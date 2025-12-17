CARAIBI. Altre tre barche affondate dagli States 

Lunedì, l’esercito statunitense ha dichiarato di aver attaccato tre imbarcazioni accusate di contrabbando di droga nell’Oceano Pacifico orientale, uccidendo un totale di otto persone, mentre l’attenzione del Congresso sugli attacchi si sta intensificando.

L’esercito ha dichiarato in un comunicato sui social media che gli attacchi hanno preso di mira “organizzazioni terroristiche designate”, uccidendo tre persone sulla prima imbarcazione, due sulla seconda e tre sulla terza. Non ha fornito prove del loro presunto traffico di droga, ma ha pubblicato un video di un’imbarcazione che si muoveva in acqua prima di esplodere, riporta AP.

Il presidente Donald Trump ha giustificato gli attacchi come un’escalation necessaria per arginare il flusso di droga negli Stati Uniti e ha affermato che gli Stati Uniti sono impegnati in un “conflitto armato” con i cartelli della droga. Tuttavia, l’amministrazione Trump sta affrontando un crescente controllo parlamentare sulla campagna di attacchi alle imbarcazioni, che ha ucciso almeno 95 persone in 25 attacchi noti dall’inizio di settembre, incluso un attacco successivo che ha ucciso due sopravvissuti aggrappati ai relitti di un’imbarcazione dopo il primo attacco.

Gli ultimi attacchi navali si verificano alla vigilia dei briefing a Capitol Hill per tutti i membri del Congresso, mentre aumentano le domande sulla campagna militare dell’amministrazione Trump.

Il Segretario alla Difesa Pete Hegseth, il Segretario di Stato Marco Rubio e altri alti funzionari della sicurezza nazionale dovrebbero tenere briefing a porte chiuse per i legislatori della Camera e del Senato.

La campagna ha aumentato la pressione sul presidente venezuelano Nicolás Maduro, accusato di narcoterrorismo negli Stati Uniti. In una brusca escalation la scorsa settimana, le forze armate statunitensi hanno sequestrato una petroliera sanzionata che l’amministrazione Trump ha accusato di contrabbando di greggio illecito. Maduro ha insistito sul fatto che il vero scopo delle operazioni militari statunitensi è quello di estrometterlo dall’incarico.

L’esercito statunitense ha consolidato la sua più grande presenza nella regione da decenni e ha lanciato una serie di attacchi mortali contro presunte imbarcazioni dedite al traffico di droga nel Mar dei Caraibi e nell’Oceano Pacifico orientale. Trump afferma che gli attacchi via terra arriveranno presto, ma non ha fornito dettagli sulla località.

Tommaso Dal Passo

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/