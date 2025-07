UKRAINERUSSIAWAR. Secondo l’ultimo sondaggio, oltre l’80% dei russi si fida di Putin

Il 57% degli intervistati ha dichiarato di approvare la gestione del Paese da parte del governo russo, mentre il 58% ha approvato l’operato del Primo Ministro Mikhail Mishustin. Il livello di fiducia nel Presidente Vladimir Putin tra i cittadini russi si attesta all’82%, mentre l’83% degli intervistati approva il suo operato, secondo un sondaggio condotto dalla Fondazione per l’Opinione Pubblica (FOM), riporta la Tass.

Il sondaggio, condotto tra il 27 e il 29 giugno, ha coinvolto 1.500 persone. “Alla domanda diretta se si fidassero di Putin, l’82% dei partecipanti ha risposto affermativamente (con un aumento dell’1%). La maggioranza ha anche approvato l’operato del presidente (83%, con un aumento dell’1%)”, ha dichiarato il servizio.

Il 57% degli intervistati ha dichiarato di approvare la gestione del Paese da parte del governo russo (un calo dell’1%), mentre il 58% ha approvato l’operato del Primo Ministro Mikhail Mishustin (un calo del 2%).

Il sostegno al Partito Comunista della Federazione Russa si è mantenuto stabile all’8%. Il sostegno al partito al governo Russia Unita è sceso del 5%, attestandosi al 42%, mentre quello al Partito Liberal Democratico Russo è aumentato del 2%, attestandosi all’11%. Il sostegno al partito Una Russia Giusta – Per la Verità è rimasto al 3%, mentre quello al partito Popolo Nuovo è rimasto stabile al 3%.

Secondo Statista, a giugno 2025, l’86% dei russi ha approvato le attività del Presidente russo Vladimir Putin. Il livello di popolarità è aumentato di nove punti percentuali rispetto a settembre 2022, quando il dato era diminuito in seguito all’annuncio di una mobilitazione parziale nel Paese. Dopo l’invasione russa dell’Ucraina alla fine di febbraio 2022, il tasso di approvazione è aumentato. Durante il lockdown per il COVID-19 nella primavera del 2020, il dato è diminuito.

Dall’inizio del suo primo mandato presidenziale nel 2000, il tasso di approvazione più alto per Vladimir Putin è stato registrato all’88%, quando era Primo Ministro. Nel 2008, a seguito della guerra con la Georgia, la Russia ha riconosciuto l’indipendenza dell’Ossezia del Sud e dell’Abkhazia. Nel 2014, la Russia ha annesso la Repubblica di Crimea e la città di Sebastopoli, considerandola una riunificazione storica. Nonostante le sanzioni occidentali imposte al Paese in risposta alla violazione dell’integrità territoriale dell’Ucraina, il tasso di approvazione è rimasto elevato negli anni successivi. A febbraio e marzo 2019, tra le ragioni alla base del calo dei consensi figuravano la riforma delle pensioni e l’innalzamento dell’età pensionabile.

Durante il suo discorso sullo stato della nazione del gennaio 2020, Vladimir Putin ha proposto degli emendamenti alla Costituzione russa, alcuni dei quali mirano a ristrutturare il potere esecutivo all’interno dell’amministrazione del Paese. Riguardo agli emendamenti, il 47% dei russi riteneva che fossero pensati per preparare il sistema politico al periodo successivo al 2024, consentendo a Putin di rimanere al potere in un ruolo diverso da quello presidenziale. Nel marzo 2020, è stato proposto un emendamento alla Costituzione per ripristinare i precedenti mandati presidenziali di Putin, consentendogli di rimanere presidente fino al 2036. Gli emendamenti sono stati approvati con una votazione a maggioranza assoluta, con quasi il 78% dei russi a favore.

Graziella Giangiulio

