna per portare più produzione di chip sul suolo americano, vista l’eccessiva dipendenza da Taiwan. Il Senato degli Stati Uniti quest’anno ha approvato una legge da 52 miliardi di dollari per sostenere la produzione nazionale di semiconduttori e la R&S, anche se il pacchetto deve ancora diventare legge.

Chang, che si è ritirato da Tsmc nel 2018, ha detto che dietro alla volontà di creare la catena produttiva on shore ci sono interessi personali. Il Ceo di Intel Pat Gelsinger sostiene la necessità di una maggiore produzione negli Stati Uniti in quanto «non è sicuro a Taiwan e non è sicuro in Corea del Sud», Intel spera di ottenere finanziamenti dal pacchetto di sovvenzioni da 52 miliardi di dollari.

I commenti di Chang sono stati la prima discussione diretta e pubblica sugli sforzi di Washington di ricostruire la produzione di semiconduttori. La sua critica arriva nonostante la mossa di Tsmc di costruire un impianto di chip nello stato americano dell’Arizona in risposta alla campagna del governo.

In precedenza, Chang aveva detto che gli sforzi del governo in tutto il mondo per aumentare la produzione di chip potrebbero ritorcersi contro, senza specificare quali paesi. L’Europa, il Giappone (dove Tsmc costruirà il suo primo impianto) e la Cina si stanno anche attrezzando per incrementare la produzione on shore, offrendo aiuti governativi per garantire che i chip rimangano all’interno dei loro paesi.

Graziella Giangiulio