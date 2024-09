BRICS. Al via la cooperazione di sicurezza. Putin incontrerà Xi a Kazan

Il presidente russo Vladimir Putin ha elogiato giovedì i risultati dei BRICS nel promuovere la cooperazione in materia di sicurezza tra i suoi membri.

Intervenendo a un incontro degli alti rappresentanti dei BRICS per le questioni di sicurezza a San Pietroburgo, Putin ha evidenziato la creazione di uno speciale registro elettronico per la condivisione di dati su attacchi informatici e incidenti come uno dei principali risultati del gruppo, riporta Anadolu.

“La decisione di istituire il Consiglio BRICS per la lotta al finanziamento del terrorismo e al riciclaggio di denaro è nelle sue fasi finali. A luglio, si è tenuta a Mosca la nona sessione plenaria del gruppo di lavoro sulla lotta al terrorismo, che ha prodotto risultati positivi”, ha affermato Putin.

Nell’ambito degli sforzi anti-corruzione, ha affermato che i paesi BRICS, su iniziativa della Russia, hanno approvato approcci comuni per combattere la corruzione e recuperare beni e redditi ottenuti tramite attività illegali.

“Anche la cooperazione tra gli stati BRICS nella lotta contro la criminalità legata alla droga ha guadagnato slancio. Durante la riunione di maggio del gruppo di lavoro antidroga, sono stati raggiunti accordi per migliorare gli sforzi per prevenire l’uso della tecnologia informatica e dei sistemi di pagamento virtuali nel traffico di droga”, ha aggiunto.

I BRICS, fondati nel 2009 con Brasile, Russia, India e Cina, si sono espansi nel 2011 con l’aggiunta del Sudafrica. Nonostante la recente espansione del gruppo con sei nuovi paesi nel dicembre 2023, è stata presa una decisione collettiva di mantenere il nome originale BRICS.

La Russia, che detiene la presidenza di turno del gruppo nel 2024, terrà il 16° vertice BRICS nella città di Kazan dal 22 al 24 ottobre.

Putin ha incontrato al Palazzo Konstantinovsky vicino a San Pietroburgo il ministro degli Esteri cinese Wang Yi.

Durante l’incontro che ha rinsaldato i legami tra i due paesi Brics, Wang Yi ha confermato che Xi Jinping parteciperà al prossimo vertice a Kazan.

Anna Lotti

