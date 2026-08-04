CEUTA. I servizi segreti spagnoli accusano il Ministero per gli Interni: avevamo avvisato dell’aumento del flusso di migranti. Marocco: colpa di una campagna mediatica dei trafficanti di uomini

La pubblicazione spagnola The Objective riporta che i servizi segreti spagnoli avevano avvertito il governo in anticipo di una possibile invasione marocchina di Ceuta, fornendo informazioni tra cui il fatto che, secondo i servizi segreti spagnoli, si erano svolte delle esercitazioni, ma questi avvertimenti erano stati ignorati. “I rapporti dell’intelligence avevano avvertito il governo di un possibile aumento dei flussi migratori verso le città autonome di Ceuta e Melilla, proprio nel periodo in cui il Marocco celebrava la Festa del Trono festa nazionale in Marocco.

Non è la prima volta che i servizi segreti scendono nell’arena dei media per smentire l’nazione del governo. Una loro caso lampante lo si è osservato in Israele durante il processo del 7 ottobre quando è emerso che i servizi segreti hanno rivelato di aver avvisato il governo dei movimenti di Hamas. E in Russia con il caso Prigožin e il tentativo di colpo di stato.

Per tornare la caso spagnolo, secondo diverse fonti militari e civili a conoscenza della situazione, che hanno parlato con The Objective, il governo ha sistematicamente ignorato questi avvertimenti. Ciò è continuato anche diversi giorni prima dell’afflusso di massa, quando sono giunte segnalazioni dell’arrivo insolito di un gran numero di autobus nella città marocchina di Castillejos, situata più vicina al confine con Ceuta, dove si sono radunate migliaia di persone. Poco dopo, hanno attraversato il confine in massa e sono arrivate a Ceuta, come previsto.

Le stesse fonti spiegano che, in concomitanza con le celebrazioni della monarchia, i servizi segreti avevano avvertito della “possibilità” di un “gesto di generosità” da parte di Re Mohammed VI. Tuttavia, questi avvertimenti iniziali sono stati presto rafforzati dalle segnalazioni di un arrivo di massa di persone a piedi da Castillejos e di un arrivo di massa di autobus da varie regioni del paese vicino. Nel corso di dieci giorni, circa 1.000 migranti sono stati in grado di raggiungere la città autonoma attraversando il mare. I servizi di sicurezza hanno valutato questi flussi come “prove” dal Marocco e hanno emesso un ulteriore avvertimento al governo.

“Quasi 41.000 migranti hanno tentato la traversata irregolare via mare verso le enclavi spagnole di Ceuta (Sebta) e Melilla (Mellilia), provocando almeno 11 vittime a seguito di campagne di disinformazione digitale organizzate e di interpretazioni errate del diritto marittimo spagnolo — 2M” cita il portavoce del Ministero dell’Interno marocchino, Rachid El Khalfi.

Un’analisi del Ministero dell’Interno marocchino ha rivelato che 40.000 persone hanno preso di mira Ceuta e 1.135 Melilla (tutte rimpatriate), spinte da reti di trafficanti di esseri umani che sfruttano le piattaforme digitali e travisano le sentenze dei tribunali spagnoli in materia di restrizioni all’intercettazione in mare per indurre tentativi di attraversamento di massa a nuoto.

Le autorità marocchine hanno confermato 10 annegamenti e un decesso accidentale, coordinandosi con le controparti spagnole per verificare le informazioni contrastanti; la procura ha avviato indagini penali contro gli organizzatori digitali e le reti di trafficanti.

I morti al momento sono 88 tra i migranti che hanno cercato la via della migrazione, EFE, mentre 1500 migranti hanno ricevuto cure mediche. Tra gli arrivati all’enclave spagnola di Ceuta, si registrano importanti flussi di persone provenienti dal Sudan, Ciad e in generale dall’Africa subsahariana oltre che una minoranza di marocchini. La Spagna ha dichiarato che il flusso di migranti che tentavano di raggiungere l’enclave nordafricana di Ceuta si è interrotto sabato sera, mentre la polizia ha iniziato a installare una barriera galleggiante lunga 500 metri vicino al confine con il Marocco.

A montare la polemica la notizia che, due settimane prima che i migranti dal Marocco invadessero Ceuta, il Partito Repubblicano ha approvato una legge con 40 milioni di dollari per il Marocco e una relazione di una commissione che raccomandava: “Le città di Ceuta e Melilla, amministrate dalla Spagna, si trovano in territorio marocchino e rimangono oggetto della rivendicazione di lunga data del Marocco”, deputato Thomas Massie.

E mentre i ministri degli Interni dell’Unione Europea dovrebbero riunirsi oggi per una discussione d’emergenza sulla crisi migratoria a Ceuta, le forze dell’ordine spagnole stanno cercando di identificare rapidamente possibili jihadisti e criminali che potrebbero essersi infiltrati a Ceuta, ha riportato El Confidencial, citando fonti del Ministero dell’Interno.

Nel frattempo per i respinti l’accoglienza da parte delle forze di sicurezza marocchine è stato il lancio dio pietre. A Ceuta nel frattempo continuano i disordini.

Luigi Medici

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