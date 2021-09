BALCANI. Senza i soldi di Pechino, si ferma la costruzione di nuove centrali a carbone

Il presidente cinese Xi Jinping si è impegnato all’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 21 settembre a non costruire nuove centrali a carbone all’estero. L’annuncio è significativo per la regione dei Balcani occidentali, dato che la Cina ha sostenuto diversi progetti per costruire nuove centrali a carbone, concentrati in Bosnia-Erzegovina e Serbia.

Mentre Xi non ha specificato se questo si applicherà anche a progetti già attivi (ma non in costruzione) come l’espansione della centrale a carbone di Tuzla in Bosnia, è un ulteriore colpo per coloro che aspirano ad espandere la capacità di generazione del carbone, soprattutto perché molti dei progetti sono già impantanati in controversie, riporta BneIntellinews.

«Dobbiamo migliorare la governance ambientale globale, rispondere attivamente al cambiamento climatico e creare una comunità di vita per l’uomo e la natura. Dobbiamo accelerare la transizione verso un’economia verde e a basse emissioni di carbonio e raggiungere una ripresa e uno sviluppo verdi. La Cina si sforzerà di raggiungere il picco delle emissioni di anidride carbonica prima del 2030 e di raggiungere la neutralità del carbonio prima del 2060. Questo richiede un enorme lavoro, e faremo ogni sforzo per raggiungere questi obiettivi (…) La Cina intensificherà il sostegno agli altri paesi in via di sviluppo nello sviluppo di energia verde e a basse emissioni di carbonio, e non costruirà nuove centrali a carbone all’estero», ha detto Xi all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

Negli ultimi anni la Cina ha intensificato la sua presenza nei Balcani occidentali, così come nella più ampia regione dell’Europa centrale e sud-orientale, dove ha investito pesantemente in progetti di energia e infrastrutture di trasporto. Quando la crescita cinese ha iniziato a rallentare una decina di anni fa, i maggiori conglomerati ingegneristici cinesi hanno iniziato a perseguire nuove opportunità all’estero. Tipicamente, tali progetti sono finanziati da prestiti delle banche cinesi legate allo stato e realizzati da imprese di costruzione cinesi. Questo ha portato a preoccupazioni sull’indebitamento di paesi come il Montenegro che hanno preso in prestito molto dalla Cina, così come sulla trasparenza degli accordi di prestito.

Ciononostante, la disponibilità della Cina a finanziare progetti di energia a carbone l’ha resa un investitore benvenuto in paesi come la Bosnia e la Serbia in un momento in cui le maggiori banche internazionali di sviluppo attive nella regione hanno detto che non finanzieranno più progetti a carbone. Questo ha portato all’abbandono, per esempio, della prevista centrale elettrica Kosova e Re in Kosovo dopo che la Banca Mondiale ha detto che non avrebbe finanziato il progetto. Nonostante le aspirazioni dei paesi della regione di unirsi all’Unione europea, molti non hanno rispettato i loro impegni sulla riduzione delle emissioni, con effetti dannosi sulla salute nella regione e oltre.

La coalizione Europe Beyond Coal ha chiesto la cancellazione delle centrali a carbone Kostolac B3 in Serbia e Tuzla 7, Ugljevik III e Banovići in Bosnia, secondo una dichiarazione inviata per email a bne IntelliNews. Ha richiamato l’impegno della Cina a chiudere il sostegno all’energia a carbone oltremare, insieme all’annuncio della Turchia all’Assemblea generale dell’Onu che intende ratificare l’accordo sul clima di Parigi, un colpo critico per l’energia da carbone in Europa.

Tutti e quattro i progetti a carbone in Bosnia e Serbia – Kostolac 3 in Serbia, e Banovići, Tuzla e Ugljevik III in Bosnia – hanno compagnie cinesi coinvolte.

Dopo l’annuncio di Xi, il ministro dell’energia, delle miniere e dell’industria della Federazione bosniaca Nermin Dzindic ha detto che questo influenzerà la costruzione del blocco 7 della centrale termica di Tuzla, e ha chiesto che il progetto sia terminato, ha riportato l’agenzia di stampa Fena.

Sono già in corso discussioni all’interno della Federazione bosniaca sull’opportunità di andare avanti con l’espansione della centrale elettrica di Tuzla. Il progetto ha ricevuto una battuta d’arresto a luglio, quando è stato rivelato che General Electric, importante subappaltatore chiave, si era ritirato.

Nel frattempo, la Serbia ha preso un prestito dalla China’s Exim Bank per un progetto di espansione e ricostruzione della centrale a carbone di Kostolac. Tuttavia, anche prima dell’ultima decisione della Cina, i partiti dell’opposizione in Serbia hanno espresso insoddisfazione e preoccupazione per gli investimenti cinesi nei progetti infrastrutturali in Serbia.

Il problema principale per la regione è che ci vorrà tempo (e denaro) per costruire la capacità di generazione di energia rinnovabile per sostituire il carbone.

Maddalena Ingroia