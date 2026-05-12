PERÙ. Tra tragedia e farsa: il ballottaggio si terrà il 7 giugno

Il Perù terrà il ballottaggio presidenziale il 7 giugno tra Keiko Fujimori, figlia dell’ex presidente Alberto Fujimori (1990-2000), e Roberto Sánchez, deputato e autoproclamato erede politico di Pedro Castillo, oggi carcere per il fallito tentativo di colpo di stato del 7 dicembre 2022.

Con il 99,66% delle schede scrutinate a un mese dal primo turno del 12 aprile, l’Ufficio Nazionale dei Processi Elettorali (ONPE) conferma Fujimori, del partito Fuerza Popular, al primo posto con il 17,17% dei voti validi, la sua percentuale di partenza più bassa in quattro candidature consecutive alla presidenza. Sánchez, di Juntos por el Perú, ha ottenuto il 12% dei voti, precedendo l’ex sindaco di Lima, Rafael López Aliaga, di Renovación Popular, di circa 14.500 voti. López Aliaga denuncia brogli, sebbene nessun soggetto abbia fornito prove a sostegno delle sue accuse; la Giuria Elettorale Nazionale ha ordinato una verifica informatica completa del primo turno. Le dimissioni del presidente dell’ONPE, Piero Corvetto, a seguito di ritardi nei seggi elettorali di Lima, hanno ulteriormente acuito il clima di sfiducia, riporta MercoPress.

Fujimori, 50 anni, si presenta al suo quarto ballottaggio con una nuova strategia. Dopo le sconfitte del 2011, 2016 e 2021, la leader di Fuerza Popular ha apertamente onorato la memoria del padre, condannato per corruzione, crimini contro l’umanità e spionaggio, scomparso nel 2024. “Voglio diventare presidente per poter governare come ha fatto mio padre”, ha dichiarato pochi giorni prima del voto. Il giorno delle elezioni ha visitato la tomba di famiglia.

Sánchez, psicologo ed ex ministro del Commercio Estero e del Turismo sotto Castillo, è entrato nel suo comizio di chiusura a cavallo, indossando un cappello a tesa larga, copiando il suo mentore. Era accompagnato da José Castillo, fratello dell’ex presidente, e da Yenifer Paredes, sua nipote. La sua promessa principale è quella di concedere la grazia all’ex presidente qualora dovesse salire al potere. Il suo elettorato si concentra nelle Ande meridionali e nelle zone rurali del Perù, mentre Fujimori mantiene la sua roccaforte a Lima.

Un sondaggio Ipsos pubblicato a fine aprile vede entrambi i candidati in una situazione di sostanziale parità al 38%, con il 17% degli intervistati che dichiara di voler votare scheda bianca o nulla.

Il politologo José Alejandro Godoy avverte che questo scenario rappresenta “la migliore opportunità per Keiko Fujimori negli ultimi quindici anni” – l’anti-fujimorismo si è indebolito e suo padre non è più fonte di attrito interno – ma ricorda che “porta con sé un proprio bacino di voti contrari” dopo un decennio alla guida del suo blocco in Parlamento, un periodo caratterizzato da instabilità istituzionale. Alonso Cárdenas, politologo dell’Università Antonio Ruiz de Montoya, sostiene che il colpo di stato di Alberto Fujimori del 1992 abbia dato origine a “uno dei governi più corrotti della storia mondiale”, mentre il tentativo di Castillo del 2022 sia stato “un tentativo maldestro finito in una farsa”.

Tommaso Dal Passo

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