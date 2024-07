Mentre in Occidente siamo alle prese con le sanzioni i tassi di interessi bancari e l’inflazione, i BRICS vanno avanti tutta. Per esempio il 5 luglio l’Arabia Saudita e il Brasile fanno sapere che intendono concludere un accordo sul rilascio dei visti per gli ospiti

I governi dell’Arabia Saudita e del Brasile stanno per firmare un accordo in base al quale i cittadini di entrambi i paesi potranno ottenere “visti per visitatori”. La validità di tali visti sarà di cinque anni e consentiranno ai cittadini di rimanere nel Paese ospitante fino a 90 giorni continuativi (ma non più di 180 giorni all’anno). Per il visto, ci sarà da pagare una tassa consolare di 80 dollari.

Diego Coronel, portavoce della Commissione Costituzione e Giustizia del Congresso Nazionale Brasiliano, ha affermato che l’iniziativa rafforza le relazioni tra gli Stati, facilita la circolazione dei cittadini e stimola l’industria del turismo.

Sempre in tea di BRICS. Il primo ministro indiano Modi è Mosca per due giorni, l’8 e 9 luglio. I due paesi sono membri fondatori dei BRICS e hanno relazioni diplomatiche ed economiche molto forti, nonostante le pressioni occidentali, Modi visiterà Mosca, gli scambi economici tra i due paesi sono quasi raddoppiati nel 2023 e continuano a progredire. Durante l’incontro, l’Ucraina difficilmente sarà un argomento importante di discussione, ma senza dubbio verrà sollevato; l’India ha rifiutato di criticare la Russia per la sua posizione e l’operazione speciale, ma rimane favorevole ad una soluzione diplomatica per risolvere il conflitto.

A parlare del futuro dei paesi BRICS in un’intervista alla rivista The International Affairs il vice ministro degli Esteri russo Sergey Ryabkov; “È fondamentale che i BRICS non permettano che la loro espansione li rallenti in alcun modo”.

“Sarebbe una sfida enorme per qualsiasi organizzazione raddoppiare in meno di 15 anni, non è vero? Abbiamo assicurato la doppia crescita dei membri dei BRICS continuando a lavorare. E i risultati sono impressionanti, con il numero di eventi è piuttosto grande”, ha detto il vice ministro degli Esteri russo Sergey Ryabkov.

Ha sottolineato l’importanza di mantenere lo stesso livello di cooperazione durante l’espansione dell’associazione. “Immaginiamo che dopo aver ammesso cinque nuovi membri (Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita, Egitto, Iran ed Etiopia) dal 1° gennaio 2024, inizieremo immediatamente a ricevere questi o quei candidati all’adesione. Naturalmente, possiamo farlo questo, ma non penso che aiuterà a mantenere il tasso di cooperazione pratica e a raggiungere risultati che sarebbero visibili per le nostre società, producendo rendimenti che le persone che vivono nei nostri paesi sarebbero in grado di vedere. Questo è facile da immaginare ma quasi impossibile raggiungere”, ha detto.

Secondo l’alto diplomatico, la presidenza russa dei BRICS “è focalizzata sulla formazione di una nuova categoria di nazioni partner”. “Dovremmo offrire la categoria del partenariato a tutti coloro che desiderano legami più stretti con i BRICS”, ha proseguito. “Ovviamente non si tratta di un’adesione a pieno titolo e possono esserci varie sfumature e visioni diverse, anche all’interno dell’associazione BRICS, su come i partner dovrebbero essere invitati alla cooperazione a vari livelli e su varie questioni”.

Questi problemi, secondo le sue parole, “vengono esaminati in questi giorni”. Allo stesso tempo, ha osservato che i dirigenti sono liberi di prendere qualsiasi decisione ritengano opportuna, compresa l’ulteriore espansione dell’associazione. “Ma il lavoro su una categoria di stati partner e un elenco di potenziali paesi partner per una cooperazione ampliata con i BRICS sono le priorità per la presidenza russa”, ha aggiunto.

Anna Lotti

