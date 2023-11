BRASILE. È diminuita la deforestazione Amazzonica

È stato pubblicato un nuovo studio che mostra un calo del 22,3% nella deforestazione dell’Amazzonia brasiliana. Il documento evidenzia inoltre che gli ultimi dati rappresentano i migliori risultati in materia dal 2019.

La deforestazione nell’Amazzonia legale da agosto 2022 a luglio 2023 ha raggiunto 9.001 chilometri quadrati, ovvero un calo del 22,3% rispetto all’anno precedente (2021/2022), ha dichiarato l’Istituto nazionale per la ricerca spaziale, Inpe dopo aver elaborato i dati di il Progetto per il monitoraggio della deforestazione nell’Amazzonia legale via satellite, Prodes, un sistema gestito dall’Inpe che calcola la soppressione annuale delle foreste nei nove stati che compongono l’Amazzonia legale, riporta Agenzia Brasil.

La deforestazione è stata così la più bassa degli ultimi cinque anni, quando ha registrato 7,5 mila km2 tra il 2018 e il 2019. Il monitoraggio Prodes si effettua tra l’agosto di un anno e il luglio dell’anno successivo, tra le stagioni più secche della foresta, ed è considerato il risultato più affidabile e accurato da parte degli scienziati.

«Dietro questo c’è la decisione politica del presidente Lula di deforestare zero; dietro c’è la decisione politica che il piano è una politica trasversale e, dietro questo, c’è l’azione integrata del governo per raggiungere questi risultati», ha detto il Ministro dell’Ambiente e del Cambiamento Climatico Marina Silva durante una conferenza stampa.

Tra agosto e dicembre dello scorso anno, gli allarmi deforestazione segnalati da Deter, che è un sistema di allerta gestito anche dall’Inpe, hanno registrato un aumento del 54% durante il precedente governo. Questa tendenza si è invertita quest’anno, quando la riduzione della perdita di vegetazione in Amazzonia è stata del 42%, ha spiegato Silva.

Nei 70 comuni considerati più deforestati nella foresta, l’Inpe ha registrato quest’anno un calo del 42,1% rispetto allo scorso. Tra gli stati, si è registrato un calo significativo del 40% in Amazonas, dopo tre anni di livelli elevati. La deforestazione è diminuita anche nel Pará (-21%) e nella Rondônia (-42%), ma è aumentata del 9% nello stato del Mato Grosso tra agosto 2022 e luglio 2023.

Rispetto allo scorso anno, la riduzione della deforestazione in Amazzonia è stata pari a 2.593 chilometri quadrati, che secondo l’Inpe rappresenta un’emissione evitata di 133 milioni di tonnellate di carbonio equivalente. Questo volume rappresenta un calo del 7,5% nelle emissioni nazionali di CO2. L’obiettivo attuale del governo brasiliano è eliminare la deforestazione nel bioma entro il 2030.

Tra le azioni che hanno portato il governo a invertire la tendenza al rialzo della deforestazione in Amazzonia c’è l’aumento delle multe e degli embarghi emessi dall’Istituto brasiliano per l’ambiente e le risorse naturali rinnovabili (Ibama) e dall’Istituto Chico Mendes per la conservazione della biodiversità ( ICMBio).

«C’è stato un aumento significativo delle multe e degli embarghi imposti dall’Ibama, con l’adozione della tecnologia remota per multe ed embarghi, il sequestro della produzione nelle aree sottoposte a embargo e la distruzione dei beni sequestrati in queste aree. Un’azione molto importante portata avanti dal Servizio Forestale è stata la cancellazione e la sospensione delle registrazioni pendenti del Registro Ambientale Rurale che si sovrapponevano a territori indigeni, unità di conservazione e foreste pubbliche che non erano state contrassegnate», ha affermato il Segretario per il Controllo della Deforestazione e la Pianificazione Ambientale Territoriale André Lima.

Nel caso dell’Ibama, quest’anno le multe sono aumentate del 104% (5.169). L’ICMBio, responsabile della gestione delle unità di conservazione come i parchi nazionali, ha registrato un aumento del 320% delle multe, per un totale di 1.700 sanzioni. Di conseguenza, in queste aree si è verificata una diminuzione della deforestazione del 58%.

Tra le altre azioni, il funzionario del Ministero ha citato anche la reinstallazione della Camera tecnica per la destinazione dei terreni pubblici, la ripresa del Fondo Amazzonia e l’aggiornamento del Piano Safra per indurre un’agricoltura a basse emissioni di carbonio come azioni strutturanti del governo per contenere deforestazione.

Maddalena Ingrao

