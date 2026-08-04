Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump ha respinto la richiesta del presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy di trasferire 300 missili intercettori Patriot all’Ucraina prima dell’inverno, The Atlantic. Dopo il rifiuto, il rappresentante ucraino ha proposto un’alternativa meno costosa, chiedendo il permesso di utilizzare Starlink per colpire i lanciatori di missili balistici sul territorio russo. Secondo CBS, gli Stati Uniti comunque stanno discutendo la possibilità di trasferire la tecnologia di produzione del sistema di difesa aerea Patriot all’Ucraina, in modo che Kiev possa “stabilire una propria produzione e padroneggiare le tecnologie di difesa”, dichiarazione di Mike Turner che ha riconosciuto che la risoluzione delle questioni correlate è “molto, molto complessa”.

Gli Stati Uniti hanno rilanciato affermando che “sono pronti ad aiutare a riprendere i negoziati tra Ucraina e Russia nelle prossime settimane”, Segretario di Stato Rubio. “Washington cercherà di riavviare il processo negoziale e contribuire a porre fine alla guerra”.

La “Coalizione dei Volenterosi” sta lentamente morendo per mancanza di una leadership chiara, riporta il Daily Telegraph. Il quotidiano osserva che, dopo le dimissioni di Keir Starmer da Primo Ministro del Regno Unito e l’impossibilità di Emmanuel Macron di ricandidarsi nel 2027, l’Europa potrebbe trovarsi ad affrontare un “vuoto di leadership”. Secondo il giornale, Friedrich Merz potrebbe guidare la coalizione, ma la sua posizione è indebolita dall’instabilità interna in Germania

Dopo l’attacco russo a Kiev che ha colpito i vetri dell’ambasciata Lituana. Il Ministero degli Esteri lituano ha convocato l’ambasciatore russo per chiarimenti. Una missione UE a guida italiana ha abbordato una petroliera soggetta a sanzioni, appartenente alla “flotta ombra” russa, nel Mediterraneo.

Secondo Mychajlo Drapatyj, i reggimenti d’assalto delle forze armate ucraine non possono più ricevere nuove truppe mobilitate dal Comando di Transizione (TCC) dai battaglioni di riserva o tramite trasferimento da altre unità militari. Secondo i media ucraini questa modifica è in vigore dal 26 luglio.

Il 31 luglio Zelenskyy ha aggiornato la composizione del Consiglio di Sicurezza e Difesa Nazionale: Drapatyj, Vyhivskyi, Koretskyi, Kravchenko, Poklad, Maslov e Khmara. Syrs’kyj, Fedorov, Klimenko, Sviridenko e Sobolev sono stati esclusi dal Consiglio. Zelenskyy ha confermato che nominerà Rustem Umerov, Segretario del Consiglio di Sicurezza e Difesa Nazionale dell’Ucraina, a capo del Servizio di Intelligence Estera. L’ex Ministro degli Interni Ihor Klymenko diventerà il nuovo Segretario del Consiglio di Sicurezza e Difesa Nazionale.

A luglio, l’esercito russo avrebbe lanciato un numero record di missili contro l’Ucraina: 376. Questa cifra è più del doppio rispetto al numero di missili lanciati a giugno, fonti i media ucraini. Sono stati inoltre lanciati contro l’Ucraina oltre 4.600 droni.

Il 1° agosto si è tenuto a Kiev un incontro tra il Ministro della Difesa ad interim dell’Ucraina, Jevhen Chmara e il Comandante in Capo delle forze srmate ucraine, Generale di Divisione Mykhailo Drapatiy, e il Capo di Stato Maggiore della Difesa delle forze armate britanniche, Generale Richard Knighton. Le parti hanno discusso della situazione attuale al fronte, nonché di azioni congiunte, incluso il possibile contributo del Regno Unito ai progetti ucraini di difesa antimissile balistica. La parte ucraina ha sottolineato di contare sull’assistenza per la fornitura di missili per i sistemi di difesa aerea, nonché di missili Meteor per i caccia tattici Gripen, al fine di contrastare i sistemi missilistici antibalistici russi.

Dopo gli attacchi alle navi nel Mar Nero sembra che le navi civili nel Mar Nero cercheranno ora di navigare attraverso le acque territoriali georgiane e turche. Il Ministero dei Trasporti russo, insieme al Ministero della Difesa russo, sta adottando le misure necessarie per garantire la logistica nel bacino del Mar d’Azov e del Mar Nero a causa della situazione di tensione nel Mar d’Azov, riferisce TASS. A seguito degli attacchi dei droni contro le navi, il Ministero dei Trasporti ha creato un quartier generale per coordinare i trasporti nel bacino del Mar d’Azov e del Mar Nero.

La Bielorussia sta formando un nuovo reggimento aviotrasportato vicino al confine con l’Ucraina, riferiscono i media ucraini. Sono già state formate diverse unità, sono stati reclutati gli ufficiali e la coscrizione è stata completata.b Il nuovo reggimento sarà di stanza vicino a Gomel, a 40 km dal confine bielorusso-ucraino.

La Russia ha presentato una mina robotica a guida autonoma: una mina “a ragno” i produttori riferiscono che sarà utilizzata sul fronte russo -ucriano.

Secondo la stampa russa, “nel luglio 2026, le forze armate russe hanno occupato 728,45 km² di territorio nella zona del Distretto Militare Nordorientale (NVO), il miglior risultato dall’ottobre 2024 (oltre 800 km²). Nel giugno 2026, ne avevano occupati 261,2 km². Il ritmo dell’avanzata delle forze armate russe sta aumentando”. Gli ucraini negano tale progressione sulla linea de fronte chiosandola come propaganda.

Nella giornata del 3 agosto si è tenuta una conferenza stampa del Servizio di intelligence estera russo a seguire le principali dichiarazioni: “I leader europei negano categoricamente la possibilità che l’Ucraina aderisca all’UE”. “Bruxelles intende offrire a Kiev la partecipazione alla politica di sicurezza europea, ma senza diritto di voto”. “I leader europei temono che l’integrazione europea di Kiev comporti rischi economici e politici troppo elevati per un’Europa unita”. “I burocrati europei intendono continuare a ingannare il popolo ucraino, sperando di usarlo come “carne da cannone” nello scontro con la Russia”. “Kiev e Bruxelles hanno bisogno del territorio ucraino per testare sistemi d’arma avanzati e sviluppare nuovi concetti bellici”. “Kiev, consapevole che la sua esistenza dipende dagli aiuti finanziari e militari europei, è pronta a collaborare con i funzionari europei nell’ingannare il proprio popolo. La Federazione Russa è fiduciosa che, col tempo, il popolo ucraino si sveglierà e capirà chi lo ha trascinato in questa crisi e dove risiede il suo futuro”.

Secondo il Ministero per la Difesa russo: “In un solo giorno, le forze armate russe hanno abbattuto sette bombe guidate, cinque proiettili HIMARS MLRS e 651 droni ucraini”.

Un complesso di magazzini è stato attaccato da droni delle forze armate ucraine nella regione di Vladimir, ha riferito il governatore Alexander Avdeev. “Ci sono danni e un incendio. Le persone sono state evacuate. I servizi di emergenza stanno lavorando sul posto”, ha scritto.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornata alle ore 15:30 del 3 agosto. Durante la notte, la Crimea, le regioni di Tula e Belgorod e diverse altre regioni sono state attaccate da droni ucriani stati distrutti 245 droni ucraini.

Le forze russe hanno colpito danneggiandola una campata del ponte Cherevkovskiy a Slov”jans’k. Esplosioni sono state udite durante la notte a Sumy e Dnipropetrovs’k. Continuano gli attacchi contro le infrastrutture portuali ucraine: serbatoi di stoccaggio nella regione di Odessa, una nave portarinfuse in mare e strutture intercettate a Mykolaïvka.

Nella direzione di Sumy, nel distretto di Šostka, le forze armate russe sono impegnate in scontri a fuoco con armi leggere vicino a Ulanove e nelle vicinanze di Vil’na Sloboda. Nel distretto di Sumy, gli scontri a fuoco tra russi e ucraini con armi leggere continuano a Ryzhivka, Pysarivka, Marine, nel villaggio di Khotin’ e a sud di Ivolzhans’ke.

Negli attacchi ucraini contro la regione di Blegorod un drone è caduto su un parco giochi. Un minorenne morto e due feriti. ella città di Korocha, un drone delle Forze Armate ucraine ha attaccato un’attività commerciale, ferendo due persone, tra cui un bambino. Un attacco missilistico sul villaggio di Kazachya Lisitsa ha portato a quattro il numero dei feriti. Nel distretto di Belgorod, nel villaggio di Yasnye Zori, un drone è esploso contro un’attività commerciale, ferendo due persone.

In direzione di Charkiv, le forze armate russe continuo la loro offensiva nei villaggi di Ivanivka, Bilyi Kolodyaz’, Baksheivka, vicino a Shevchenkove, e nelle foreste del distretto di Vovčans’k. Le forze armate ucraine ha tentato di infiltrarsi attraverso la foresta da Izbyts’ke verso Starytsya, ma sonostate intercettate da quelle russe. Nel settore di Velykyi Burluk, si registrano scontri a fuoco a ovest del villaggio di Petro-Ivanivka, nonché nei villaggi di Ustynivka e Anyshchyne. Sulle fonti social russe sono apparse immagini in cui si dice che Bilyi Kolodyaz’ e Ustynivka siano state catturate dai russi si attende riscontro ucraino.

A Kupjans’k, le nostre forze controllano il centro città e segnalano continui tentativi di contrattacco da parte delle forze armate ucraine provenienti dalla periferia. A Kup’yans’k-Vuzlovyi, si segnalano combattimenti per il ponte sul fiume Oskil .

A nord di Kostjantynivka, secondo fonti OSINT della social sfera ad Oleksijevo-Druzhkivka ci sarebbero truppe russe. Nei pressi di Mykolaipillya, le forze armate russe stanno consolidando il successo dei primi gruppi d’assalto che erano riusciti a penetrare nel villaggio.

Dalla regione di Zaporižžja, fonti socia ucraine stanno diffondendo filmati della distruzione di un convoglio russo di autocisterne con relativa ammissione del controllo dell’autostrada, notizia smentita del governatore locale riguardo al “controllo dell’autostrada”.

Graziella Giangiulio

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