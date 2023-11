CHIPWAR. Calo negli utili della cinese SMIC

Il più grande produttore cinese di chip, Semiconductor Manufacturing International Corporation, Smic, ha registrato la scorsa settimana un calo del 70% nell’utile netto del terzo trimestre.

L’eccesso globale di chip e le mosse di Washington per ostacolare l’industria cinese dei semiconduttori hanno pesato su Smic, ma il produttore di chip si è scrollato di dosso il calo delle entrate affermando di aspettarsi che la domanda interna si stabilizzi presto, riporta AF.

Le sue azioni sono scese di oltre il 7% sulla scia dei suoi utili, poiché i ricavi per il terzo trimestre sono scesi a 1,62 miliardi di dollari da 1,91 miliardi di dollari di un anno fa.

Anche le azioni della società più piccola Hua Hong Semiconductor di Smic sono scese di oltre il 10% dopo che gli analisti hanno affermato che i risultati del terzo trimestre del produttore di chip hanno deluso le aspettative.

I risultati di Smic hanno fatto eco ad altri colossi dei chip come TSMC di Taiwan e Siltronic della Germania, che hanno dovuto affrontare pressioni simili sugli utili a causa del rallentamento del settore dei semiconduttori.

Gli alti tassi di interesse e l’inflazione persistente hanno costretto le aziende a restringere i budget tecnologici, e anche i freni all’esportazione di chip di Washington nei confronti della Cina stanno pesando sul settore.

L’AD di Smic, Zhao Haijun, ha affermato, tuttavia, che la crescita dell’azienda ha in parte beneficiato delle tensioni geopolitiche e delle riconfigurazioni della catena di fornitura.

Gli sviluppi hanno portato ad un aumento della quota di mercato per alcuni dei clienti di Smic, il che implica che sempre più aziende locali di progettazione di chip stanno scegliendo la fonderia per produrre i propri chip, ha detto Zhao in una conferenza sugli utili venerdì.

Smic è stata presa di mira dalle restrizioni sulle esportazioni statunitensi lo scorso anno, ma avrebbe prodotto di recente un chip avanzato presente nel nuovo smartphone Mate 60 Pro di Huawei.

Zhao poi ha affermato che il previsto forte rimbalzo nel mercato dei semiconduttori non è ancora arrivato e che il mercato deve ancora toccare il fondo. Tuttavia, ha osservato che le scorte elevate in Cina sono tornate a livelli più sani.

Smic aveva affermato di prevedere che la spesa in conto capitale nel 2023 sarebbe stata pressoché invariata rispetto al 2022, che ammontava a circa 6,35 miliardi di dollari.

Il produttore di chip ha aumentato le previsioni di spesa in conto capitale annuale a circa 7,5 miliardi di dollari.

Lucia Giannini

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/