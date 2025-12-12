CARAIBI. Gli USA sequestrano una petroliera al largo delle coste venezuelane

Il 10 dicembre, gli Stati Uniti hanno sequestrato una grande petroliera in acque internazionali al largo delle coste del Venezuela, segnando una significativa escalation nella campagna di pressione contro il governo di Nicolás Maduro.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha confermato il sequestro, definendola “una grande petroliera, una petroliera molto grande, la più grande mai sequestrata, in realtà”, riporta MercoPress.

Il Procuratore Generale USA, Pam Bondi, ha successivamente confermato l’operazione, affermando che l’FBI, la Homeland Security Investigations e la Guardia Costiera statunitense, con il supporto del Dipartimento della Difesa, hanno eseguito un mandato di sequestro per la petroliera.

“Per diversi anni, la petroliera è stata sanzionata dagli Stati Uniti a causa del suo coinvolgimento in una rete di trasporto illecito di petrolio a sostegno di organizzazioni terroristiche straniere”, ha scritto Bondi su X, dove ha anche condiviso un filmato che mostra le forze statunitensi che si calano da un elicottero sul ponte della nave.

L’imbarcazione sequestrata è stata identificata come Skipper, precedentemente nota come Adisa. Le immagini satellitari suggeriscono che la petroliera potrebbe aver tentato di nascondere la propria posizione trasmettendo falsi dati di localizzazione.

Il transponder della nave avrebbe mostrato che era ancorata vicino alla Guyana e al Suriname. Tuttavia, il monitoraggio satellitare l’ha rilevata al largo delle coste del Venezuela per settimane dopo essere stata avvistata il 18 novembre presso il terminal petrolifero venezuelano di José, contraddicendo la posizione segnalata.

La nave aveva un carico di circa 1,9 milioni di barili di petrolio, presumibilmente greggio venezuelano destinato a Cuba, e aveva una storia di trasporto di petrolio sanzionato sia dal Venezuela che dall’Iran, secondo i dati di TankerTrackers.

Il sequestro è stato ordinato da un giudice federale a causa dei precedenti legami dello Skipper con il contrabbando di petrolio iraniano ed è stato condotto sotto l’autorità delle forze dell’ordine statunitensi, è stato detto.

Il governo venezuelano ha immediatamente condannato il sequestro. In una dichiarazione, il Ministero degli Esteri ha accusato gli Stati Uniti di “furto palese e atto di pirateria internazionale”. Il Venezuela “ha sempre avuto a cuore le nostre risorse naturali, il nostro petrolio, la nostra energia”, ha insistito Caracas durante un significativo dispiegamento militare statunitense nei Caraibi.

Alla domanda sul petrolio a bordo della petroliera, Trump ha risposto: “Beh, credo che lo terremo”.

Maddalena Ingroia

