KENYA. Navi cinesi a Mombasa

Il cacciatorpediniere lanciamissili Baotou della Marina dell’Esercito Popolare di Liberazione cinese, in forza alla 47ª task force di scorta navale cinese, si trova in Kenya per una sosta di cinque giorni per rifornimento e riposo.

Il Baotou (133) è arrivato al porto di Mombasa il 18 ottobre, ha dichiarato il Ministero della Difesa cinese. È stato accolto da rappresentanti dell’esercito keniota, dall’ambasciatore cinese in Kenya e dal personale dell’ambasciata, da rappresentanti delle imprese cinesi e della comunità cinese in Kenya, tra gli altri, riporta Defence Web.

“Durante la sosta tecnica, l’equipaggio a bordo del cacciatorpediniere Baotou effettuerà l’ispezione e la manutenzione delle attrezzature e si preparerà per le attività successive. Nel frattempo, effettuerà visite di cortesia, scambi culturali e sportivi, esercitazioni di navigazione e altre attività”, ha aggiunto il Ministero della Difesa.

L’arrivo della nave a Mombasa ha segnato la prima volta in sei anni che una nave militare cinese attracca in un porto keniota.

La 47a task force di scorta navale è partita per il Golfo di Aden per compiti di contrasto alla pirateria a metà dicembre 2024. È composta dalla Baotou, dalla fregata lanciamissili Honghe (523) e dalla nave rifornimento Gaoyouhu (904), con a bordo due elicotteri imbarcati e oltre 700 membri della missione, tra cui decine di soldati delle operazioni speciali. Questa è la quarta missione di scorta per la Gaoyouhu e la prima volta sia per la Baotou che per la Honghe.

La Baotou, entrata in servizio nel 2021, è un cacciatorpediniere di tipo 052D (classe Luyang III). Ha un dislocamento a pieno carico di circa 7.500 tonnellate e misura circa 160 metri di lunghezza. La nave è alimentata da un sistema di propulsione combinato diesel o gas (CODOG) che consente velocità fino a 30 nodi.

Il Tipo 052D è una versatile nave da guerra multiruolo con caratteristiche stealth avanzate, tra cui una sovrastruttura inclinata e un albero integrato per ridurre la sezione radar. È dotato di un sistema di lancio verticale (VLS) a 64 celle, suddiviso tra prua e poppa, in grado di lanciare diversi missili, come i missili terra-aria a lungo raggio HHQ-9, i missili da crociera supersonici antinave YJ-18, i missili da crociera d’attacco terrestre CJ-10 e i missili antisommergibile CY-5. Dispone inoltre di sistemi d’arma a corto raggio, tra cui il sistema missilistico HHQ-10 e i missili CIWS Tipo 730 o Tipo 1130, per la difesa contro le minacce in arrivo.

La 48a task force di scorta navale è in arrivo per sostituire la precedente e salperà da un porto militare nella città di Qingdao, nella provincia orientale cinese dello Shandong, l’11 ottobre, diretta verso il Golfo di Aden e le acque al largo della Somalia. È composto dal cacciatorpediniere lanciamissili Tangshan, dalla fregata lanciamissili Daqing e dalla nave rifornimento Taihu, con due elicotteri e decine di soldati delle operazioni speciali a bordo.

Lucia Giannini

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/