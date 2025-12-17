TRINIDAD E TOBAGO. Porti e aeroporti alle Forze Armate USA

Il governo di Trinidad e Tobago ha dichiarato che consentirà all’esercito statunitense di accedere ai suoi aeroporti nelle prossime settimane, a causa dell’aumento delle tensioni tra Stati Uniti e Venezuela.

L’annuncio arriva dopo che l’esercito statunitense ha recentemente installato un sistema radar presso l’aeroporto di Tobago. Il governo del paese caraibico ha affermato che il radar viene utilizzato per combattere la criminalità locale e che la piccola nazione non verrà utilizzata come rampa di lancio per attaccare altri paesi, riporta AP.

Gli Stati Uniti utilizzeranno gli aeroporti per attività di “natura logistica, facilitando il rifornimento di rifornimenti e le rotazioni di routine del personale”, ha dichiarato il Ministero degli Affari Esteri di Trinidad e Tobago in una nota. Non sono stati forniti ulteriori dettagli.

Il primo ministro di Trinidad ha precedentemente elogiato i continui attacchi statunitensi contro presunte navi della droga nei Caraibi. Solo 11 chilometri separano il Venezuela dalla nazione caraibica gemella nel punto più vicino. Ha due aeroporti principali: l’Aeroporto Internazionale Piarco a Trinidad e l’Aeroporto Internazionale ANR Robinson a Tobago.

Dopo l’annuncio, la vicepresidente venezuelana Delcy Rodríguez ha dichiarato che il suo Paese avrebbe immediatamente annullato qualsiasi contratto, accordo o negoziazione per la fornitura di gas naturale a Trinidad e Tobago.

Ha affermato che il governo di Trinidad e Tobago ha partecipato al recente sequestro di una petroliera da parte degli Stati Uniti al largo delle coste del Paese, definendolo un “atto di pirateria”.

Ha anche accusato il Primo Ministro di Trinidad e Tobago Kamla Persad-Bissessar di avere un “programma ostile” nei confronti del Venezuela, sottolineando che l’esercito statunitense ha installato un radar aeroportuale a Tobago. “Questo funzionario ha trasformato il territorio di Trinidad e Tobago in una portaerei statunitense per attaccare il Venezuela, in un inequivocabile atto di vassallaggio”, ha dichiarato Rodríguez.

Persad-Bissessar ha dichiarato di non essere preoccupata dalla dichiarazione, definendola “semplicemente falsa propaganda (…) Dovrebbero rivolgere le loro lamentele al presidente Trump, poiché è l’esercito statunitense ad aver sequestrato la petroliera sanzionata. Nel frattempo, continuiamo ad avere relazioni pacifiche con il popolo venezuelano”, ha dichiarato Persad-Bissessar.

Il primo Ministro ha affermato che il suo paese “non ha mai fatto affidamento” sul Venezuela per le forniture di gas naturale: “Abbiamo riserve adeguate sul nostro territorio”. Trinidad e Venezuela avevano precedentemente raggiunto un accordo sullo sviluppo di un giacimento di gas nelle acque venezuelane, vicino al confine marittimo che separa i due paesi.

Nel dicembre 2023, il Venezuela ha concesso una licenza al gigante petrolifero Shell e a Trinidad e Tobago per la produzione di gas dal giacimento. A ottobre, il governo degli Stati Uniti ha concesso a Trinidad e Tobago il permesso di negoziare l’accordo sul gas senza dover affrontare le sanzioni statunitensi imposte al Venezuela.

Amery Browne, senatore dell’opposizione ed ex ministro degli Esteri di Trinidad e Tobago, ha accusato lunedì il governo di Trinidad di essere stato ingannevole nel suo annuncio. Brown ha affermato che Trinidad e Tobago è diventata “complice facilitatrice di esecuzioni extragiudiziali, tensioni transfrontaliere e belligeranza”.

“Non c’è nulla di ordinario in questo. Non ha nulla a che fare con la consueta cooperazione e le amichevoli collaborazioni di cui godiamo da decenni con gli Stati Uniti e tutti i nostri vicini”, ha affermato. Ha aggiunto che il “permesso generale” con gli Stati Uniti fa compiere al Paese “un ulteriore passo avanti sulla strada dello Stato satellite” e che abbraccia la filosofia del “dovere del più forte”.

Gli attacchi americani sono iniziati a settembre e hanno ucciso più di 80 persone, mentre Washington rafforza una flotta di navi da guerra vicino al Venezuela, tra cui la più grande portaerei statunitense.

A ottobre, una nave da guerra americana ha attraccato nella capitale di Trinidad, Port of Spain, mentre l’amministrazione del presidente statunitense Donald Trump aumentava la pressione militare sul Venezuela e sul presidente Nicolás Maduro.

I legislatori statunitensi hanno messo in dubbio la legalità degli attacchi contro le navi nei Caraibi e nell’Oceano Pacifico orientale e hanno recentemente annunciato che sarebbero stati sottoposti a revisione da parte del Congresso.

Maddalena Ingrao

