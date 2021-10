CINA. Evergrande riprende i lavori su 10 progetti bloccati

Il gruppo cinese Evergrande ha detto di aver ripreso il lavoro su più di 10 progetti in sei città, tra cui Shenzhen. Si tratta di una dichiarazione che arriva dopo che lo sviluppatore immobiliare ha evitato il default tecnico con un pagamento della cedola all’ultimo minuto la scorsa settimana.

Evergrande, in profonda crisi con più di 300 miliardi di dollari di passività, non ha rivelato quanti dei suoi 1.300 progetti immobiliari in tutta la Cina ha dovuto interrompere, riporta Reuters. La società ha detto il 31 agosto che alcuni progetti sono stati sospesi a causa di ritardi nei pagamenti a fornitori e appaltatori e che stava negoziando per riprendere la costruzione.

Il 24 ottobre ha detto in un post sul suo account Wechat che alcuni dei progetti su cui aveva ripreso il lavoro erano entrati nella fase di decorazione interna, mentre altri edifici avevano recentemente finito la costruzione. Evergrande ha aggiunto che i suoi sforzi per garantire la costruzione avrebbero rafforzato la fiducia del mercato e ha incluso diverse foto di operai edili su diversi progetti, con l’ora e la data, riporta Nikkei.

Lo sviluppatore immobiliare cinese il mese scorso ha anche promesso ai potenziali acquirenti che completerà la costruzione delle loro case e ha detto che il lavoro su uno dei più grandi stadi di calcio del mondo nella città di Guangzhou stava procedendo come previsto.

La mossa della scorsa settimana di pagare 83,5 milioni di dollari di interessi su un’obbligazione in dollari ha fatto guadagnare a Evergrande un’altra settimana per lottare con una crisi del debito che incombe sulla seconda economia più grande del mondo: la sua seconda scadenza è infatti il 29 ottobre.

Evidenziando le tensioni sul suo core business, Evergrande ha anche annunciato piani per dare priorità futura al suo business dei veicoli elettrici rispetto al settore immobiliare.

I guai di Evergrande si sono riverberati in tutto il settore immobiliare cinese da 5.000 miliardi di dollari, che rappresenta un quarto dell’economia secondo alcuni parametri, con una serie di annunci di default, declassamenti di rating e crollo delle obbligazioni societarie.La sua crisi del debito è anche ampiamente osservata dai mercati finanziari globali preoccupati per un più ampio contagio globale.

